Review: Samsung Galaxy Watch – Dik Trejsi 21. veka

Da je popularni strip o detektivu iz naslova nastavio da izlazi i posle kraja sedamdesetih i došao do moderne ere pametnih telefona i satova, Dik Trejsi bi za komunikaciju sigurno koristio novi Samsung Galaxy Watch!

Evolucija pametnih satova se nastavlja. Nakon velikog uspeha sa serijom Gear, posebno prošlogodišnjim modelom S3, Samsung je odlučio da preimenuje seriju, pa smo dobrodošlicu poželeli modelu Galaxy Watch. Stigla su dva modela koji se isto zovu, a razlikuju po veličini – 42 i 46 mm (prečnik kućišta). Pored samih dimenzija i dizajna, jedina razlika ogleda se u bateriji, koja je kod većeg modela skoro 75 odsto veća – 472 mAh naspram 270 mAh.

Isti, a dovoljno različiti

Razvrstavanje prema veličini odličan je potez, a Samsung je manji model predstavio u neutralno crnoj i elegantnijim varijantama okrenutim lepšem polu. Galaxy Watch serija predstavlja evoluciju pametnog sata koja ide u dobrom smeru. Predstavljena je manja verzija, jer je sat prečnika 46 mm zaista bio preglomazan, posebno za ženske korisnike. Veća baterija omogućava znatno bolju autonomiju, koja se kreće u rasponu od dva do dva i po dana (sa stalno uključenim ekranom i funkcijama), preko tri do četiri dana (sa ekranom koji se aktivira na pokret) do sedam i više dana u štedljivom režimu. Punjenje se obavlja preko bežičnog dock-a koji ima stari microUSB port, a punjenje traje nešto više od dva i po sata.

Hardver je napredovao, pa umesto Exynos 7270 čipseta s dvojezgarnim procesorom na 1 GHz, 768 MB RAM-a i 4 GB skladišta kod Gear S3, Galaxy Watch pogoni novi Exynos 9110, sa istim brojem jezgara, na malo višem taktu – 1,15 GHz i istim količinama radne i skladišne memorije.

S obzirom na to da su iste veličine, Gear S3 i Galaxy Watch 46 mm imaju identične 1,3-inčne AMOLED ekrane sa 360 x 360 piksela rezolucije, dok manji model ima iste specifikacije, pri dijagonali od 1,2 inča. Iako nema zvanične potvrde, pretpostavljamo da ekran Galaxy Watch modela ima novu Gorilla Glass DX+ zaštitu od ogrebotina.

Sada postoji izbor između crnog, srebrnog i roze-zlatnog izgleda, s narukvicama koje možete menjati po želji. Sistem navigacije ostao je identičan i sastoji se od četiri elementa: dva tastera na desnom boku (Home i Back), kružnog prstena i ekrana osetljivog na dodir. Kružni prsten je toliko dobar i intuitivan sistem navigacije da mnogi biraju Samsung-ove pametne satove umesto mnogo naprednijih modela, samo zbog njega.

In-house softver

Operativni sistem Tizen i dalje je osnova pametnog sata i omogućava većinu funkcija koju imate na pametnim telefonima. Sat ima mikrofon i prilično glasan zvučnik, tako da je priča u Dik Trejsi stilu mogućnost koja je dobrodošla u mnogo više situacija nego što biste pomislili.

Veliki broj aplikacija još je jedna prednost u odnosu na konkurenciju, pa ćete pored implementiranih funkcija naći još mnogo korisnih dodataka. HERE mape rade odlično, Spotify i Flipboard ne smete zaobići, a mogu biti korisne i aplikacije kao što su diktafon, Flashlight (pojačava ekran na maksimum i prikazuje belu površinu), te igrice za razbijanje dosade. Imajte na umu da je korišćenje dodatnih aplikacija obrnuto proporcionalno autonomiji vašeg sata.

Samsung Galaxy Watch ima brojne korisne mogućnosti, od podsetnika neaktivnosti i odabira vežbi koje treba da radite, preko merenja unosa kafe i vode, do beleženja vaših aktivnosti tokom celog dana, obaveštavaće vas i pomagati vam da postignete svoje ciljeve. Podržava skoro 40 tipova vežbanja (od trčanja, čučnjeva, dizanja tegova i sklekova, preko planinarenja i pešačenja do pilatesa i joge). Iako nema Android Wear OS, veliki broj aplikacija i dodatnih stavki omogućavaju da vaš sat svaki dan izgleda i ponaša se drugačije, što je velika prednost u odnosu na klasične satove.

