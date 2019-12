Review: Apple iPhone 11 Pro Max – Inkrementalni napredak

Jesen je po tradiciji donela novu generaciju iPhone‑a. Izgledaju slično prethodnoj, ali „ispod haube“ ima značajnih promena. Na našem testu našao se najjači model, iPhone 11 Pro Max – da vidimo kakav je napredak u odnosu na prethodnike

Apple je predstavio mini‑seriju modela koja se sastoji od jednog „običnog“ i dva Pro iPhone‑a. U izgledu nema nikakvih iznenađenja – sprave su praktično istog oblika kao model X. Leđa telefona su napravljena od mat Gorilla stakla, što eliminiše vidljive otiske prstiju. Nažalost, telefon je i dalje klizav, pogotovo za hladnih dana kada su ruke suve. To se rešava kupovinom neke futrole, a providna najmanje utiče na lepotu, ako želite da vaš telefon i drugi vide u punom sjaju. iPhone 11 se može kupiti u šest boja, a 11 Pro samo u četiri, od kojih je nova ponoćno‑zelena (kod nas poznatija kao SMB). Kućište je od aluminijuma, dok je na Pro modelima od nerđajućeg čelika. Na zadnjoj strani smeštene su dve ili tri kamere i blic na posebnom proširenju, koje neodoljivo podsećaju na ringle nekog modernog šporeta.

Munje i gromovi

Na vrhu ekrana ostao je zarez, koji je neophodan zbog kamera koje koristi Face ID sistem. Apple tvrdi da je otključavanje ubrzano za oko 30 odsto, a empirijski zaključujemo da je to zaista upadljivo brži proces, ali i da bolje radi, tj. „hvata“ lice i kada telefon nije neposredno ispred njega. U zarezu je i zvučnik, koji ne služi samo za telefoniranje. U sprezi s drugim zvučnikom, smeštenim pored Lightning konektora s donje strane, zvuk je iznenađujuće glasan i dobar (osetno unapređen u odnosu na model X), što omogućava bolji utisak pri gledanju filmova i drugih video‑materijala, mada i dalje nije dovoljno dobar za muziku. Stereo‑efekat je jasan, mada reklama kaže da virtuelizuje i ništa manje nego Atmos sistem.

Telefon pokreće novi A13 Bionic čip, koji je razvio sam Apple. U njemu su uobičajeni CPU i GPU, ali i specijalizovane komponente koje drastično ubrzavaju servise veštačke inteligencije i mašinskog učenja, koje su na raspolaganju i nezavisnim aplikacijama. Sudeći po raznim testovima brzine, u ovom trenutku konkurencija je ostavljena u prašini u svim domenima. Zanimljivo je da se komponente zovu Thunder i Lightning, pa ako vas neko pita šta je unutra, mirno mu možete odgovoriti „munje i gromovi“.

Bez obzira na to kolike su baterije fizički, za nas je bitno koliko traju. Pro Max je na tom polju izuzetan – izdržava čitav dan bilo kakvog rada, naročito ako uključite štednju energije (poznatiju kao „žuti mod“), makar sve vreme gledali i snimali filmove. Apple tvrdi da je to 20 sati, mada je kod nas izdržao oko 12 sati. Energetskoj efikasnosti svakako doprinosi novi čipset, koji je 20 odsto brži a ima 30 odsto nižu potrošnju energije. U normalnoj upotrebi, bateriju morate da punite svaki drugi dan, što je odlično!

Ultraširokougaona kamera je novitet na iPhone‑u i pravi je spas kad god ne možete dovoljno da se udaljite da biste obuhvatili željeni kadar, što je čest slučaj u zatvorenim prostorima

Memorija na svim modelima može biti 64, 256 i 512 GB. Da, dobro ste pročitali – 64. Teško da neko uopšte kupuje taj model… ali dobro zvuči za cenu tipa „od 699 dolara“.

Ekrani

iPhone 11 se proizvodi sa ekranom dijagonale 6,1“, Pro ima 5,8“ a Pro Max 6,5“. Ekrani se prostiru skoro do ivica uređaja. Razlika u njima je velika, jer 11 koristi LCD (Liquid Retina HD display), a Pro modeli OLED (Super Retina XDR display) tehnologiju. Iako ne možemo zameriti mnogo toga upotrebljenom LCD‑u, kada su 11 i Pro jedan pored drugog, razlika u kvalitetu slike je jasno uočljiva. Slika na Pro modelima praktično je perfektna.

