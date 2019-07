Review: Motorola One Vision – Motorolina vizija

Prošlogodišnji Motorola One odstupio je od referentnog dizajna, ponudivši telefon koji je izgledao nalik na brojne druge uređaje na tržištu. Ispostavilo se da je recept bio pun pogodak, pa ove godine Motorola One dobija nadogradnju – Motorola One Vision, koji se i dalje po mnogo čemu izdvaja od konkurenata.

Motorola se poigrala i složila slagalicu od elemenata koji su najinteresantniji korisnicima. Odlične kamere s posebnim noćnim režimom, drugačiji, razvučeniji odnos stranica, nove boje, pa čak i hardver kakav se do sada nije susretao – sve su to odlike ovog zanimljivog telefona. Glavna odlika je Cinema ekran sa odnosom stranica 21:9, baš kao u filmskoj industriji, te je tako One Vision idealan za gledanje filmova ili YouTube klipova snimanih u tom promeru. Tako telefon, uprkos naoko velikoj dijagonali od 6,3 inča, izuzetno udobno leži u ruci. Reč je o IPS ekranu rezolucije 2520×1080 piksela, gustine prikaza 432 ppi.

Telefon koristi Gorilla staklo napred i pozadi, tako da nema brige oko sitnih oštećenja. Dizajn je specifičan – bez obzira na to da li se kupac opredeli za plavu ili bronzanu boju, na ivicama su boje svetlije, postajući sve tamnije kako se ide ka sredini telefona i kreirajući specifičan i dopadljiv efekat. Pozadi je smešten tradicionalni skener otiska prsta, dok na donjem delu imamo USB‑C konektor putem koga se puni baterija kapaciteta 3500 mAh. Lepa vest je da se u pakovanju isporučuje brzi punjač snage 15 W, kao i futrola za nošenje. Telefon podržava Dolby zvuk, a tačku na i stavlja 3,5‑mm konektor.

Iznenađenje zatičemo ispod haube – Samsung čipset, prvi put (barem da mi znamo) van telefona južnokorejskog proizvođača. Reč je o varijaciji Exynos 9610 čipseta, kojoj je sufiks promenjen u 9609 da bi se razlikovao od onog koji se ugrađuje u Samsung telefone, budući da Motorola koristi CPU sporiji za 100 MHz. Osmojezgarni procesor u kombinaciji sa odličnom trojezgarnom Mali‑G72 MP3 grafikom obezbediće solidne performanse. One Vision raspolaže s 4 GB RAM‑a i 128 GB skladišnog prostora, što se može proširiti microSD karticom koja se smešta u hibridni Dual SIM slot.

One Vision koristi glavnu kameru rezolucije 48 Mp u kombinaciji s pomoćnom od 5 Mp. Zahvaljujući unapređenoj Quad Pixel tehnologiji, donosi veoma oštre i kvalitetne snimke. Reč je o verovatno najboljoj kameri do sada na Motorola telefonima i jednoj od najboljih u klasi. Da sve bude još bolje, proizvođač je implementirao Night Vision, poseban režim noćnog snimanja, koji će povećati kvalitet noćne fotografije – nije svemoguć, ali se više u ovoj klasi nije moglo očekivati. Tu je i video koji se može snimati u 4K rezoluciji ili u Full HD uz stabilizaciju. Najzad, imamo i prednju kameru rezolucije 25 Mp koja donosi odlične selfije. Reč je o tzv. punch‑hole kameri prilično velikog prečnika (skoro 8 mm), dvostruko većeg od onoga na Honor ili Samsung telefonima, pa korisnici sami moraju da presude da li će im smetati u vizuelnom smislu.

Telefon je zaokružen izvornim Android 9 Pie operativnim sistemom, obogaćenim brojnim korisnim Motorola gestovima. Deo je Android One programa, što bi trebalo da garantuje odličnu podršku i redovna ažuriranja, a na domaćem tržištu je deo „Probaj Motorolu“ programa koji dozvoljava korisniku da prosto vrati telefon ukoliko mu se ne svidi. Sve u svemu, reč je o odličnom telefonu srednje klase, kome prognoziramo veoma lep uspeh na domaćem tržištu.

Korisna adresa: motorola.com/rs/sr/home

Podelite s prijateljima

Tweet