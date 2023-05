realme 11 Pro serija sa prvom SuperZoom kamerom od 200MP i luksuznim dizajnom zvanično je lansirana u Kini

realme, brzorastući brend pametnih telefona, danas je zvanično predstavio svoju revolucionarnu realme 11 seriju 5G u Kini, koja uključuje realme 11 Pro+ 5G i realme 11 Pro 5G. Kako je ovo posebna serija, realme 11 Pro+ 5G predstavlja realme flagship model kamere za ovu godinu. Oba modela, realme 11 Pro+ 5G i realme 11 Pro 5G, imaju luksuzan master dizajn, koji je delo Mattea Menotta, bivšeg print i tekstilnog dizajnera brenda Gucci.

realme brojevna serija ostvarila je do sada 50 miliona isporuka širom sveta, što predstavlja veliki doprinos cilju kompanije da dostigne prodaju od 100 miliona jedinica u rekordnom vremenskom periodu. Ove godine realme 11 Pro+ 5G predstavlja revolucionarni flagship model kamere sa prvom na svetu 200MP SuperZoom kamerom – najmoćnijom u svojoj cenovnoj kategoriji. Ovaj telefon ne samo da pruža revolucionarne mogućnosti mobilne fotografije u pogledu zumiranja, više piksela i drugih karakteristika, već postiže i ogromna poboljšanja u dizajnu, trajanju baterije, memoriji i drugim oblastima.

Francis Wong, generalni direktor kompanije realme u Evropi rekao je: “U industriji pametnih telefona, bitka za odnos cene i performansi upravo je privedena kraju, dok njeno mesto zauzima era odnosa kvaliteta i performansi. realme želi da preuzme vodeću ulogu u pružanju proizvoda sa dobrim odnosom kvaliteta i performansi, te da korisnicima kontinuirano donosi napredne proizvode.”

realme 11 Pro+ 5G: Prva na svetu SuperZoom kamera od 200MP sa 4x Lossless zumom

Kako bi se osiguralo flagship iskustvo prilikom fotografisanja, realme 11 Pro+ 5G poseduje unapređeni Samsung ISOCELL HP3 SuperZoom senzor, veličinu senzora od 1/1.4 inča i veliki otvor blende od f/1.69. realme 11 Pro+ 5G takođe podržava direktni izlaz od 200MP – gde svaki piksel doprinosi kvalitetu finalne slike.

Uz realme 11 Pro+ 5G, fotografisanje je zabavno i lako, jer ovaj telefon koristi tehnologiju u senzoru za podršku 4x lossless zumiranju, što omogućava izradu ultra visokokvalitetne fotografije na daljinu. Takođe dodata je i nova funkcija Auto-zumiranja – jednim dodirom telefon će automatski prepoznati izabrano područje i inteligentno zumirati.

realme 11 Pro+ 5G pruža flagship postavke kamere i to sa modovima: SuperOIS, Super NightScape, Moon Mode i Starry Mode Pro, što korisnicima pruža više slobode da se izraze kroz fotografije. Korisnici mogu istraživati svet i otkrivati ​​više zadovoljstva u fotografiji uz 32MP Sony Selfie kameru, Super Group Portrait Mode, One Take Mode i druge funkcije, kao i omiljeni Street Photography Mode 4.0.

realme 11 Pro+ 5G: Luksuzan dizajn inspirisan Gucci printovima

realme 11 serija nije samo napravila korake u fotografiji, već i u dizajnu, a kako bi se korisnicima širom sveta doneo visokokvalitetan dizajn ali i izrada kao i kod vodećih luksuznih brendova. U realme dizajn studiju u saradnji sa Matteo Menottom – bivšim dizajnerom printova i tekstila brenda GUCCI razvijene su tri varijante boja: Sunrise Beige, Oasis Green i Astral Black.

Pored kamere i dizajna, realme 11 Pro+ 5G se ističe kao sveobuhvatno snažan uređaj, sa 100W SUPERVOOC punjenjem i baterijom kapaciteta 5000mAh. Koristi 120Hz zakrivljeni ekran koji ujedno ima i 2160Hz – najvišu frekvenciju zatamnjenja u industriji i prvo automatsko podešavanje osvetljenja na 20.000 nivoa.

realme 11 Pro 5G: 2160Hz PWM dimovanje i zakrivljeni ekran

realme 11 Pro 5G dolazi sa istom premijum konfiguracijom prikaza kao i realme 11 Pro+ 5G. Ima 120Hz zakrivljeni ekran sa prvim na svetu 2160Hz PWM dimovanjem. Takođe ima Sunlight Screen i 20.000 nivoa automatskog podešavanja osvetljenja, a dobio je i dva prestižna sertifikata za zaštitu očiju od strane TÜV Rheinland za posvećenost korisničkoj udobnosti i bezbednosti.

Sa svojim visokim performansama, niskom potrošnjom energije i velikim skladišnim kapacitetom, realme 11 Pro je pravi flagship pametni telefon. Opremljen Dimensity 7050 5G čipsetom, dolazi sa standardno 12 GB RAM-a i 256 GB interne memorije, te 67W SUPERVOOC punjenjem +5000mAh baterijom, realme UI 4.0 i Dolby panoramskim dvostrukim zvučnicima.