Sjajnost OLED‑a prema LED‑u posebno se vidi na suncu ili jakom svetlu, a slično je i s bojama, zahvaljujući ogromnom kontrastu od 2.000.000 umesto samo 1.400:1, jačem osvetljaju od 800 umesto 625 nita, i primeni HDR tehnologije. Gustina piksela nije ista – 458 prema 326 ppi, pa se razlika u oštrini bez problema vidi golim okom. Primena HDR‑a, kao što smo i navikli, unapređuje kvalitet slike, kako u fotografijama i videima, tako i u igrama.

Ekrani se uobičajeno nalaze ispod Gorilla stakla, za koje su se pojavile priče da se u ovoj generaciji nešto izmenilo i da se lako grebe. Mi nismo naišli na takve probleme i pored redovnog nošenja u zadnjem džepu farmerki i povremenih susreta s ključevima.

Kamere, fotografije, video

„Jedanaestica“ ima dve, a model Pro tri kamere. Dve zajedničke kamere su ultraširokougaona (duplo širi zahvat od klasične) i širokougaona (normalna), a Pro ima i telefoto (2x zum) kameru. Ultraširokougaona kamera je novitet na iPhone‑u, i pravi je spas kad god ne možete dovoljno da se udaljite da biste obuhvatili željeni kadar što je čest slučaj u zatvorenim prostorima.

Kvalitet fotografija je odličan. Na ranijim modelima slikanje s lošim osvetljenjem, noću ili u nekom klubu, bio je noćna mora koja proizvodi brljotine. Sada je uveden noćni mod, koji u velikoj meri rešava navedeni problem. Automatika koja bira parametre slike radi izvanredno, a omogućene su i neke ručne kontrole, mada ne i ručni fokus. Veoma korisni portretni mod unapređen je naprednijim bokehom i kontrolom dubine, a tu su i šest efekata izbora „osvetljenja“. Sajtovi koji se profesionalno bave procenom kvaliteta fotografija, kao što je Dxomark, svrstavaju iPhone kamere u sam vrh onoga što trenutno postoji na tržištu.

Tome doprinosi i Deep Fusion tehnologija, za koju je moralo da se čeka do iOS‑a 13.2 koji se pojavio tek nedavno. Slična je HDR‑u, ali radi bolje. Kamera počinje da slika grupe od četiri fotografije još pre nego što se stisne okidač. Kada se to desi, uzima dve poslednje grupe i jednu sliku pri samom okidanju, što sve zajedno traje oko sekund. Neuronska mreža pregleda sve i na osnovu njih pravi kombinaciju elemenata koja daje konačan rezultat. Na ovaj način se u ogromnoj meri eliminiše šum sa slika, jer on ni na jednoj nije isti. Primenjuje se na širokougaonoj i telefoto kameri, ali ne i na ultraširokoj, a naravno, ne radi ni u burst modu.

Najbolje rezultate daje pri srednjem osvetljenju, npr. u zatvorenom prostoru. Sve ovo se dešava potpuno neprimetno za korisnika koji nad procesom nema nikakvu kontrolu. Ne treba očekivati čuda, ali napredak je evidentan. Stvar doprinosi realističnosti slika, mada nekad to nije baš dobro jer se vide i neželjeni detalji kao što su bubuljice.

Još ponešto

Apple je nadmašio konkurenciju u pogledu vodootpornosti. Tvrdi da „običan“ 11 može izdržati pod vodom do pola sata na dubini od dva metra, a Pro modeli na dubini od čak četiri metra. To znači da polivanje kafom i sokovima, kvašenje kišom i mokrim rukama, kao i padanje u WC šolju i bazen ne utiču na njegov rad. Nismo se usudili da probamo bilo šta od navedenog, pa ostaje da verujemo na reč.

