Review: Samsung Galaxy Watch Active – Minimalizam u najboljem izdanju

Pametni satovi konačno postaju pristupačniji, bez žrtvovanja bitnih funkcija. Najbolji dokaz je upravo pristigli Galaxy Watch Active.

Predstavljen zajedno sa serijom telefona Galaxy S10, Active je zamišljen kao svedenija i jeftinija verzija prošlogodišnjeg Galaxy Watch‑a. Ovaj pametni sat poseduje sve ono što Samsung može da ponudi, ali po pristupačnijoj ceni, što znači da ćete morati da se suočite i s (manjim) kompromisima. Ali idemo redom…

Sve donedavno činilo mi se da je svaki pametan sat zasnovan na Android‑u bio prevelik, te da im je kaiš predugačak za mene i previše neudoban za dugo nošenje. Mišljenje sam promenila kada nam je stigao na test Galaxy Watch Active, i obradovala se što ipak postoji proizvod koji će odgovarati mojoj ruci. Veoma mi se dopalo kućište prečnika 40 mm koje nije glomazno i masivno, a njegov silikonski 20 mm kaiš izgledao je podjednako elegantno, moderno i udobno kao i oni koje viđamo na Apple satovima. Njegov kompaktan izgled upotpunjuje i činjenica da je veoma lak, čak i u odnosu na regularne Galaxy Watch uređaje – svega 25 grama. Dolazi u četiri boje – crnoj, sivoj, roze i plavoj, a ukoliko poželimo drugačiji izgled, kaiševi se lako menjaju u elegantnije metalne, kako bi se uklopili uz razne odevne kombinacije i prilike.

Oni koji su upoznati sa Samsung‑ovim pametnim satovima odmah će primetiti da nedostaje rotirajući prsten. Active verzija je time u prednosti, jer upravo je to satu omogućilo da bude tako kompaktan i lagan, međutim to je i mana, jer prsten nudi preciznost prilikom navigacije Tizen‑ovim interfejsom, što smo sada izgubili. Takođe, pošto je kućište Active‑a od 40 mm manje nego kod Galaxy Watch‑a, u početku je bilo malih poteškoća da se precizno komunicira sa ekranom. Posle sam se navikla, ali ovaj sat nikako nije prijatelj punačkim prstima. Bez okvira, uređaj poseduje 1,1‑inčni Super AMOLED ekran osetljiv na dodir, rezolucije 360×360 piksela, Gorilla Glass 3 zaštitu od ogrebotina i dva tastera sa strane za navigaciju softverom. Tizen bez rotirajućeg prstena oslanja se na swype pokrete, a prolazak kroz sva obaveštenja koja stoje na levoj strani teme sata zahteva neko vreme.

Jedna stvar mogla bi da bude bolja. Kada me sat obavesti vibracijom da imam neko obaveštenje, bilo bi preporučljivo da to otvori i malo zadrži na ekranu kako bih mogla odmah da vidim o čemu se radi, te da ne moram da „svajpujem“ ulevo i tražim obaveštenje.

Dva tastera pomažu kada otkrijete šta rade. Pritiskom na gornji taster vraćamo se stranicu unazad, a donji nas vodi na Home ekran sata ili prikazuje sve aplikacije ukoliko se već nalazimo na Home‑u. Može se podesiti da gornje dugme pokreće Samsung Pay opciju a dug pritisak na donje dugme da se uključuje ili isključuje sat. Podrazumevano, dvostrukim klikom na donji taster poziva se Bixby, mada može da se prilagodi kako bi se pokrenula neka od deset aplikacija, napravi podsetnik, postavi alarm, pokrene vežba ili poslednja aplikacija.

Interfejs je intuitivan i jednostavan za upotrebu, bez obzira na izostanak rotirajućeg prstena, koji je bio osnova navigacije kod prethodnih Galaxy Watch pametnih satova

Da bismo koristili glasovnog asistenta, postavljali mu pitanja i zadavali zadatke, sat ima mikrofon ali ne i zvučnik, što je još jedna stavka koja ga razlikuje od regularnog Galaxy Watch‑a. Na taj način, kada postavimo alarm ili kada primamo notifikacije, sat će samo vibrirati. Za dodatnu personalizaciju postoji mogućnost podešavanja intenziteta vibracija. Sa sata ne možemo da se javljamo niti da primamo pozive kao na Galaxy Watch‑u, ali uz Bluetooth slušalice, možemo da ih povežemo i tako slušamo muziku koju smo prebacili na sat pomoću Wi‑Fi konekcije, a Active verzija poseduje 4 GB interne memorije i 768 MB RAM‑a.

Hardver je isti kao kod Galaxy Watch‑a – reč je o Exynos 9110 čipsetu s dvojezgarnim procesorom na 1,15 GHz. Baterija se puni preko bežičnog dock‑a koji ima stari microUSB port, a proces se završi relativno brzo. Active verzija ima 230 mAh bateriju koja uz normalno svakodnevno korišćenje traje u proseku tri dana.

Samsung Galaxy Watch Active ima brojne korisne mogućnosti, kao što su praćenje nivoa stresa, kvaliteta sna, podsetnik neaktivnosti i odabir vežbi koje treba da radimo, do beleženja aktivnosti tokom celog dana, obaveštavaće nas i pomagati nam da postignemo svoje ciljeve. Automatski detektuje do sedam vežbi, a podržava do 39 tipova vežbanja (od trčanja, čučnjeva, dizanja tegova i sklekova, preko planinarenja i pešačenja do pilatesa i joge). Posebno mi se svidelo to što Active, kako mu i ime kaže, ne daje samo pasivna obaveštenja nego poziva na akciju, što ga čini idealnim prijateljem u životu.

Nakon što detektuje duži period mirovanja, uz obaveštenje o neaktivnosti daje i program kratkih vežbi, kao što su serija čučnjeva od pet ponavljanja, ili istezanje. U tom smislu, sat je namenjen sportskim tipovima ličnosti, koje vole da se redovno rekreiraju i koje će umeti da cene mogućnosti koje im ovaj minimalistički, kompaktan i pristupačan (29.999 dinara) uređaj pruža.

Korisna adresa: samsung.com/rs/

