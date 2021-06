Review: Samsung Galaxy S21 Plus – Pametan izbor

Dok se svi gađaju nekakvim ultimativnim ultrama i sličnim super-flagship modelima, u kategoriji koja je tik ispod imamo solidan izbor telefona koji bi nekada bili nosioci čitave ponude, ali sada prosto moraju da ustupe mesto uređajima koji donose često ne tako korisne i neophodne opcije kojima će demonstrirati svoju moć. Uz primetnu doplatu, dabome. Zato je Galaxy S21+ zapravo vrlo pametan izbor!

Već smo vam prikazali top-model Galaxy S21 Ultra, kao i vanila verziju S21. Samsung je početkom godine predstavio tri modela nove serije, i nekako tek sada do nas dolazi varijanta sa sufiksom Plus, koja je možda i najbolji odnos cene i mogućnosti u visokoj klasi. Spram prošlogodišnjeg modela, stiže s ravnim ekranom uz Gorilla Glass Victus i varijabilno 120 Hz osvežavanje, većom baterijom, ali i lepšim, modernijim dizajnom, kao i bržim čipsetom. S druge strane, nema više microSD slota, a pakovanje – oh, da, s tim smo već uveliko upoznati, zar ne – nema punjač, niti slušalice.

Galaksija od stakla

Novi dizajn je izuzetan, naročito u Phantom Purple varijanti koju smo koristili, sa bronzanim detaljima po bokovima i oko kamere – pun pogodak za ovogodišnju S21 seriju, koji joj daje i specifičan karakter. Izbor materijala je u skladu s premijum reputacijom, budući da s prednje i zadnje strane zatičemo staklo, dok telefon ima IP68 otpornost na prašinu i vodu.

Njegov Dynamic AMOLED 2X Infinity-O ekran je pravo zadovoljstvo gledati i koristiti – fantastičan prikaz na 6,7 inča u 2400 × 1080 rezoluciji, uz dinamičkih 120 Hz, definitivno izbacuju telefon u prvi plan jer je reč o nečemu što ulepšava svakodnevno korišćenje telefona u svakom smislu.

Baterija od 4800 mAh je prilično dobra (dan i po realnog korišćenja, dva dana za štedljivije), a podržano je punjenje do 25 W, te bežično punjenje do 15 W, kao i reverzibilno punjenje do 4,5 W. No, punjača nema u pakovanju, tako da treba voditi računa o tom aspektu. Ispod pomenutog ekrana je brzi skener otiska prstiju.

Telefon se oslanja na novi 5-nm Exynos 2100 čipset, koji je doneo prilično dobar balans performansi i potrošnje. Spram Snapdragon 888 rešenja nema uočljive razlike, već ljuti konkurenti donose vrlo slično iskustvo. 8 GB RAM-a je dovoljno, ali S21+ u osnovnoj varijanti ima 128 GB prostora, pa u tom smislu još jednom imajte u vidu pre kupovine informaciju da raspoloživi prostor nije moguće proširiti memorijskom karticom.

Stereo-zvučnici su tu, ali nema 3,5-mm konektora, što je već standard za visoku klasu mobilnih telefona – nažalost. Svega je par izuzetaka po tom pitanju. Sve ovo veoma lepo funkcioniše na Android 11 operativnom sistemu, kao i One UI 3.1 korisničkom interfejsu, koji predstavlja najbolje rešenje u Android svetu.

Samsung One UI 3.1 korisnički interfejs

Kamere su veoma dobro odmerene i donose odlične rezultate u svakodnevnoj upotrebi. Reč je o dobro oprobanoj kombinaciji, koja je unapređena novim algoritmima i softverskim „cakama“. SuperSteady stabilizacija videa i 8K Snap, Vlogger View, Director’s View, Single Take opcija samo su neke od mogućnosti novih Samsung-ovih perjanica, a S21+ ovakvih trikova u rukavu zaista ima mnogo.

Tri kamere od 12, 64 i ponovo 12 MP uz Dual Pixel fazni autofokus donose veoma dobre rezultate i pri dnevnom i pri noćnom snimanju. Selfi kamera od 10 MP, takođe sa Dual Pixel faznim autofokusom, i dalje predstavlja jednu od najboljih na tržištu i doneće mnoštvo vrhunskih selfija.

Kada se sve sabere i podvuče, Galaxy S21+ je telefon koji se veoma lako može preporučiti. Uza sve to, već ga možete naći u prodavnicama i po pristupačnijim, akcijskim cenama s kojima postaje još bolja kupovina. Ovo je jedan od telefona koji odlično deluju i na papiru i u praksi, i kao kombinacija svojih pojedinih elemata, i kao celina.

Korisna adresa: samsung.com/rs

