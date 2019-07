Review: Samsung QE55Q60R – Povoljniji QLED

Tokom prošle godine Samsung je bio veoma aktivan kada je u pitanju QLED tehnologija, predstavivši seriju televizora koji koriste najnovije QLED panele. Sve verzije modela sa oznakama Q9FN, Q8CN, Q7FN i Q6FN privukle su priličnu pažnju i dobile pozitivne kritike, što je bilo i očekivano s obzirom na značajan iskorak u kvalitetu prikaza i samu tehnologiju QLED ekrana. Na redu je nova generacija koju predstavlja Samsung Q60R.

Jedan od bitnih elemenata u tehnološkom razvoju bila je napredna upotreba kontrole pozadinskog osvetljenja. Tako je najjači QLED panel u Q9FN modelima imao ogroman broj zona automatskog zatamnjenja uz dodatne antireflektujuće filtere. Za ekonomičnije modele iz Q6FN serije koristio se slabiji QLED panel, ali koji je opet imao dimming zone, odličnu reprodukciju boja, veoma dobar kontrast i dosta veliko maksimalno osvetljenje. Za tekuću godinu, Samsung je kao naslednika u segmentu predstavio Q60R generaciju modela, pa je zanimljivo videti šta se tu promenilo.

Sa estetske i dizajnerske strane, nema nekih lako uočljivih promena. Q60R ima relativno tanke okvire oko ekrana, što omogućava da se TV lepo uklopi u svaki prostor. Sistem montaže je sličan, ali tu nije bilo potreba za korekcijama. Noge koje se montiraju jesu plastične, ali drže uređaj veoma stabilno, tako da nemamo zamerke na jednostavan i efikasan sistem montaže. Da, lep trik su mali plastični držači kablova koji se mogu pričvrstiti za nožice i skloniti ih od pogleda. Q60R je i iz profila dosta tanak, s proširenjem u donjem delu jer se tu nalazi sistem za pozadinsko osvetljenje.

Šta je novo?

Sad dolazimo do glavnih razlika između novog i prošlogodišnjeg modela. Dakle, Q60R koristi Edge LED sistem pozadinskog osvetljenja, uz isti Quantum DOT VA panel. Iako je uveden naziv Ultra Slim Array, u praksi je to isti Edge LED sistem kao i kod Q6FN modela. Međutim, Q6FN u svom Edge LED sistemu pozadinskog osvetljenja ima i local dimming tehnologiju dok Q60R to nema. Tako u određenim momentima postoji razlika u maksimalnom kontrastu između ova dva modela, pa su kontrast vrednosti 6700:1 kod starog i 6290:1 kod novog modela.

Q60R koristi najnoviju 5.0 verziju operativnog sistema Tizen, koji pored nešto boljih performansi nudi i dodatne funkcionalnosti

Još jedan razlog za razliku u kontrastu odnosi se na maksimalno osvetljenje. Q60R ima nešto slabije osvetljenje od prethodnog modela, što se dodatno primećuje kod reprodukcije HDR sadržaja, a i uniformnost prikaza crne boje generalno je nešto slabija. Preciznost prikaza boja veoma je dobra kod Q60R, ali su opseg i paleta moguće prikazanih boja opet nešto manji nego na Q6FN.

Razlika je, na sreću, dovoljno mala da se u realnim uslovima baš teško primećuje, tako da po pitanju boja sa Q60R nema problema. Q60R ima dva zvučnika ukupne snage 20 W, dok prethodni model ima 2.1 sistem ukupne snage 40 W. Zvuk koji pruža Q60R je sasvim solidan, posebno za standardne TV primene, a poboljšanja su jasno vidljiva uz soundbar koji se preporučuje uz ovaj model.

Bolja komunikacija

Zamerke su ipak na skolastičkom nivou, jer se Samsung potrudio da inovacijama ulepša sliku nove serije. Ovaj model ima mnogo karakteristika koje ga odvajaju od prethodne generacije u vrlo pozitivnom smeru. Za početak, Q60R koristi najnoviju 5.0 verziju unapređenog operativnog sistema Tizen, koji pored nešto boljih performansi nudi i dodatne funkcionalnosti.

