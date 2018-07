Review: DLink kamere – Ugradi sam video nadzor

Kompanija DLink predstavila je krajem prošle godine dva nova modela IP bezbednosnih kamera koje osetno manje koštaju od nekih sličnih rešenja. S obzirom na to da je cena sada pristupačnija, uzeli smo DCS-8100LH i DCS-8000LH na probu.

DLink DCS-8100LH predstavlja jači model, kod kojeg je primarna karakteristika “široko” sočivo koje nudi ugao gledanja od čak 180 stepeni. Standardne kamere ovog tipa uglavnom imaju ugao od 120 stepeni, pa ovaj model nudi mogućnost boljeg pokrivanja prostora od zida do zida. DCS-8100LH ima zanimljiv dizajn i vidi se briga o detaljima. Uređaj je podeljen na dva dela, kameru i postolje koje se, po potrebi, može montirati na zid ili jednostavno postaviti na ravnu podlogu. U odnosu na postolje, položaj kamere može dodatno da se podešava po vertikalnoj osi za 100 stepeni. Tako se kamera može lepo usmeriti, a potrebe za vertikalnim podešavanjem nema, jer sočivo “hvata” 180 stepeni. Na kameri ne postoje nikakvi tasteri (samo reset koji vraća sve na fabrička podešavanja), sa strane se nalazi MicroSD slot, a pozadi je samo MicroUSB konektor za napajanje. Postolje ima predviđen kanal za USB kabl pa izgleda veoma lepo kada se montira. Inicijalno podešavanje kamere vrši se preko bluetooth i Wi-Fi konekcije, preko aplikacije koja mora da se instalira na mobilni telefon ili tablet (podržani su iOS i Android uređaji).

Lako podešavanje

Procedura za podešavanje maksimalno je pojednostavljena. Nakon što se MyDlink aplikacija pokrene, mora se najpre napraviti nalog i nakon toga se ulazi u aplikaciju. Kamera (ili više njih) biće odmah prepoznate i klikom na svaku ulazi se u podešavanja. Ono što je malo nezgodno, uvek se mora pokrenuti prvo live view pa tek nakon toga opcije za podešavanje postaju dostupne. Ukoliko se nalazite na sporoj konekciji spolja, a želite da nešto promenite od podešavanja, to može biti malo iritirajuće. Kada se uđe u podešavanja, na raspolaganju su sledeće opcije: trenutno snimanje slike, start snimanja videa, podešavanje rezolucije i infra red mode, reprodukcija snimljenog video-materijala, konfigurisanje notifikacija i audio/video detekcija.

Što se tiče rezolucije, DCS-8100LH nudi HD snimak, dakle 1280 x 720 piksela. To je sasvim dovoljno za primene “prismotre”, a zbog solidne optike, kvalitet snimka je dobar. To omogućava i dobar snimak u uslovima slabog osvetljenja, pa je upotreba infracrvenog moda neophodna samo u totalnom mraku. Ako je “mrak, mrak”, infra red režim uz pomoć LED dioda na kameri omogućava oko pet-šest metara dometa, a tada će kamera preći u crno-beli mod. Kada se koristi “detekcija pokreta”, to je bitno, a ova opcija se može podesiti da se prati i samo određeni region koji kamera snima. Na primer, deo koji snima samo prozor ili vrata ili tako nešto slično. Ova funkcija radi sasvim pristojno i ima dobro podešenu osetljivost, pa će se snimanje aktivirati kada stvarno ima potrebe. DCS-8100LH će za bilo koju aktivnost, početak snimanja, primećen pokret i slično, preko notifikacija u aplikaciji odmah obavestiti korisnika da se nešto događa. MyDlink aplikacija i prateći softver takođe nude dodatnu opciju cloud snimanja, čime se funkcionalnost ovih kamera dodatno povećava.

Povoljna “klasika”

Druga kamera na testu je DCS-8000LH, klasična IP kamera sa uglom snimanja od 120 stepeni. Spisak funkcija sličan je kao i kod DCS-8100LH, pa sve navedeno važi i za ovaj model. Naravno, kroz MyDlink aplikaciju mogu se kontrolisati obe (ili više) ovih kamera, a kombinacijom funkcija može se napraviti lep sistem. Kada na stranu sklonimo šalu i “balkanskog špijuna”, primena ovih kamera je u praksi veoma zanimljivo rešenje, a stepen korisnosti zavisi direktno od mesta postavljanja i vrednosti stvari koje želite da pratite. Upotreba je umnogome olakšana unifikovanom aplikacijom, pa svi mogu veoma lako da podese i koriste DCS-8100LH i DCS-8000LH. Jedina mana je ograničena kompatibilnost pa ove Dlink kamere teško mogu da se koriste u kombinaciji s nekim drugim.

