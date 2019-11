Review: Philips The One TV – Philips “jedinac”

Klasična marketing procedura, kada se predstavljaju novi modeli televizora za tekuću godinu, podrazumeva da se fokus baca na najskuplje modele. S obzirom na to da oni nose gro noviteta, to je sasvim razumljivo. Ipak, zanimljivo je videti kada se deo marketinga usmeri i na modele srednje klase, kao što je to sada učinio Philips sa serijom The One.

Testirajući Philips televizore u poslednje vreme, može se reći da je u ponudi bilo dovoljno modela koji se uklapaju u ideju „rešenja za sve“, ali The One serijom to želi da se „podvuče“.

Modeli koji spadaju u The One seriju nose oznaku PUS7304. Okvir oko ekrana je nešto drugačiji i malo veći u donjem delu, ali zbog lepog aluminijumskog rama sve to atraktivno izgleda. Mnogo je veća promena postolja koje je sada u vidu T‑nosača, umesto klasična dva odvojena. Ovaj tip nosača daje malo veću fleksibilnost u postavljanju TV‑a, pa se čini kao bolja opcija. Takođe, veoma je značajno da je ovaj T‑nosač veoma kvalitetan, jak i težak, pa lako nosi 55“ televizor.

Jedan od Philips‑ovih „zaštitnih“ znakova je Ambilight, LED set koji dodatno osvetljava prostor iza televizora. PUS7304 serija ima diode na tri strane, uz promenljive boje i jačinu. Čak je ostavljena mogućnost da se izabere da li će Ambilight pratiti dešavanja na ekranu pa vođen video ili audio signalom može praviti automatski lightshow. Nama se ovaj detalj čini efektnim, ali i prilično nepotrebnim. Lagano belo osvetljenje u nekim situacijama je korisno, ali sve ostalo deluje kao previše i odvlači pažnju sa ekrana.

Raščistimo oznake

Kada smo kod ekrana, treba obratiti pažnju na brojeve u oznakama, jer tu ima dosta modela koji se međusobno razlikuju. Pored toga, ne koriste svi modeli isti panel, pa su varijante od 50“ i manje opremljene VA panelom. Model koji smo ovoga puta testirali je 55“, što znači da ima IPS panel. Prednosti IPS panela su odavno poznate, i posle OLED‑a to je uvek optimalno rešenje za većinu. Druga bitna stvar za ukupni kvalitet slike odnosi se na pozadinsko osvetljenje. Edge LED rešenje trenutno je u modi, jer omogućava kompaktnije pakovanje i nižu cenu. Direct LED obezbeđuje mnogo precizniju kontrolu nad panelom i njegovim osvetljenjem, posebno ukoliko se koriste dodatni dimming sistem.

Model 55PUS7354/12 ima upravo Direct LED pozadinsko osvetljenje, ali i MicroDimingPro tehnologiju. Ovaj sistem automatski gasi određene delove pozadinskog osvetljenja kako bi se dobio bolji prikaz crne boje. To se najbolje vidi kada se na ekranu pusti video koji nije u 16 : 9 formatu, pa se s neke strane nalazi prazan „crni“ prostor. Zahvaljujući MicroDimingPro sistemu, ovaj deo ekrana je stvarno crn, što na kraju pruža prijatniji ugođaj pri gledanju. Istina, može se primetiti lagano probijanje pozadinskog osvetljenja s leve i desne strane (što MicroDimmingPro teško može da sakrije), ali u većini slučajeva to nije vidljivo.

Dodatno procesiranje

Još jedna karakteristika specifična za skuplje modele odnosi se na dodatno procesiranje slike. Philips je ove godine predstavio treću generaciju P5 video‑procesora, pa je logično da ova verzija nije upotrebljena ovde. Ipak, 55PUS7354/12 poseduje prvu generaciju P5 video‑procesora predstavljenog 2017. godine na odličnom 55POS900 modelu (ako nas sećanje dobro služi). Ovo je veoma korisno, jer srednja TV kategorija ima veoma skromno dodatno procesiranje slike. Philips P5 procesor vrši konstantne korekcije slike i ima čak 26 parametara za obradu (boje, oštrina, kontrast, adaptacija formata i tako dalje).

Pored samih korekcija koje se tiču parametara za obradu, ovo je veoma značajno kada se manje rezolucije dižu na 4K. Tada P5 radi veoma dobar posao minimizujući neželjene efekte kod ovakve konverzije „u letu“. Većina sadržaja koji gledamo još je u manjoj rezoluciji od 4K, pa se ova funkcija često koristi. Sve ovo ide u prilog što boljeg iskorišćenja Direct LED panela i MicroDimingPro‑a, ali i upotrebu HDR standarda, i to svih.

