Reklamiranje na internetu: Google tvrdi da prestaje sa praćenjem korisničkih navika

Budući da se, tako bar tvrde, bliži trenutak kada će Google ukinuti kolačiće koji služe za praćenje korisnika, sve je više onih koji se pitaju hoće li na njihovo mesto doći neka druga metoda koja ugrožava privatnost. Upravo se zbog toga odlučilo da se zainteresovanima pruže odgovori na brojna pitanja, te se na Google blogu pojavio post u kojem se tvrdi da na mesto kolačića neće doći ni jedna slična alatka.

Privatni korisnici bi tako mogli da odahnu, ukoliko ih je praćenje uopšte i brinulo. Google je potvrdio da se u bližoj budućnosti neće baviti ponašanjem korisnika na internetu, pa bi moglo da se pomisli da kompanija žrtvuje nešto, ili da okreće drugi list kada je privatnost u pitanju. Eksperti ipak ističu da Google uopšte ne mora da prati šta privatna lice rade kada su online da bi reklamiranje funkcionisalo. Naime, Chrome “Privacy Sandbox”, koji je tu da bar donekle zameni kolačiće, umesto na pojedince korisnike deli na skupine, što oglašivačima na kraju više i odgovara, budući da i sami imaju ciljne grupe.

Dakle, oglašivačima i nisu potrebne informacije o pojedincima, pa će kolačići koji su pratili pojedinačna lica biti zamenjeni novim identifajerima koji su specijalizovani za grupno ponašanje. Plan o ukidanju kolačića još uvek nije jasan do kraja, ali se pretpostavlja da će jednu od glavnih uloga odigrati i Chrome koji će dobiti sistem za praćenje koji korisnike pakuje u grupe poput „ljubitelji pasa“ ili „poštovaoci klasične muzike“. To i dalje ne znači da se neće prikupljati podaci o korisnicima, samo će s dolaskom novog sistema te informacije služiti za formiranje grupa, što bi trebalo da dovede do toga da najintimniji podaci ne budu zanimljivi oglašivačima koji posmatraju sa strane. Još uvek je rano da bi se sa sigurnošću moglo reći kako će sve to da izgleda, ali jedno je sigurno – Google će nastaviti da zarađuje 150 milijardi dolara godišnje, bez obzira na sve.

