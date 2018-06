Review: Druga tura Ryzen ploča

Ryzen čipovi su doneli veliki preokret na tržištu procesora i vratili AMD u ring. Nema više bacanja peškira – AMD napada konkurenciju u drugom zamahu u kom nam stižu novi procesori i matične ploče. Isprobali smo Gigabyte X470 Aorus Gaming 7.

Gigabyte je ovog puta bio prvi koji je do nas stigao s novom matičnom pločom. Nije bilo teško pretpostaviti da će novi čipset nositi naziv X470. Zanimljivo je to što je AMD naveo da će se X470 prodavati paralelno sa X370 i da ne predstavlja direktnog naslednika, već nadogradnju postojeće ponude. X470 Aorus Gaming 7 Wi‑Fi je ploča koja će mamiti uzdahe svima koji je budu videli kroz providnu bočnu stranicu kućišta. Pored pretežno crne štampane ploče s malo sivih i narandžastih detalja, skriva se veliki broj RGB LED dioda koje prekrivaju hladnjak čipseta, dva PCIe, sva četiri DIMM slota i još neke delove ploče. RGB LED osvetljenje sada je najvažnije za matične ploče s gejming pedigreom, a kod ovog modela posebno je istaknut. Rezultat je fenomenalan – reč je o najbolje osvetljenoj ploči koju smo imali prilike da vidimo. Pritom, mogućnosti podešavanja su velike i dostupne kroz softver, što je još jedan plus u očima svih ljubitelja atraktivnog hardvera.

Vratimo se ipak na neke bitnije stvari. Pre svega, tu je velika naponska jedinica koja okružuje AM4+ podnožje koje podržava prvu i drugu generaciju Ryzen procesora i APU‑a. Filtracija napona odvija se u 12 faza (10+2), a upotrebljene su veoma kvalitetne komponente koje hlade dva masivna hladnjaka međusobno povezana niklovanim heatpipe‑om. Podržana je DDR4 memorija maksimalnog kapaciteta 64 GB. Zvučna sekcija ističe se Nichicon i WIMA audio‑kondenzatorima, a tu je ESS9018Q2C DAC, uz Realtek ALC1220 koji je upotrebljen kao osnova ovog sjajnog zvučnog sistema. Pohvalili bismo to što Gigabyte Aorus X470 Gaming 7 Wi‑Fi poseduje šest SATA 6 Gbps konektora u kombinaciji s dva M.2 slota koja dobijaju zasebne hladnjake. Zadnji panel s konektorima karakteriše 10 USB konektora, što je za svaku pohvalu. Dva su USB 2.0, dok je šest USB 3.1 Gen 1, a jedan USB 3.1 Gen 2 odgovara Type‑C formatu, dok je drugi klasičan Type‑A. Za to treba zahvaliti proizvođaču koji je dodao ASMedia kontroler kako bi pokrio ograničenja čipseta. Pored mrežnog konektora za koji je zadužen Intel kontroler, tu je i dodatna bežični mrežni adapter Wi‑Fi 802.11ac. Pošto je reč o čistokrvnoj gejming matičnoj ploči, nema video‑izlaza i tu je još samo pet audio‑priključaka od 3,5 mm kao i jedan S/PDIF. Dopadljiv detalj svakako su i prekidači za uključivanje ploče i reset BIOS‑a upravo na zadnjem panelu s konektorima.

Gigabyte Aorus X470 Gaming 7 Wi‑Fi je odličan proizvod kako god je posmatrali. Pre svega, nudi fantastičan nivo funkcionalnosti, bez obzira na to kojoj kategoriji korisnika pripadate. Veliki broj konektora i slotova uparen je s vrhunskim kvalitetom i softverskom podlogom, a na sve to ploča ima i adekvatan izgled da zadovolji potrebe i najzahtevnijih gejmera. U praksi je novi čipset i druga generacija Ryzen‑a veliki pomak napred u pogledu stabilnosti rada s memorijskim modulima, tako da je ugođaj bolji nego ikada, a ploča poput ove perfektan je izbor svakog Ryzen poklonika.

(Objavljeno u PC#254)

Podelite s prijateljima

Tweet