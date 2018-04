Review: Pristupačan i jedinstven – Alcatel 5

Tokom Sajma MWC u Barseloni mnogi proizvođači predstavili su nove uređaje, ali malo je koja kompanija rešila da kompletno promeni imidž i reputaciju. Alcatel je jedan od tih brendova koji nastoji da kompletno sredi svoju ponudu od početka do kraja i da postane drastično konkurentniji u cenovnim segmentima od 90 do 230 evra.

Alcatel, odnosno TCL grupacija koja stoji iza njega, želi da brend dobije prepoznatljivost i jako uporište van cenovno najskupljih uređaja. To ima smisla, jer izlaskom iz skupljih segmenata, fokus može da bude na pristupačnim uređajima koji su veoma interesantan deo tržišta i možda trenutno najpopularniji posle najboljih modela koji služe da se formira imidž proizvođača. Alcatel je pre ili kasnije morao da donese ovakvu odluku jer je teško voditi bitku s veličinama kao što su Samsung, Huawei, LG, Sony, pa čak i Xiaomi. S druge strane, ukoliko odigraju kako treba, mogu da ostvare veliki uspeh bez ulaska na high‑end segment, jer se popularnost nekih pristupačnih modela ekonomski više isplati uz daleko manje potrošenog novca na R&D, marketing itd.

Nova generacija uređaja kompletno će promeniti način na koji doživljavamo Alcatel uređaje, a oni će biti segmentirani u cenovnom rasponu od 90 do 230 evra. Ako ste pratili naš izveštaj iz Barselone, mogli ste videti da su novi telefoni podeljeni u serije 1, 3 i 5, a nama je na test stigao najskuplji predstavnik jednostavnog imena – Alcatel 5. Odmah ćemo pohvaliti odluku da se nomenklatura skrati i pojednostavi, pa ako sve prođe kako treba, više nećemo imati konfuzne nazive kao što su Pixi, Pop, Idol, Pop Up, Flash…

Plastika umesto metala

Kod novog modela prvo se primeti unibody dizajn koji podrazumeva da je kućište telefona izrađeno iz jednog dela. Alcatel je doskoro forsirao stari „sendvič“ pristup, pa su modeli izgledali kao da su iz nekog prošlog vremena. Aktuelni trend nalaže da se koristi unibody izrada i Alcatel je to s malim zakašnjenjem prihvatio, ali je svakako dobra vest da se ova promena uopšte desila. Da stvari budu još bolje, ovo neće biti ekskluziva za najskuplju „peticu“, već će svi predstavnici Alcatel serija 1, 3 i 5, a nadamo se i svi naredni telefoni, biti dizajnirani na ovaj način.

Kućište je plastično, ali zahvaljujući modernom dizajnu deluje čvrsto i uverljivo. Alcatel je pokušao da učini telefon naoko skupljim tako što je plastično kućište ofarbao tako da izgleda kao da je od metala. Ovo nije zamerka, jer je postignut cilj, a to je da Alcatel 5 deluje skuplji nego što jeste. Osim kućišta, još mnogo toga urađeno je odlično. Ekran ima odnos stranica 18:9, a ovaj format biće sve češći u budućnosti. On čini da telefon sa ekranom dijagonale od 5,7 inča bez ikakvih problema može da leži u jednoj ruci i da se pritom komotno koristi. Rezolucija 1440×720 piksela je adekvatna, a oštrina prikaza je na željenom nivou. Istina, s manje od 300 piksela po inču, gustina je manja od high‑end uređaja, ali to je normalno u ovom cenovnom rangu. Bitno je da je prikaz na IPS ekranu odličan, lepo zasićen bojama, a s druge strane, ova rezolucija ne opterećuje hardver u velikoj meri. Zamerićemo na tome što ekran nema Gorilla Glass zaštitu, pa vredi razmisliti o zaštitnoj foliji, koja ne dolazi u paketu s telefonom. Pohvalićemo činjenicu da je ekran okružen veoma tankim okvirima, posebno na donjoj ivici, što čini da telefon izgleda kao da je barem jednu klasu iznad.

