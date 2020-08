Review: Dell U2720Q – 4K za radni sto

Ako tragate za dobrim 4k monitorom koji je prilagođen modernom poslovnom okruženju, Dell je uvek privlačan izbor. Njihov model za ovu godinu, U2720Q, prikazao je superiorne boje ali i raznovrsne interfejse.

Spadam u korisnike koji se vezuju za brendove. Kada jednom otkrijete marku čijim ste proizvodima zadovoljni, nekako uvek prvo gledate njihove nove modele kada dođe vreme za sledeću kupovinu. Tako je moj prvi izbor monitora Dell: počelo je pre 12 godina kada sam se prvi put odlučio da sebe častim odličnim monitorom, čemu je presudila nagrada za fotografiju dobijena od časopisa National Geography. Logična odluka je bila kupovina „fotografskog“ monitora, i tako je stigao Dell 2408WFP, preteča UP serije monitora.

Nudio je odličan prikaz boja, među prvima Display Port konekciju, ali i stari način povezivanja komponentnim činčevima. Zgodan dodatak je bio čitač kartica, nešto što dobro dođe svakom fotografu. Nakon šest godina pojavilo se novo čudo, 4K monitori. Dell je tada izbacio fenomenalni UP2414Q koji je imao još bolji prikaz boja, ali je problem bio u osvežavanju na 60 Hz. DP1.2 je tek ulazio u upotrebu i slika se prosleđivala kao dva monitora rezolucije 1920×2160. Danas je sve mnogo lakše, spojite monitor i sve radi kao što očekujete.

Šest godina kasnije…

Dell u oznaci monitora navodi dijagonalu ekrana i godinu nastanka modela. Tako sam i primetio da mi je vreme za novi – prošlo je 6 godina. Kada je kolega rekao da je ovaj novi U2720Q odličan, upustio sam se u proces nabavke. Odmah da kažem nisam se pokajao, ali… Naviknut na UP seriju moram da primetim da se razlika u odnosu na „obično U“ vidi, mada ne na način koji će smetati većini korisnika. Postoji varijanta ovog monitora sa UP prefiksom, ali i trostruko većom cenom. Glavna stvar su boje – iako na papiru paleta treba da bude praktično ista, razlika je tu. Nije doduše mnogo bitna čak i za većinu fotografskih obrada, obzirom da se one danas uglavnom konzumiraju na mnogo lošijim ekranima, ali dobro je da znate šta kupujete.

Tasteri za podešavanje su smešteni odozdo i moraju prilično snažno da se pritiskaju. Kako ja monitor montiram na ručku Herman Miler Flo, moram da pridržavam monitor da ne bi „bežao“ dok podešavam. Na sreću, podešavanje završite na početku rada i posle ne dirate dugmiće. Modelu U2720Q nedostaje još nešto u odnosu na UP rođaka: senzor orjentacije. Ako imate potrebu da ga postavljate u portretni mod, moraćete da smislite neke pogodne prečice sa tastature, pošto detekcija neće ići automatski.

Pređimo na dobre stvari. Slika je zaista oštra, lepa i bićete oduševljeni. Prija mi ova dijagonala – za 4K rezoluciju je bolje kad je ekran veći. Sa druge strane, sam monitor fizički nije bitno glomazniji, pošto je bezel minimalan. Nije razlika ni u težini, što se primeti jer nisam morao da prepodešavam silu na ručicama nosača; sve radi kao da je spojen stari monitor.

Sledeća velika dobra stvar je USB‑C priključak – sada možete na odgovarajući način priključiti neki od novijih laptopova. Jedan kabl je dovoljan za sve. Pored USB signala istim kablom se prenosi i slika, tako da nema šume kablova, a bonus je i punjenje laptopa (90 W) kroz tu „pupčanu vrstu“. Može se i koristiti i kao običan USB hab, koji ima USB‑A i USB‑C sa strane za lakše korišćenje, a koji daju 2 A odnosno 3 A za napajanje uređaja.

Od ostalih priključaka vredi primetiti po jedan DP 1.4 i HDMI 2.0. Ovo može biti problem, jer panel omogućava 10‑bitne boje, ali kroz HDMI u RGB režimu ne može da „prođe“ više od 8 bita. Rešenje je u korišćenju DisplayPort veze, ali ako imate dva monitora a karticu sa samo jednim DP portom, nema šanse da sve podesite kako ste želeli. Generalno je i 8 bita je dovoljno za običan rad, ali…

Da li sam zadovoljan izborom? Jesam. Odlična slika i male dimenzije, ne troši mnogo struje pa ga UPS i ne oseti. Kad se jednom podesi, radi bez intervencija. Cena je sasvim očekivana za taj nivo opreme: za razuman iznos dobijate 10‑bitni panel sa odličnim prikazom boja u 4K rezoluciji, sve to u modernom i laganom pakovanju. Ako još imate i neki laptop sa USB C portom, možete da uštedite docking stanicu…

Autor: dr Boris Stanojević

