Review: Samsung Galaxy A52 i A72 – Na talasu uspeha

Prošle godine smo rekli da su Galaxy A51 i A71, prethodnici modela koje danas imamo pred sobom, sve što je potrebno od telefona. Ove godine taj utisak je još izraženiji kada je o naslednicima reč. Galaxy A52 i A72 su odlični uređaji, a jedino što im ne ide na ruku jeste sve žešća konkurencija u srednjem segmentu. Sve ostalo je na njihovoj strani.

Samsung je svestan da nema potrebe da naprečac menja nešto što je uspešan recept, dokazan u godinama iza nas. Tako novi A52 i A72 koriste isti recept – puno od telefona za pristojnu sumu novca, uz specifičnu težinu koju daje vodeći brend. Novajlije odlično pokrivaju segmente koji su korisnicima najbitniji – izgled, bateriju, kameru – i deluje da je sve na svom mestu, te da će uspeh biti ponovljen ako ne i uvećan.

Sitne razlike

Zaista, razliku između A52 i A72 uočićete tek kada ih držite jedan pored drugog. Telefoni su dizajnerski isti, ali je A72 nešto veći, s ekranom od 6,7 spram 6,5 inča. To je jedan od najboljih ekrana u klasi – Super AMOLED u Infinity-O stilu, 20 : 9 odnos strana sa 2400 × 1080 rezolucijom, kao i dobrodošlih 90 Hz osvežavanja. Na ovom polju Samsung je lider tržišta, i to se ne menja pošto su ekrani vrhunski!

Nešto veći gabariti omogućavaju da A72 dobije malo jaču bateriju i tu zatičemo glavne razlike – 5000 mAh spram 4500 mAh kod A52, uz razlike u punjačima. Uz A72 se dobije nešto izdašniji 25 W punjač, dok uz A52 ide 15 W, pri čemu nije beznačajno naglasiti da A52 takođe podržava 25 W punjenje, ali… Kad smo tu, A72 ima obostrani USB-C, pa o tome treba povesti računa ako prebacujete podatke na PC, dok uz A52 dobijamo kabl čija jedna strana sadrži standardni USB.

Najzad, poslednja razlika je u prisustvu telefoto kamere kod A72. Da li vam je ona zaista neophodna? Naše iskustvo nije takvo, ali dozvoljavamo da ima dosta korisnika kojima 3x optički zum znači mnogo, pa razmislite i sami da li je sve ovo vredno razlike u ceni, koja nije zanemarljiva.

Krupne sličnosti

Ostajemo kod kamere, budući da se oba telefona isporučuju s odličnim sistemima koji donose sjajne rezultate u praksi. Glavni senzor od 64 MP ima PDAF i stabilizaciju, ultraširokougaono sočivo od 12 MP je isto na oba telefona, baš kao i makro senzor od 5 MP. Dok A72 ima pomenuti telefoto (takođe sa faznim autofokusom i stabilizacijom, baš kao glavni senzor), dotle A52 ima skromni senzor dubine od 5 MP.

Snimci pravljeni Galaxy A52 i A72 telefonima

Oba telefona odlikuje veoma dobra selfi kamera od 32 MP. Dobijene fotografije su veoma dobre, čak pomalo prezasićene bojama, u tipičnom Samsung-ovom stilu. Bićete veoma zadovoljni snimanjem u praktično svim režimima, posebno što smo navikli da ovakve fotografije dobijamo na dosta skupljim uređajima. Night mode snimanje je takođe podržano, s korektnim rezultatima.

Zum Galaxy A72 telefona: 0,5X, normal, 3X, 5X i 10X

Hardverski, telefoni su ponovo isti. Oslanjaju se na Snapdragon 720G čipset (u srednjoj klasi je Samsung odustao od Exynos-a, što će mnogi pozdraviti), u kombinaciji sa 6 GB RAM-a i 128 GB skladišnog prostora, što se može proširiti microSDXC karticom. No, treba voditi računa da se ovaj slot deli sa SIM-om, pa se stoga bira između proširenja memorije i Dual SIM mogućnosti. Samsung je unapredio i audio-doživljaj, implementirajući stereo-zvučnike, što će svi pozdraviti, posebno što je ostao 3,5-mm audio-konektor.

Rezultati telefona u Geekbench 5 testu

Još jedna stvar će oduševiti mnoge, a to je IP67 otpornost na vodu i prašinu. No, to nas dovodi do potencijalno diskutabilne stavke – dok je s prednje strane Corning Gorilla Glass 5, leđa su i dalje od plastičnog materijala koji Samsung ove godine koristi i na skupljim telefonima. Nije dealbreaker, naročito u klasi, ali neki korisnici će želeti kvalitetniji materijal, bez obzira na to što se telefoni u 99 odsto slučajeva nose u futrolama, što posebno utiče na A72 zbog većih gabarita, kao i cene.

Android 11 operativni sistem s One UI 3.1 korisničkim interfejsom

Oba telefona donose odlično iskustvo, kako hardverski, tako i softverski, zahvaljujući Android 11 sistemu s One UI 3.1 korisničkim interfejsom, koji smatramo najboljim na modernim telefonima. Da, Galaxy A52 i A72 je lako preporučiti jer imaju sve što treba da ima jedan dobar telefon. Da li vam je to dovoljno? Ostavljamo da sami prosudite.