Fokus na prednju kameru

Nakon malo zagledanja, primeti se da je gornji okvir natprosečno širok zbog toga što smešta dve kamere, blic, senzor osvetljenja i zvučnik. Sa zadnje strane pronalazimo kameru od 12 megapiksela. Njen kvalitet je vrlo dobar iako smo pomalo iznenađeni Alcatel‑ovim rešenjem da sistem od dve kamere smesti napred, a ne na poleđinu telefona. Ipak, fotografije su prilično oštre, s dobrim dinamičkim rasponom uz mogućnost HDR funkcije, a pritom je otvor blende od f2.2 dovoljan i kad je osvetljenje nešto slabije. Nedostatak stabilizacije oseti se kada uslovi osvetljenja nisu idealni, ali je ukupan utisak bolji od proseka u klasi. Prednja kamera je odlična. Ne samo da je otvor blende f/2.0 dobra vest, već je primarni senzor opremljen rezolucijom od 13 megapiksela, dok sekundarni upošljava rezoluciju od 5 Mp. S blicem ili bez njega, selfi fotografije veoma su dobre, i na ovom polju Alcatel 5 prednjači i ima unikatnu karakteristiku unutar cenovnog ranga. Takođe, dodatna kamera ima mogućnost širenja kadra na 120 stepeni kako biste grupne selfije hvatali bez potrebe da koristite selfie stick.

Hardver ne donosi iznenađenja: zasniva se na vremešnom MediaTek MT6750 čipsetu koji smo već toliko puta viđali na raznim uređajima. U pitanju je osmojezgarni procesor sa Cortex‑A53 jezgrima u kombinaciji s grafičkim procesorom Mali‑T860MP2. To je sasvim dovoljno za rezoluciju ekrana, pa s 3 GB RAM‑a ovaj telefon radi brzo. Pritom, Alcatel nije pretrpavao operativni sistem Android 7.1 Nougat, tako da su izmene blage, a optimizacija odlična. Drago nam je što to vidimo, jer mnoge manje kompanije često kiksnu upravo u želji da ponude što više i pretrpaju OS dodatnim aplikacijama koje osim što smanje raspoloživu memoriju, često znatno uspore rad. Alcatel nije napravio ovu grešku, a pritom je opremio telefon sa 32 GB interne memorije i mogućnošću proširenja putem microSD kartice.

Imajte u vidu da je reč o hibridnom dual‑SIM uređaju, tako da drugi slot mogu da zauzmu memorijska ili SIM kartica. Ugrađeni su uvek popularni FM radio, čitač otiska prsta, kao i detekcija lica koja je iznenađujuće funkcionalna. Verovatno zbog toga što telefon raspolaže dvema prednjim kamerama, pa osim ukoliko ne sedite u baš mračnoj prostoriji, Alcatel 5 će lako i uz minimalnu zadršku prepoznati vaše lice i otključati sistem. Autonomija je iznenađujuće dobra, iako uređaj koristi manje efikasno MediaTek rešenje, tako da smo bez ikakvih problema ostvarivali dan do dan i po bez potrebe da posegnemo za punjačem, na čemu može da se zahvali rasterećenom hardveru i bateriji kapaciteta od 3000 mAh.

Jako uporište za Alcatel

Alcatel je promešao karte – kao da je nakon MWC 2018. reč o novoj kompaniji koja je promenila pristup rada i rešila da sredi svoju ponudu. Prvi rezultati su odlični i veoma smo zadovoljni novom postavom telefona. Alcatel 5 kao predvodnik pokazuje da su dubinske promene moguće i dobili smo uređaj koji može da parira i nešto skupljim konkurentima. Neke od mogućnosti čine ga prilično jedinstvenim u svom cenovnom rangu, a tu pre svega mislimo na iznenađujuće dobru prednju kameru, čitač otiska prsta i prepoznavanje lica, kao i moderni format ekrana. U svakom slučaju, ukoliko tražite telefon srednje klase koji ćete dugo koristiti, Alcatel 5 zaslužuje da se nađe u užem izboru i od nas dobija toplu preporuku.

