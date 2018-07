Regusov pogled na moderan radni prostor

Bez obzira na to da li vam treba klasična kancelarija, radni sto u zajedničkom prostoru ili „samo“ sala za sastanke – Regus ima rešenje

Način na koji radimo se menja. Tehnološki napredak omogućio nam je da radimo sa praktično bilo kog mesta u bilo koje doba dana. Zaposleni sve više sami traže fleksibilnost od poslodavaca, a sve je veći i broj kompanija koje neguju decentralizovani pristup radnoj snazi. I ne samo to, one prepoznaju i finansijske i strateške vrednosti ovakvog pristupa. To posebno važi za mlade, inovativne startape i preduzetnike, ali i velike multinacionalne organizacije razumeju da jefleksibilnost ključ za povećanje produktivnosti i agilnosti. Kompanija Regus je prepoznala takvu potrebu i stvorila je dosad neviđenu mrežu kancelarijskog prostora, co‑working kancelarija, sala za sastanke…na preko 3.000 lokacije, koje su korisnicima na raspolaganju širom sveta, pružajući im infrastrukturu koja može da podrži potrebe svih tipova kompanija.

Bliže tržištu

Organizacije polaku shvataju da se svet promenio i da nema potrebe da svoje zaposlene ograničavaju i vezuju za određenu lokaciju. Dozvoljavajući ljudima da rade odakle god žele, širom sveta, ne samo da imaju zadovoljniju radnu snagu, već mogu da ostvare i prednost toga što će biti bliže različitim tržištima na kojima posluju. Regus‑ova globalna zajednica broji više od 2,5 miliona profesionalaca koji razmišljaju na taj način. Oni koristeći aplikaciju brzo pronalaze i rezervišu prostor za rad, a mogu da iskoriste i prednosti redovnih mesečnih networking događaja i redovno organizovanih druženja.

Co­working za kreativce

Koncept Spaces zajedničkog radnog prostora nastao je u Amsterdamu, a priprema se da na svoju mapu stavi i Beograd. Ovaj inovativni format co‑working prostora okuplja prvenstveno kreativce, ali i male biznise i preduzetnike, koji veruju u to da iz zajednice i saradnje nastaju najbolje ideje i stvara se nova vrednost za celo društvo. Beogradski Spaces će se nalaziti u novoj, drugoj zgradi Navigator biznis centra, a zauzimaće prostor od 3.000 kvadratnih metara u prizemlji i prvom spratu. Otvaranje je planirano za prvi kvartal 2020. godine.

Regus u Srbiji

U mreži kompanija Regus kod nas trenutno se nalaze kancelarijski prostori na četiri lokacije u Beogradu:

• Ušće Business Center (19. sprat)

• GTC41, Milutina Milankovića 9ž

• GTC19 Avenue, Vladimira Popovića 38‑40

• Kneza Mihaila 30

Pravi smer

Danas smo na raskršću. Kompanije koje su neodlučne i odbijaju da se prilagode trendovima, rizikuju da zaostanu, dokone koje prihvataju novu realnost mogu da ostvare prednost saradnje sa novom generacijom talentovanih ljudi. Gotovo je doba kad se radilo od 9 do 5, uvek u istoj kancelariji. Danas se od biznis lidera očekuje da svoje kompanije vode tako da zaposlenima pružaju više – ne samo dobar balans rada i privatnog vremena, veći priliku da vreme posvete stvarima koje ih u potpunosti ispunjavaju. Mladi profesionalci žele da radni deo dana oblikuju oko svojih života, a ne da rade kao što je to odlazeća praksa. Pametne kompanije znaju da je sada vreme da promene način na koji rade i prihvate novi način razmišljanja. Kad to učine – svi dobijaju!

Prostor za zajednički rad

Koncept co­working prostora godinama dobija na popularnosti. U Regus‑ovoj ponudi moguće je iznajmiti jedan ili više stolova u prostoru za zajednički rad, na više od 3.000 lokacija širom sveta. Pritom možete rezervisati stolove koji su uvek vaši ili samo odabrati broj stolova koji vam je potreban, a svaki put kad dođete na radno mesto da se „iznenadite“ lokacijom na kojoj ćete sedeti.

Sale za sastanke

Regus u svojoj mreži nudi i samo uslugu iznajmljivanja sala za sastanke. Bilo da vam je potrebna da održite prezentaciju, obavite intervjue s kandidatima za posao, sprovedete obuku… možete odabrati konferencijsku ili klasičnu salu za sastanke. Šta god da odaberete, uvek možete dobiti i uslugu keteringa, opremu za projektovanje, kao i druge usluge da bi vaš sastanak protekao u savršenom redu.

Tradicionalna kancelarija

Za one koji najviše vole udobnost svoje kancelarije, prostora koji će prilagoditi sopstvenim potrebama, na raspolaganju su klasične kancelarije. Regus korisnicima obezbeđuje moderan kancelarijski nameštaj i pristup Internetu, a u cenu su uključeni svi standardni troškovi. Prostor možete smanjivati i povećavati u skladu s potrebama, a imate i izbor između unutrašnje ili kancelarije s prozorom, kao i kancelarijskog salona – koji obuhvata radne stolove i sto za sastanke.



Businessworld članstvo

Članstvo u Regus­-ovom Businessworld klubu omogućava vam pristup u više od 3.000 lokacija širom sveta. Možete da definišete članstvo na nivou od nekoliko dana mesečno, do neograničenog trajanja, a pomoću Regus aplikacije da birate „u letu“ vama najbližu lokaciju s koje ćete u određenom periodu raditi.

Virtuelne kancelarije

Ako vam nije potreban kancelarijski prostor, ali želite da imate adresu na koju će vam stizati pošta, ovo je usluga za vas. Virtuelna kancelarija idealna je i ako vam je potrebna poslovna adresa van mesta na kojem se inače nalazite. Pored adrese za prijem pošte, virtuelna kancelarija može da obuhvati i broj telefona i uslugu primanja poziva. Uz to možete dobiti pristup privremenim prostorijama za sastanke kada vam je to potrebno.

