Review: Nova HP Color LJ Pro serija štampača

Integracija funkcija štampača i skenera nudi fotokopir mogućnosti, pa je ova vrsta multipraktika optimalno rešenje za kancelarijske primene. HP je osvežio svoju seriju HP Color LJ Pro M283fwd i M183fw modelima.

HP konstantno radi na modelima iz Color LaserJet Pro serije, pa tako sada aktuelni M283 model predstavlja unapređenje prethodnog M281 modela. Ovi „sve u jednom“ uređaji namenjeni su primeni u manjim kancelarijama ili u zahtevnijim kućnim uslovima. Jedna od prednosti M283fwd veoma se lako podešava i instalira, uz mogućnost daljinske ili lične administracije. Uređaj dolazi u potpunosti spreman za korišćenje sa setom CMYK tonera. Štampač će nakon prvog starta obaviti automatsku početnu kalibraciju, za to vreme će operativni sistem instalirati potrebe drajvere i sve je spremno za akciju.

HP brine da drajver podrška takođe bude jedna od jačih strana ovih uređaja, pa su tako na raspolaganju drajveri za sve stvarno aktuelne operativne sisteme. To znači odličnu MacOS i Windows podršku, ali i veoma dobru Linux podršku. M283fwd funkcije smo probali pod Arch i Debian/uBuntu distribucijama, i sve funkcioniše bez problema. Operativni sistem prepoznaće sam uređaj, povući potrebne drajvere i to je to, nema potrebe za bilo kakvim „akrobacijama“.

Naravno, Windows 10 podrška je bogatija, uz lepu store aplikaciju kroz koju su lako vidljive sve opcije koje M283fwd nudi. Pod drugim operativnim sistemima, neka podešavanja moraju se obaviti direktno na uređaju. Uz mali (2,7“) ali efikasan kolor ekran osetljiv na dodir, ova podešavanja lako se obavljaju. Meniji su intuitivni i pregledni, pa se sve lako obavi. Naravno, prisustvo ovog ekrana generalno olakšava korišćenje uređaja i upotrebu dodatnih opcija koje su na raspolaganju. M283fwd podržava 802.11 b/g/n standard uz AP mogućnosti, uz podršku za HP ePrint i Apple AirPrint.

Interesantno, nema deklarisane Google Print podrške, pa se pod Android operativnim sistemom sve obavlja preko odgovarajuće HP aplikacije. Za eventualnu direktnu komunikaciju s mobilnim uređajima tu je i Wi‑Fi Direct. M283fwd ima jedan USB 2.0 port koji se nalazi odmah ispod kontrolnog ekrana, za štampanje fajlova s raznih flash diskova, ali i skeniranje „u fajl“ direktno na njih. Prisutan je i jedan LAN 10/100 port ukoliko se iz nekog razloga ukaže potreba za „žično“ mrežno povezivanje.

Maksimalna rezolucija štampe je 600×600 dpi, dok je skeniranje moguće u 1200 dpi. Uz upotrebu adekvatnog papira za određenu primenu, mogu se dobiti veoma dobri rezultati pri štampanju fotografija. Upravo je bolja štampa fotografija u punom koloru jedno od unapređenja u odnosu na prethodni model, pa sada M283fwd primetno bolje obavlja ovaj zadatak. Brzina od 22 stranice u minuti, bez obzira na to da li se radi o kolor ili monohromatskoj štampi, više je nego dovoljna za sve primene na koje cilja HP sa M283fwd.

Za tanji budžet

Ukoliko vam brzina nije imperativ, HP po povoljnijoj ceni nudi i M183fw. Ovaj model je takođe iz Color LaserJet Pro serije multipraktik uređaja, ali s nešto slabijim mogućnostima. Zbog toga je glavna primena ovog štampača za „klasične“ poslove, odnosno tekst s pokojim grafikonom, manjom ilustracijom i slično. M183fw ima iste Wi‑Fi i mrežne sposobnosti, nema USB port za direktnu štampu ili skeniranje, dok je mali ekran osetljiv na dodir zamenjen klasičnim kontrolnim panelom. Kada se M183fw podesi i poveže na mrežu, onda je sve mnogo lakše pa se štampaču može prići samo kada treba pokupiti gotov materijal.

Izbor između ova dva modela, kao i uvek, zavisi direktno od zahteva. Oba modela su predviđena, u realnosti, za obim štampe od maksimalno 1000 strana mesečno, pa tu nema neke razlike. Ipak, M283fwd je superiorniji uređaj po svim parametrima, pa je to model koji preporučujemo. Veća brzina štampe i kvalitet otiska je nešto u šta vredi uložiti dodatni novac, a i generalno veći obim posla koji M283fwd može obaviti uvek se može pokazati kao koristan iako inicijalni zahtevi po pitanju brzine i kvaliteta nisu preveliki.

Korisna adrea: Hp.rs

