Review: Realme 6s – Nova Realnost

Ne morate ih voleti, ne moraju biti vaš prvi izbor, ali ih svakako ne smete ignorisati. Pristupačni telefoni kineskih brendova polako, ali sigurno osvajaju svet, nudeći sjajan balans između cene i mogućnosti i donoseći nekada ekskluzivne tehnologije u „široke mase“. Jedan od takvih brendova je Realme, a uređaj koji stiže uz fantastičan balans mogućnosti i cene nosi oznaku Realme 6s.

Ukoliko bismo morali da jednostavnom sintagmom opišemo Realme 6s, to bi verovatno bilo „izvanredan balans”. Reč je o telefonu sjajnog odnosa uloženog i dobijenog, za koji se s pravom svako može zapitati da li je uopšte potrebno nešto skuplje. Njegov direktan rival je Xiaomi Note 8 Pro, i ta dva telefona zaista su slična, uz jednu veliku prednost za Realme 6s.

Njegov odličan 6,5-inčni IPS ekran rezolucije 2400 × 1080 piksela, koji štiti Gorilla Glass 3, stiže s osvežavanjem od 90 Hz, što znači fluidniji doživljaj kako u igrama, tako i u običnom, svakodnevnom korišćenju. Istovremeno, ovo je najpristupačniji telefon s ovom mogućnošću, koja je donedavno bila rezervisana isključivo za skupe top-modele – i to samo poneke.

Koliko je dovoljno?

Postavljeno pitanje odnosi se na svakoga od nas pojedinačno – koliko nam je potrebno od mobilnog telefona da bismo njime bili zadovoljni? Iz kog god ugla da posmatramo, teško je pronaći bilo kakvu manu Realme 6s modelu. Telefon čija je cena manja od 30.000 dinara (još manje u okviru nekog paketa) donosi zaista puno. 12-nm MediaTek Helio G90T čipset čini srce sistema, donoseći prilično ubedljive performanse zahvaljujući kojima je Realme 6s spreman za bilo kakav izazov. U realnom radu telefon prosto „leti”, a i igre rade veoma, veoma dobro, što će obradovati poklonike mobilnog gejminga.

Rezultati sintetičkih testova: Geekbench 5 single/multi core, Geekbench 5 compute, 3DMark, PCMark Work 2.0, Storage i Computer Vision

Skladište od 64 GB i 4 GB RAM-a ne zvuče naročito impresivno u današnje vreme, ali u praksi je reč o sasvim dovoljnim količinama da Android 10 ponudi sasvim korektno iskustvo. Dodajmo da telefon poseduje Realme UI korisnički interfejs, koji je puno napredovao u proteklom periodu i sada može da stane na crtu i najvećim imenima na ovom polju. Ukoliko zafali skladišnog prostora, omogućeno je lako proširenje putem microSDXC slota, koji pritom ne ometa korišćenje Dual SIM opcije.

Realme UI korisnički interfejs Realme 6s telefona

Baterija je opet više nego korektna – ne samo da ima kapacitet od 4300 mAh već se puni 30 W Flash punjačem, koji za samo 30 minuta stigne do 70 odsto, a čak i dok se igrate, proizvođač garantuje punjenje 55 odsto kapaciteta za 60 minuta. Tu je i brzo 15 W PD punjenje za svestranije opcije. Dizajn, izrada? Ponovo nemamo zamerki – telefon je prilično lep, naročito u beloj varijanti, a pride je i vodootporan zahvaljujući silikonskim zaptivačima. Zaštita? Skener otiska prsta na tasteru za paljenje na boku uređaja je definitivno najbolje rešenje. Ne samo da radi munjevito već omogućava pristup telefonu prostim prislanjanjem prsta, bez potrebe da zapravo kliknete na taster.

Najzad, tu su kamere – ponovo imamo čak četiri zadnje kamere, uz selfi kameru od 16 MP, što sve čini raznovrsni sistem bogat opcijama. Glavni senzor od 48 MP prate 8 MP ultrawide kamera sa 2 MP senzorima za macro i bokeh/crno-belo snimanje. Glavna kamera koristi dobro poznati Quad Bayer 4-u-1 sistem snimanja, a među naprednim opcijama su podrška za inteligentno prepoznavanje scena, UIS video-stabilizacija, slow-mo i 4K video, Sloop alat za editovanje, odlično noćno snimanje… Zaista, koga ovakav telefon ne bi zadovoljio?

Snimci napravljeni Realme 6s telefonom

Za sam kraj treba istaći da je telefon dostupan isključivo u prodavnicama operatora Vip mobile, gde mu cena varira od 1 do 29.690 dinara, u zavisnosti od odabranog paketa, tako da se može dobiti po veoma povoljnim uslovima. Postoji i vrlo specifična opcija personalizacije – svi koji do kraja godine budu poručili ovaj telefon online, nakon kupovine moći će da kreiraju izgled svoje maske, koju će dobiti na poklon, što je opcija kakvu do sada nismo sretali i koju pozdravljamo.

Telefon toplo preporučujemo jer je zaista teško zamisliti šta bi se još moglo tražiti od uređaja ove cenovne kategorije, koji je u najmanju ruku vrlo dobar na praktično svim poljima.

Korisna adresa: realme.com/eu/