Uglavnom se proizvođači odlučuju za podršku HDR10+ ili DolbyVison, zbog činjenice da su to konkurentski standardi i problema oko licenciranja. Međutim, 55PUS7354/12 ima podršku za HLG, HDR10, HDR10+ i DolbyVision u jednom paketu, što nije baš čest slučaj. Sa „8+2“ bitnim panelom koji ima mogućnost prikaza 90 odsto boja iz DCI P3 30‑bitne palete, P5 procesor može da izvuče maksimum iz već generalno veoma dobrog panela. Kada je u pitanju P5 obrada slike, kod ranije testiranih modela imali smo zamerku da motion kompenzacija nije dobra, te da je najbolje da se isključi. Sada je pomenuta obrada poboljšana kroz softver. Nije idealno, ali je primetno bolje, pa nije neophodno ovu opciju ugasiti i može se ostaviti na „standard“ podešavanjima.

To važi i za ostale parametre, pa je „standard“ podešavanje sasvim korektno. Na raspolaganju je veliki broj podešavanja, isto kao i na ranije testiranim Philips modelima. Ukoliko se želi baš precizno podešavanje, to se može ostvariti kroz menije.

Android na delu

Kompletna funkcionalnost koju nudi 55PUS7354/12 vezana je za operativni sistem Android TV, koji je sada u najnovijoj, 9.0 verziji. Pored osnovnih aplikacija (YouTube, Netflix…), postoji i mnogo dodatnih koje se po želji mogu instalirati, a i sam Android TV 9.0 donosi neka unapređenja po pitanju performansi i funkcionalnosti.

Ovaj model ima Direct LED osvetljenje i MicroDimingPro tehnologiju, pa podržava HLG, HDR10, HDR10+ i DolbyVision

Na raspolaganju je 16 GB interne memorije u te svrhe. Ceo TV sistem pokreće noviji Mediatek SoC, pa je umesto MT5596A čipseta sada tu MT5887. Ovo podrazumeva ARM Cortex A53 procesor sa četiri jezgra na 1.500 MHz i Mali G51 grafički procesor. To je dosta brže od prethodnih rešenja u ovoj klasi Philips televizora i generalno je dovoljno performansi, mada se ipak ponekad mogu primetiti mala usporenja u odzivu interfejsa. Android 9 je (kao i svaki noviji OS) zahtevniji po pitanju hardvera, mada je naš utisak da ova usporenja potiču najviše zbog količine memorije od 2 GB. Bilo bi bolje da je tu ubačeno još toliko memorije, ali dobro.

Još jedna mala zamerka na hardver odnosi se na 802.11n Wi‑Fi čip. On jeste dovoljan u većini slučajeva, ali za rad sa 4K fajlovima preko nekog NAS uređaja, na primer, bilo bi značajno da je tu „ac“ varijanta. Zbog toga je preporučljivo povezati 55PUS7354/12 direktno LAN konekcijom ukoliko se planiraju ovakve stvari.

Interesantno je da se Philips u ovoj kategoriji televizora odrekao odličnog daljinskog upravljača (koji smo u više navrata hvalili) i zamenio ga klasičnim, dakle bez bonusa u vidu kompletne tastature. Tako 55PUS7354/12 ima klasični daljinski upravljač, preko koga je tradicionalna muka ukucati bilo šta, od dugačke šifre pa do stvari koje se žele pretraživati na YouTube‑u. Naravno, glasovna komanda je tu, ali naše lokalno tržište još nije prihvatilo ovo naprednije rešenje.

Dobar zvuk

Kada pominjemo audio‑komponentu, 55PUS7354/12 poseduje dosta dobar set zvučnika ukupne snage 2 x 10 W. Visoki i srednji tonovi su fino prisutni, bas je malo tanak (neizbežno kod zvučnika zapakovanih u TV) ali bar nema neke distorzije kada se „odvrne do 11“.

Philips 55PUS7354/12 sa svojim karakteristikama definitivno odgovara marketing ideji da ova serija televizora predstavlja optimalnu varijantu za sve. Ukupni kvalitet slike je vrlo dobar, posebno ako u obzir uzmemo činjenicu da je ovo model koji pripada srednjoj TV kategoriji, što je za pohvalu. Boje su dobre, maksimalno osvetljenje i kontrast odlični uz MicroDimming koji radi svoj posao, oštrina slika je zavidna pa sve to nije daleko od mnogo skupljih QLED ili još skupljih OLED televizora. Samo ozbiljni video‑entuzijasti mogu potrošiti dodatni novac, dok će svi ostali biti prezadovoljni modelom 55PUS7354/12 iz The One serije.

