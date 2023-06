realme 11 Pro+ 5G: I lepo i funkcionalno

Kompanija realme nastavlja da donosi telefone koji privlače pažnju šire publike. Ubrzo nakon generacije 10, red je na jedanaesticu, pa pogledajmo šta nam donosi realme 11 Pro+.

Već na prvi pogled jasno je da nije reč o običnom telefonu, te da sufiks „+” znači više od puke iteracije. Mnogi proizvođači pokušavaju da ubede kupca da njihovi proizvodi srednje klase donose „premijum” osećaj, a realme je to definitivno uspeo da izvede u praksi. Naime, telefon stiže s kožnom poleđinom i dizajnom koji potpisuje bivši Gucci-jev dizajner, a koji je inspirisan gradom Milanom. Rezultat je telefon izuzetne dopadljivosti, ali i sjajnog osećaja prilikom držanja u ruci. Stoga je malo reći da ostavlja odličan prvi utisak.

Jedanaesta generacija koristi Mediatek Dimensity 7050 čipset, 6-nm rešenje namenjeno telefonima srednje klase. Svoj zadatak ispunjava korektno, posebno imamo li u vidu da realme nije štedeo na RAM-u i skladišnom prostoru. Tako realme 11 Pro+ stiže sa 12 GB RAM-a i 512 GB prostora za skladištenje podataka u osnovnoj konfiguraciji, što je prilično izdašno. Ekran od 6,7 inča je AMOLED tipa i može se pohvaliti ne samo osvežavanjem od 120 Hz već i odzivom na dodir od 360 Hz i 2160 Hz PWM dimming podrškom, što u praksi rezultuje veoma dobrim iskustvom korišćenja.

Sa maksimalnih 950 nita i u ovim danima jarke sunčeve svetlosti videćete prilično jasno sve na ekranu. U pozitivnu stranu ubrajamo i stereo-zvučnike, kao i neke sitnice koje se ne vide na prvi pogled, poput podrške za aptX HD kodek. Slota za kartice nema, ali je pitanje koliko je potrebna pored postojećih 512 GB. Nema zvaničan sertifikat o vodootpornosti.

Telefon stiže s operativnim sistemom Android 13, koji pak dolazi s Realme UI 4.0 verzijom interfejsa. U principu, sve što je potrebno prosečnom korisniku radi brzo i glatko, bez trzavica, a najbolje od ovog telefona tek sledi.

Android 13 sistem s Realme UI 4.0 interfejsom

Baterija ima kapacitet od 5000 mAh, što znači da nudi dosta raskošnu autonomiju. Bez problema će izgurati dan i po i zahtevnijim korisnicima, a dva dana su sasvim realno ostvariva u praksi kada je većina korisnika u pitanju. No, ono što realme donosi i na šta je posebno ponosan jeste punjač, koji em stiže u pakovanju (sve ređa stvar danas), em nudi snagu od čak 100 W! Dopuna baterije se odvija zaista munjevito. Nije podržano bežično punjenje.

Snimci realme 11 Pro+ telefona, dnevni i noćni

Najlepše smo ipak ostavili za kraj. Ovaj telefon stiže s kamerom od 200 Mp, smeštenom u sredini velikog kruga na poleđini telefona, koji je istovremeno i veoma lep dizajnerski detalj. Glavna zvezda, Samsung ISOCELL HP3 senzor, stiže sa Super QPD autofokusom i lossless 2x i 4x zumom, te Super OIS stabilizacijom i Auto Nightscape modom za noćno snimanje.

Snimci s različitim stepenima zuma: Normal (1x), ultrawide, 2x i 4x

Utisci snimanja su fantastični – ovaj telefon stiže s pravom flagship kamerom. Štaviše, brži procesor bi otključao i neke specifične, dodatne opcije ove kamere. Fotografije su bogate detaljima, reprodukcija boja je veoma verna, a dinamički raspon na odličnom nivou. S druge strane, ultraširokougaona kamera od 8 Mp donosi pristojne fotografije, ali su i ona i macro kamera od 2 Mp po svojstvima daleko iza glavnog senzora, pa slutimo da će se korisnici fokusirati na glavnu kameru i uglavnom nju koristiti – s punim pravom.

Portretni i regularni selfi

Selfi kamera od 32 Mp koristi Sony IMX 615 senzor s fiksnim fokusom. Rezultati su veoma dobri, pa ćete s uživanjem beležiti najdraže trenutke s prijateljima ili sa svojih putovanja.

Gde nas to dovodi? Ispada da je realme 11 Pro+ odlično odmeren telefon koji donosi gotovo savršene karakteristike baš u onim aspektima koji su važni najvećem broju korisnika. Fantastična kamera, prostrano skladište, munjevito brzo punjenje i, iznad svega, izuzetan dizajn koji će privlačiti pažnju. Telefon pruža mnogo i spada u red najpoželjnijih u ovom momentu. Napomenimo za kraj da svi koji kupe i aktiviraju uređaj (uključe ga i obave jedan poziv) u prvih mesec dana prodaje (do 19. jula) dobijaju garanciju na ekran, te ukoliko dođe do lomljenja, mogu da ga zamene u prvih šest meseci od trenutka kupovine.

Korisna adresa: realme.com/global

