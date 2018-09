Review: Antec NE650C, pouzdano napajanje za svaku priliku

Odabir dovoljno kvalitetnog i u isto vreme ekonomičnog napajanja nije tako lak zadatak. Izbor je veliki, ali optimalnih rešenja nema mnogo. U potrazi za takvim napajanjem za osvežavanje redakcijih računara odabrali smo Antec NE650C.

Ovo napajanje ima 80 Plus Bronze sertifikat, što znači 80 odsto efikasnosti u rasponu od 350 W do maksimalnih 650 W koje može da pruži. Kućište je standardno, crno i elegantno, s velikim otvorom za 120-mm ventilator i drugim pomoćnim ventilatorom kod konektora za naponski kabl. Prisutan je i on/off prekidač, što bi trebalo da bude obavezno, ali se dešava da neki proizvođači na skupim napajanjima jednostavno to zaborave (na primer, neka napajanja od 1000 W veoma poznate marke).

Štedelo se na modularnoj opciji, pa se tako mora „živeti” s kompletnim buketom kablova u kućištu, bez obzira na to da li su vam potrebni. Naravno, Antec ima verziju ovog napajanja i s modularnom opcijom za one koji žele da plate malo više. Za naše potrebe, modularnost nije kritična stvar jer se uz malo veštine sve može lepo zapakovati čak i u „providno” kućište.

Ono što je bitno jeste dovoljan broj konektora. NE650C poseduje po dva 6+2 pinska konektora na svakom od dve kabl grane, što je dovoljno za rad dve high-end grafičke karte. Pored toga, tu je pet SATA konektora i tri molex-a, plus jedan FDD konektor ako nekome to još treba za neku „antičku” mašinu. Bilo bi malo bolje da su svi kablovi za nijansu duži, što bi omogućilo pravljenje boljeg i lepšeg rasporeda u kućištu, ali za kućišta srednje veličine sasvim je dovoljno.

Raspodela snage svih konektora podeljena je na dve grane. Jedna grana napaja samo EPS deo (CPU), dok drugi deo nosi sve ostalo. Odvajanje grana je dobra stvar, ali bi bilo bolje da jedna grana nosi sve periferije, a da druga bude zadužena za EPS i grafike.

Što se tiče kvaliteta komponenti, tu nema problema. NE650C koristi Infineon MOSFET-e (dva komada), Rubycon i Nichion kondenzatore, Toshiba switch i Champion CM6800UX PWM naponski kontroler. Sve to omogućava pristojno stabilno napajanje i pri većem opterećenju, uz vrlo male varijacije. To je i razlog zbog čega se uvek „gleda” malo skuplje napajanje, a Antec NE650C se ovde odlično uklapa.

