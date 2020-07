Review: VW Passat GTE – Vesnik budućnosti

Očekuje nas velika transformacija poimanja automobila i čitave automobilske industrije. Vesnik te budućnosti koja ima puno lepog toga da ponudi upravo je automobil koji smo isprobali – naizgled dobro nam poznati Volkswagen Passat, sa sufiksom GTE. To je plug‑in hybrid.

Dok čekamo „prave“ električne automobile koji će uneti novu dimenziju u naše poimanje ličnog i javnog transporta, već postoje vozila koja predstavljaju međukorak ka njima. Ta su vozila zapravo najinteresantnija poklonicima automobila kakvi su danas, jer bi mogla predstavljati „poslednje Mohikance“ onoga što danas percipiramo kao automobil. Plug‑in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) već danas nudi najbolje od oba sveta – elektromotor koji može da radi sam, ali i tradicionalni benzinski motor. Sve to u dobro poznatom i neizmenjenom obliku limuzine omiljene mnogim Evropljanima.

Izgleda kao Pasat…

Stupite li pred Passat GTE, na prvi pogled nećete pomisliti da je reč o nekom posebnom vozilu, izuzmemo li vidljivu oznaku GTE. Izgleda isto kao regularni Passat (s nešto više opreme, koja se ovde podrazumeva), a čak je i priključak za punjač smešten na prednjem delu vozila, sa simetričnim izrezom sa suprotne strane kako bi se dizajn maksimalno uskladio.

U kabini nas dočekuje moderni kokpit, s digitalnom instrument‑tablom, praktično savršenim infotainment sistemom koji je jedan od najboljih u čitavoj industriji, automatskim menjačem, prostranom kabinom i puno mesta na zadnjim sedištima. Passat, zaista! U odnosu na standardnu limuzinu, PHEV verzija je nešto teža zbog baterije koja je smeštena na donjem delu vozila, te malo manjim kapacitetom ionako prostranog prtljažnika, što se praktično i ne oseća.

Ispod haube su dva motora. Tu je stari poznanik u vidu 1.4 TSI benzinskog motora od 150 KS, skupa s električnim motorom snage 113 KS. Snaga se prenosi na prednje točkove, ali suprotno laičkim mišljenjima, nema prostog sabiranja. Ukupna snaga kada su aktivna oba motora (u odgovarajućem režimu vožnje) iznosi 215 KS, uz obrtni momenat od 400 Nm. Za usklađivanje je zaduženo treće kvačilo, koje se pridružuje dvostrukom kvačilu dobro poznatog šestostepenog DSG menjača. Ili bi trebalo da ga zovemo TSG, zbog tri kvačila.

…ali uz izbor motora

Svi teoretski podaci deluju bombastično i moderno, ali se brzo stigne do ključnog pitanja: koliko „to“ troši i koliko će koštati eksploatacija. Da bismo odgovorili na to pitanje, moramo se najpre dotaći stila vožnje. Passat GTE ima tri režima vožnje – samo na električnu energiju, hibridni režim u kome se po potrebi i u skladu s podešavanjima korisnika aktiviraju motori, te GTE režim vožnje za najbolje performanse. Puno toga zavisi od vozača, njegovih navika, stila vožnje, udaljenosti mesta do kojih često putuje (posao, porodica…), stepena urbanizacije na ruti i tome slično.

Ukoliko vozite skoro isključivo po gradu i dostupan vam je punjač, javni ili kućni, gotovo da vam i ne treba benzin. VW daje dva kabla s priključcima za javne punjače i kućne mreže, tako da možete puniti auto u svojoj garaži ili dvorištu. Tada su troškovi eksploatacije veoma niski. Zapravo, PHEV omogućava i da vožnjom na benzinski pogon istovremeno punite i bateriju (dovoljno je oko 30‑40 minuta pri 130‑140 km/h da se baterija napuni), što je sjajna vest za one čije rute kombinuju vožnju auto‑putem i gradsku vožnju. Najzad, benzinski motor vas potpuno lišava briga o dometu i uvek ga možete koristiti, ali je tada i potrošnja najveća.

