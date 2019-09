Redizajnirana Yahoo aplikacija donosi red u inbox

Način na koji se koristi mejl komunikacija se tokom godina menjao, pa je od komunikacije koja je podrazumevala razmenu poruka „1 na 1“ došao do inboxa koji okuplja sve – od newsletter mejlova, preko kupona za popuste prilikom kupovine, pa sve do spam i poruka koje niko ne čita. Tako je inbox postao neuredan, a Yahoo Mail pokušava da to promeni, i to uz pomoć aplikacije koja je nedavno ponovo oživela.

Naime, aplikacija problemu neurednog inbox-a pristupa preko opcije “Views,” a sa kategorijama Deals, Travel, Subscriptions i Attachments koje mejlove klasifikuju prema temama koje sadrže. Tao opcija podseća na Gmail tabove, samo što Yahoo ide malo dalje, pa više podseća na ugašeni Google Inbox. Tako, na primer, u Subscriptions tabu korisnici mogu da vide mejlove koji su u vezi sa servisima na koje su pretplaćeni, te newsletter-e, a iz aplikacije mogu da se isključe sa bilo koje liste, i to samo preko jednog klika.

Nova Yahoo aplikacija stigla je na iOS i Android 23. septembra.

Izvor: Engadget