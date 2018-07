Amazon preuzeo PillPack za milijardu dolara

Nakon hrane, nameštaja i mode, Amazon je krenuo u invaziju i na farmaceutsku industriju i kupio je za oko milijardu dolara farmaceutski startup PillPack koji omogućava korisnicima kupovinu lekova putem interneta.

Poznat vam je mukotrpan proces kupovine lekova – prvo treba da odete do svog lekara opšte prakse kako bi dobili recept, zatim da se naterate da odete do apoteke i čekate u redu u kojem je ispred vas uvek neko sa hiljadu pitanja, zaboravljenim receptom i slično, a sve to trpite sa povišenom temperaturom i neprestanim kijanjem. Međutim, za klijente Jeffa Bezos-a to će ostati u prošlosti. Naime, trenutno PillPack mejlom šalje recepte za lekove i omogućava svojim klijentima da ih onda kupe putem interneta, a Amazon će ih sada i dostavljati. Odnosno, Amazon-ov dostavljač kupcu će na vrata doneti sve potrebno za borbu protiv prehlade – od leka, maramica, kapi za nos, tableta za grlo pa čak i pileću supu – i to u roku dok si rekao keks. Osim toga, spominje se i da će uvesti i dostavu recepata za lekove, a virtuelni asistent kompanije, Alexa, moći će da podseti osobu kada da popije lek ili obnovi recept.

Neki analitičari novu Amazon-ovu saradnju vide kao deo misterioznog poduhvata s Berkshire Hathaway-om i JPMorgan Chase-om osnivanja firme zdravstvenog osiguranja. Naime, još su u januaru tri kompanije objavile da će pokrenuti nezavisnu firmu kojom će sami svojim zaposlenima moći da pruže zdravstveno osiguranje, a da su ozbiljni u tome potvrđuje činjenica da su već imenovali i izvršnog direktora još uvek bezimene kompanije.

Pa i pored saznanja, da se Amazon sprema da uđe na područje zdravstva, ova vest je došla prilično neočekivano budući da se pričalo kako će Walmart kupiti PillPack za nešto više od 700 miliona dolara, izveštava CNBC. Ipak, Walmart je bio zabrinut regulacijama i dok se premišljao o kupovini, Amazon je uskočio s većom ponudom. Osim toga, nakon same objave o kupovini PillPacka, Walmart-ove su akcije pale i tržišna vrednost kompanije istopila se za više od tri milijarde dolara. Da su kupili PillPack, potrošili bi 700 miliona dolara, a ovako ih je to koštalo tri milijarde dolara i nisu dobili kompaniju koju su hteli.

Izvor: CNN

Podelite s prijateljima

Tweet