Svako treba da potraži odgovarajući miks i vidi šta mu odgovara – PHEV vozila, pa i Passat GTE, u tom smislu se maksimalno prilagođavaju korisniku, otvarajući mu razne mogućnosti. Logično je da se po gradu više vozite na električni motor, jer je to em štedljivija varijanta, em se ne troši toliko benzinski motor i nema potrebe za njim. Teoretska autonomija samo na električni pogon iznosi do 56 kilometara, i to po novom WLTP standardu.

Passat GTE ima tri režima vožnje: samo na električnu energiju, uz punjenje baterija u garaži ili javnom punjaču, hibridni režim u kome se po potrebi aktivira benzinski motor, te GTE režim vožnje za najbolje performanse

Mi smo uspevali da pređemo beogradsku rutu koja je miks auto‑puta i gradske vožnje sa mizernih 1,8 litara potrošnje, ali smo isto tako videli da dok jezdimo auto‑putem na dužoj relaciji i koristimo TSI da punimo bateriju potrošnja može ići i do 7,7 litara. Dakle, mnogo je opcija i varijanti na raspolaganju i Passat GTE vas prosto poziva da se zabavite, eksperimentišete, uradite sve da iz njega izvučete najviše u skladu sa svojim potrebama i uslovima.

Vozilo na putu

Kultura rada takođe zavisi od stila vožnje. Kada je aktivan samo električni motor, nema nikakve buke s te strane, ali su uočljivije buke guma i vetra. Preko 140 km/h primetno je nešto veće hujanje vetra oko retrovizora, ali je to očekivano. Osećaj u vožnji je fantastičan u svakom smislu! Još jedna stvar koju smo zapazili jeste lako prilagođavanje. Autor ovih redova vozi VW Golf i snalaženje u Passat‑u je bilo mačiji kašalj – sve komande su na odgovarajućem mestu, korišćenje je izrazito intuitivno, veliki infotainment sistem donosi obilje opcija i mogućnosti. Navikavanje je gotovo momentalno. Osim navigacije, tu su razne asistencije, uključujući pravu 360‑stepenu kameru, uz koju parkiranje postaje dečija igra.

Iznenadili smo se koliko je izostao osećaj vožnje glomaznog automobila, budući da obilje servo‑asistencije, agilno reagovanje automobila, ponašanje u krivinama to ne indiciraju u očekivanoj meri. Recimo, parkiranje hodom unazad izvodili smo s velikom lakoćom, kao da je reč o hatchback‑u, a ne o limuzini. Ponašanje u krivinama je izvanredno – Passat GTE odlično drži pravac, volan je dovoljno direktan, a težina koju baterija donosi, kao i njena pozicija, doprinose da centar teže zapravo bude još niži, te se auto „lepi“ za podlogu. Kako porodični automobil uspeva da u jednom objedini sve pozitivne karakteristike, nismo ni sami sasvim svesni i odajemo priznanje inženjerima iz Volfsburga.

Ispod haube su dva motora: 1.4 TSI benzinski motor snage 150 KS i električni motor snage 113 KS. Ukupna snaga kada su aktivna oba motora iznosi 215 KS, uz obrtni momenat od 400 Nm

Ključno pitanje je cena automobila. Kada bude postao dostupan u drugoj polovini ove godine, koštaće oko 44.000 evra. Treba imati u vidu da taj iznos možete spustiti subvencijom koja je (konačno) uvedena za domaće kupce automobila na ekološki prihvatljive pogone. Trebalo bi da bude dostupna i varijanta karavana, osim limuzine.