Pitanje mogućnosti istovremenog korišćenja dve SIM kartice rešeno je tako što postoji samo jedan uobičajen microSIM slot, pored koga je moguće koristiti i ugrađeni eSIM. Ako je za utehu, dobili smo informaciju da se neki od domaćih operatora pripremaju za eSIM tehnologiju, tako da će microSIM slot ostati za drugu karticu, što je odlično za korišćenje SIM‑ova u inostranstvu. Očekujemo da će u narednih nekoliko meseci ova tehnologija biti mnogo zastupljenija nego sada. Apple pravi i telefone s dva klasična microSIM slota, ali se oni mogu kupiti samo u Kini. Dodajmo da je pozivanje bilo kog broja na telefonu s dve SIM kartice rešeno na najgori način – izbor se ne vrši uobičajenim tapom na taster SIM1 ili SIM2, već u Contacts aplikaciji morate unapred podesiti putem kog SIM‑a pozivate konkretnog korisnika. Neko se baš potrudio da smisli nešto ovako nekomforno.

Uz Pro Max model se (najzad) dobija brzi punjač snage 18 W i odgovarajući kabl, koji će napunjenost baterije podići za 50 odsto za pola sata, dok je za punjenje od 0 do 100 odsto potrebno je oko dva sata, najverovatnije zarad produženja veka baterije koju brzo punjenje brže i troši. Beskontaktno punjenje i dalje postoji, ali je daleko sporije od onog kroz žicu. iPhone ne može da puni druge uređaje, kao što su telefon, slušalice ili sat. To je šteta, jer bi mogućnost punjenja drugih uređaja umanjila negodovanje zbog opozivanja AirPower punjača. Ima i tvrdnji da je hardver za pomenuti reverse wireless charging u stvari već ugrađen, ali je onemogućen softverski. Dakle, ostaje da budemo strpljivi i nadamo se da će se u nekom budućem update‑u pojaviti i prekidač za ovu vrlo praktičnu funkciju.

Kada stavite iPhone 11 i iPhone Pro jedan pored drugog, razlika u kvalitetu slike je jasno uočljiva. Slika na Pro modelima je praktično perfektna

Nedostatak podrške za 5G mreže je u najmanju ruku čudan za potpuno nov telefon koji košta više od 1500 evra i treba da bude bolji od svih drugih. Osim toga, novi iPhone nema ugrađen USB‑C port, već „stari“ Lightning, pa čak ni njegova brzina nije veća – radi po USB 2 a ne (već zrelom) USB 3 standardu. S obzirom na dimenzije fotografija i videa koji se začas nagomilaju u memoriji i treba ih prebaciti na računar, to je ograničavajući faktor. Stvar je lakša ako idu na drugi Apple uređaj (računar, tablet, telefon) jer je AirDrop unapređen i veoma brz, ali vlasnici računara na drugim platformama ostaju kratkih rukava.

Na kraju – upotreba

Upotreba se nije bitnije promenila u odnosu na ranije generacije. Telefon je brži (brže aktiviranje aplikacija, njihov brži rad, što se dobro oseća u VR primenama), a promene donosi operativni sistem iOS 13. Ugrađene aplikacije sada imaju više opcija, što se naročito vidi kada pokrenete kameru. Dodat je tamni (dark) mod, koji je vrlo popularan na Mac računarima, a već ga podržavaju i mnoge nezavisne aplikacije. Ukinut je 3D touch, koji smo baš voleli, a sada se simulira tako što na duži pritisak telefon „bzzne“ i obavi odgovarajuću akciju – ni izbliza nije isto, ali šta je tu je. iOS 13 donosi mnoge nove mogućnosti, naročito na tabletima, pa zaslužuje poseban članak.

Da li kupiti? Pod pretpostavkom da razmišljate pragmatično i imate odgovarajući budžet, kupovina zavisi od toga koji model trenutno koristite. Ukoliko vam nije neophodan dodatni kvalitet koji donosi nova kamera, kao i duže trajanje baterije, iPhone X je sasvim dovoljan i bez problema će vas dovesti do sledeće jeseni. Ako koristite neku od ranijih generacija, napredak je osetan, naročito u brzini, kvalitetu ekrana i boljem radu aplikacija zahvaljujući novom hardveru.

Autori: Branko Nikitović i Srđan Marković