Kao i kod ostalih proizvođača, sve više pažnje posvećuje se „glasovnim komandama“. Uvek se može postaviti pitanje efikasnosti ove funkcije, posebno na našem jeziku, ali ponekad glasovne komande znaju da budu vrlo korisne. Uglavnom, podržani su Google Assistant i Alexa, što nije bio slučaj s prethodnim modelom.

Daljinski upravljač gotovo je isti, s tim što su kod Q60R dodata tri „direktna“ tastera preko kojih se pokreću Netflix, Amazon Prime i Rakuten video‑servisi. Najvažniji novitet je unapređeni hardver koji, uz revidirani softver, omogućava detaljnije procesiranje slike. Q60R koristi Quantum Processor 4K koji ima integrisanu Samsung AI tehnologiju, a rezultat je precizniji upscale sadržaja koji nisu 4K, pa tako sav ostali video‑materijal izgleda bolje. Quantum Processor 4K takođe radi i obradu zvuka, što na neki način treba da nadomesti slabiji audio‑sistem koji poseduje Q60R. Interesantno, iz Samsung‑a sami kažu da je efekat ovog procesiranja najbolji uz dodatni sound bar zvučnik, pa tu preporuka postaje jasna.

TV za pravu akciju

I pored nesumnjivog efekta Quantum 4K procesora na sliku i zvuk, najbolja stvar vezana za Q60R odnosi se na redukciju lag‑a u obradi slike. Q60R ima mnogo brži odziv piksela, što uz osvežavanje od 120 Hz (modeli manji od 55“ imaju maksimalno 60 Hz) omogućava mnogo čistiji prikaz kada na ekranu ima objekata koji se brzo pomeraju. Motion blur efekat je znatno manje izražen, pa je to udarna karakteristika modela Q60R.

Pored toga, Q60R ima i manje ulazno kašnjenje (lag) signala, što je od posebnog značaja ukoliko se planira upotreba kao računarskog monitora ili za igre preko konzola. Q60R poseduje auto low‑latency režim koji spušta lag na ispod 10 ms, u zavisnosti od video‑moda. Na primer, u 1440p rezoluciji i osvežavanju od 120 Hz, lag je veoma dobrih 9,7 ms, dok se u 1080p rezoluciji to može smanjiti čak na 6 ms. Kako grafičke karte koje pružaju dovoljno performansi za 120 frejmova i 4K rezoluciju nisu baš česte, jasno je da će 1440p i 1080p rezolucije biti mnogo interesantnije za igrače.

Hardver je unapređen što, uz revidirani softver, omogućava preciznije procesiranje slike. Q60R koristi Quantum Processor 4K koji ima integrisanu Samsung AI tehnologiju, čije se dejstvo najviše primećuje pri upscale-u sadržaja niže rezolucije

Novi ili stari?

Iz ovih karakteristika može se i zaključiti na koju se populaciju ciljalo modelom Q60R. Sve „nade“ su stavljene na unapređeni sistem procesiranja zvuka i slike, koji treba da odgovori na savremene trendove i zahteve tržišta. Velike ekrane sve više upotrebljavaju gejmeri i oni koji strimuju sadržaj, a tu je Q60R vrlo uspešan.

Ukoliko se planira upotreba TV‑a kao računarskog monitora ili sa igračkim konzolama, Q60R predstavlja bolje rešenje. Takođe, ovo važi i ako se gleda dosta sporta, jer zbog manjeg motion blur efekta na Q60R ovakav sadržaj izgleda znatno bolje. U tom slučaju odsustvo dimming zona, kontrast i maksimalno osvetljenje neće se primetiti tako lako. Cena Q6FN‑a je sada vrlo povoljna zbog toga što je prošlogodišnji model, pa je to još jedan razlog da se iskoristi situacija u smeni generacija.