Značaj VW Passat GTE automobila je nemerljiv. On pokazuje zrelost tehnologije i spremnost za budućnost koja ne samo da dolazi nego je zahvaljujući PHEV tehnologiji već tu. Praktično poziva vlasnika da se igra s njom, da traži optimum i da izvuče maksimum iz nje. Ovaj automobil može biti sve svakome, a pri tome i dalje stiže u vidu klasične limuzine, bez ekstravagancija tipičnih za dizajn električnih automobila koji vam se možda i ne sviđaju. Ukoliko bismo opisali VW Passat GTE u samo dve reči, one bi glasile: Budućnost, odmah!

Baterija nije bauk

Ukoliko spadate u one koji sumnjičavo vrte glavom kada su hibridna vozila u pitanju jer nemaju poverenja u dugotrajnu eksploataciju pre svega baterije, budite uvereni da za to nema realnih razloga. Naš mentalitet je pre svega u razmatranju kako bi neko vozilo delovalo kao polovnjak s nekih sedam‑osam godina starosti, i to preovlađuje čak i kod onih koji kupuju nova kola. U novom Passat GTE vozilu kapacitet baterije uvećan je više od 30 odsto na 13 kWh, i na nju se daje osmogodišnja garancija.

Baterija je svakako skupa za zamenu, ali niti se ona menja nakon isteka tih osam godina, niti će se u praksi ikada menjati cela. Baterija je izdeljena u osam celina i nikada se ne menja čitava, već samo problematičan deo, što drastično redukuje troškove popravke, ali i bojazan o nekom ogromnom problemu koji bi se javio nakon desetak godina eksploatacije. Mnoga vozila prelaze po 800.000 do milion kilometara zadržavajući kapacitet baterije iznad 70 odsto, bez menjanja delova tokom dugih godina eksploatacije. Sve u svemu, nemate čega da se plašite kada je dugoročna eksploatacija u pitanju. Naprotiv – zbog načina rada zapravo prisustvo baterije blagotvorno deluje i na motor, pa i njemu produžava efektivni radni vek.

Teoretska autonomija samo na električni pogon iznosi do 56 kilometara, i to po novom WLTP standardu. Dok jezdimo auto‑putem na dužoj relaciji i koristimo TSI da punimo bateriju, potrošnja može ići i do 7,7 litara benzina na 100 kilometara

Državne subvencije

Mnogi koji kukaju da „Srbija nije kao normalan svet“ odskora imaju razlog manje za gorke suze, budući da je usvojena uredba Vlade Srbije o subvencijama za podsticaj ekološki prihvatljivih vozila. Tako se Srbija pridružuje zemljama koje stimulišu prelazak na hibridne i električne automobile. Za putnička vozila do devet mesta i laka teretna koja imaju takozvani plug‑in hibridni pogon (kod kojih se baterije osim radom benzinskog/dizel motora mogu puniti i na strujnoj utičnici/elektropunjaču) kao i električna vozila s produženom autonomijom kretanja subvencija je 3.500 evra. Tom opisu odgovara VW Passat GTE s našeg testa.

Putnička vozila s najviše devet sedišta i laka teretna vozila na električni pogon imaju pravo na subvenciju od 5.000 evra. Kupovina vozila sa „običnim“ hibridnim pogonom (baterije se ne mogu puniti na strujnom priključku/elektropunjaču), koja imaju barem jedan električni motor u hibridnom sistemu, subvencioniše se sa 2.500 evra. Za moped i laki tricikl dodeljuje se 250 evra, za motocikle 500 evra subvencije.

U resornom ministarstvu kažu da će subvencije iz godine u godinu biti veće, mada se ne očekuje da će se iznos pojedinačne subvencije povećavati, već da će se izdvajati sve više sredstava i da će sve više građana prelaziti na ovakav tip vozila. Pravo na subvencionisanu kupovinu vozila, prema Uredbi, imaju pravna lica, preduzetnici i fizička lica, osim onih koji su ostvarili pravo na subvencionisanu nabavku putničkih vozila za potrebe obnove voznog parka, taksi prevoza kao i javnog prevoza.

