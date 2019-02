Review: Acer Predator Triton 500 – Trozubi grabljivac

Acer je mo­de­lom Pre­da­tor Tri­ton 500 os­tva­rio pun po­go­dak – reč je o go­to­vo sav­rše­noj sim­bi­ozi ele­gan­ci­je i sna­ge. Pos­to­ji mno­go ra­zlo­ga zbog ko­jih nam se sviđa, i za­is­ta je ve­oma te­ško pro­naći mu ma­nu. Lap­top je fan­tas­tičan po­ka­za­telj tačke do ko­je smo sti­gli u ra­zvo­ju mo­der­nog har­dvera.

Po­la­ko – na na­še za­do­volj­stvo – pro­la­zi vre­me ka­da je po­jam gej­ming bio, ma­kar ka­da je har­dver u pi­ta­nju, si­no­nim za ve­li­ko, glo­ma­zno, bučno, a­gre­siv­no i pre sve­ga – ble­šta­vo. Niz pro­i­zvođača po­nu­dio je tan­ke i ele­gan­tne ma­ši­ne, in­ter­no kon­ci­pi­ra­ne kao gej­ming pro­i­zvod. To su pre sve­ga vrhun­ski di­zaj­ni­ra­ni lap­to­pi odličnih per­for­man­si, te se bez ika­kvih pro­ble­ma mo­gu ko­ris­ti­ti u ra­znim po­slo­vi­ma – kućne, po­slov­ne, mul­ti­me­di­jal­ne pri­me­ne…

Glav­na o­dli­ka je ipak op­ti­mi­za­ci­ja za i­gra­nje. Naj­veće za­slu­ge za to ima NVI­DIA ko­ja je po­nu­di­la li­ni­ju čipo­va op­ti­mi­zo­va­nih za Max‑Q te­hno­lo­gi­ju, ko­joj je cilj bio da se kre­ira­ju što ta­nji i što ti­ši lap­to­pi ka­ko bi do­ne­li no­vi ni­vo uži­va­nja u gej­min­gu, ali i dru­gim vi­do­vi­ma ko­rišćenja računa­ra. To se pos­ti­že o­gra­ničava­njem ra­dnih tak­to­va i di­si­pa­ci­je, ali ko že­li da uži­va u tan­kom gej­ming lap­to­pu mo­ra po­dne­ti o­dređene si­tni­je kom­pro­mi­se, zar ne?

Ele­gan­tni Pre­da­tor

Uko­li­ko mi­sli­te da je Predator Triton ne­zgra­pna be­šti­ja, va­ra­te se. Reč je o izu­ze­tno ele­gan­tnom i go­to­vo nes­hva­tlji­vo tan­kom računa­ru, ima­mo li u vi­du sna­gu ko­jom ras­po­la­že. Do­mi­nan­tna je crna bo­ja, ko­ja mu ve­oma do­bro pris­to­ji u sva­kom po­gle­du. Sa svih stra­na je i­zrađen besprekorno, s ve­li­kim o­tvo­ri­ma za hlađenje na bo­ko­vi­ma i za­dnjem de­lu, ali i lo­go­ti­pom u vi­du tro­zup­ca na po­klop­cu ko­ji sve­tli, baš kao i tas­ta­tu­ra. Bo­ja o­sve­tlje­nja i efek­ti mo­gu da se po­de­ša­va­ju, a do­zu ele­gan­ci­je sva­ka­ko da­je me­tal­na „laj­sna“ ko­jom je oivičen touchpad.

Tas­ta­tu­ra je vrlo do­bra, ali ne­dos­ta­je nu­me­rički deo. Za­to je tu ne­ko­li­ko mul­ti­me­di­jal­nih prečica i ko­man­di, u­ključujući i tas­ter za star­to­va­nje u­prav­ljačkog so­ftve­ra.

La­ko je na pa­pi­ru sa spe­ci­fi­ka­ci­ja­ma pro­pus­ti­ti ve­ro­va­tno naj­bo­lju tačku ovog lap­to­pa – e­kran. Ne zbog to­ga što se ra­di o 15,6‑inčnom Full HD e­kra­nu, ni­ti za­to što se ra­di o IPS dis­ple­ju od­zi­va 3 mi­li­se­kun­de. Ta­kve stva­ri smo već viđali. Ne ni zbog to­ga što su ivi­ce izu­ze­tno tan­ke i sve­de­ne na za­is­ta mi­ni­mal­nu me­ru, sa o­kvi­ri­ma de­be­lim do 6,3 mi­li­me­ta­ra, što je za­is­ta ve­oma le­po vi­de­ti. U čemu je on­da taj­na?

E­kran obe­zbeđuje o­sve­ža­va­nje na čak 144 Hz, što je uz har­dver­sku sna­gu glav­ni adut ove ma­ši­ne. To znači da će ko­rišćenje bi­ti nat­pro­sečno glat­ko i flu­i­dno, bez ob­zi­ra na to da li ju­ri­te i na­pu­ca­va­te se u naj­no­vi­joj pu­cačini ili sa­mo obav­lja­te po­sao u desktop o­kru­že­nju – 144 Hz znače bes­pre­kor­nu flu­i­d­nost po­kre­ta mi­ša, te ćete u sva­koj pri­li­ci bi­ti u sta­nju da to i is­ku­si­te. Div­no is­kus­tvo je za­o­kru­že­no činje­ni­com da se ra­di o G‑Sync dis­ple­ju, što znači da lap­top po­drža­va adap­tiv­no o­sve­ža­va­nje ko­je će auto­mat­ski u­kla­nja­ti sve „is­krza­ne“ pov­rši­ne u i­gra­ma, do­pri­no­seći utis­ku o kva­li­te­tu gra­fi­ke. Sjaj­no!

Mon­strum pod ha­ubom

Predator Triton 500 o­prem­ljen je vrhun­skim har­dve­rom, i bez ob­zi­ra na to što je ta­nak, is­po­ručuje vi­sok ni­vo per­for­man­si. Ka­ko je ovo i­grački lap­top, počećemo od gra­fi­ke, srca sva­ke ma­ši­ne ovog ti­pa. Triton 500 ima NVI­DIA RTX 2080 gra­fi­ku u Max‑Q i­zda­nju. Reč je o po­sle­dnjoj reči mo­bil­ne te­hno­lo­gi­je – top‑mo­de­lu gra­fi­ke na mo­bil­nim računa­ri­ma, ko­ja do­no­si vrhun­ske per­for­man­se, ali i po­dršku za mno­štvo no­vih te­hno­lo­gi­ja, u­ključujući Deep Learning Super Sampling (DLSS) i Real‑Time Ray Tracing (RTRT). 12‑nm čip ras­po­la­že sa 2944 uni­fi­ci­ra­nih šej­de­ra, ko­ji­ma je, baš kao i GPU‑u i me­mo­ri­ji, ra­dni takt re­du­ko­van ka­ko bi se u­klo­pi­li u ova­ko ta­nak i re­la­tiv­no la­gan računar. Ras­po­la­že sa 8 GB GDDR6 me­mo­ri­je s ko­jom ko­mu­ni­ci­ra pre­ko 256‑bi­tnog bu­sa. Da, ka­ko god o­kre­nu­li, ovo je fan­tas­tična gra­fička kar­ta ko­ja će du­go tra­ja­ti, po­se­bno zbog 1080p re­zo­lu­ci­je e­kra­na ko­ja ni­je pre­te­ra­no za­htev­na.

Tek sa­da sti­že­mo do os­ta­log har­dve­ra – za početak, ko­ris­ti se Intel Core i7‑8750H pro­ce­sor sa čak šest je­zga­ra! CPU ra­di na tak­to­vi­ma od 2,2 GHz do 4,1 GHz, u za­vi­snos­ti od op­te­rećenja i po­tre­ba. U kom­bi­na­ci­ji sa 32 GB sis­tem­ske DDR4 me­mo­ri­je, u sta­nju je da se i­zbo­ri s bi­lo ka­kvim iza­zo­vom ko­ji pred nje­ga mo­že­te pos­ta­vi­ti. Po­da­ci se sme­šta­ju na izu­ze­tno brz NVMe SSD sis­tem ko­ji se sas­to­ji od dva dis­ka u RA­ID 0 re­ži­mu, ka­pa­ci­te­ta 512 GB. Sve u sve­mu, ma­ši­na svo­jom brzi­nom im­pre­si­oni­ra u sva­kom smi­slu, bu­dući da prak­tično ne­ma sla­bih tačaka.

Pe­ri­fe­ri­je se la­ko po­ve­zu­ju, bez ob­zi­ra na to da li go­vo­ri­mo o stan­dar­dnim USB 3.1 por­to­vi­ma (tri ko­ma­da) ili USB‑C por­tu. Is­to ta­ko, mo­že­te ko­ris­ti­ti i ek­ster­ni dis­plej, bi­lo pre­ko HDMI ili mini‑DisplayPort ko­nek­to­ra, a na spis­ku ko­nek­to­ra su još i LAN i audio‑pri­ključci. Mo­žda nam ne­dos­ta­je slot za me­mo­rij­ske kar­ti­ce, ali pre­ži­većemo bez njega. Na­rav­no, po­dra­zu­me­va­ju se Bluetooth 5.0 i Wi‑Fi naj­no­vi­jeg stan­dar­da.

Bes­pre­kor­no za­o­kru­žen

Računar sti­že sa ope­ra­tiv­nim sis­te­mom Windows 10. Le­pa stvar jes­te što se uz nje­ga is­po­ručuje i PredatorSense, so­ftver iz ko­ga je mo­guće kon­tro­li­sa­ti i kon­fi­gu­ri­sa­ti na­pre­dne fun­kci­je računa­ra. Već u star­tu ima­mo Turbo tas­ter na le­voj stra­ni ko­jim se over­klo­ku­je gra­fi­ka, a iz so­ftve­ra je mo­guće po­de­si­ti o­sve­tlje­nje tas­ta­tu­re, over­klo­ko­va­ti „na du­gme“, kon­tro­li­sa­ti tem­pe­ra­tu­re i brzi­ne ra­da ven­ti­la­to­ra. Kad smo kod to­ga, Acer je o­pre­mio lap­top če­tvrtom ge­ne­ra­ci­jom AeroBlade 3D ven­ti­la­to­ra ra­di op­ti­mal­ne efi­ka­snos­ti.

Naravno, sve to ima svoju cenu. Treba očekivati da je ona prilično visoka, iz sasvim razumljivih razloga. Trenutno, verzija ovog laptopa sa nešto manje memorije (16 GB umesto 32 GB) i slabijom grafikom (2080 umesto 2080 Ti) ima preporučenu cenu od oko 380 hiljada dinara!

Im­pre­si­oni­ra pre sve­ga čita­va ce­li­na – šta je sve ovo upa­ko­va­no u računar ma­se 2,08 ki­lo­gra­ma i de­blji­ne 17,9 mi­li­me­ta­ra. U tom smi­slu, mo­že se reći da je Acer Predator Triton 500 prak­tično sav­ršen! Reč je o lap­to­pu izu­ze­tnih per­for­man­si i im­pre­siv­ne po­ja­ve, vre­dna ma­ši­na u sva­kom po­gle­du i sto­ga joj da­jemo za­slu­že­nu pre­po­ru­ku.

Laptop na test ustupio Acer Srbija!

