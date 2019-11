Review: Samsung The Frame TV – Ram za televizor

Interesantan naziv ne odnosi se na ono što bismo prvo pomisliti u IT svetu – na memoriju, već na pravi ram. Preciznije, ram za slike i to „nacrtane“ slike što bi rekli u našem kultnom filmu. Samsung tokom poslednjih nekoliko godina ulaže dosta napora da od svojih televizora napravi ne samo centar zabave u domu već da taj TV bude i atraktivan deo nameštaja u istom. Frame TV je napravljen upravo s idejom da ponudi dvojaku funkciju i da se pored standardnih TV opcija obezbedi još nešto više

Softverski je omogućeno da korisnik iz galerije umetničkih dela izabere sliku koja će se prikazivati na ekranu u sleep modu ili kada je TV isključen. Na ovaj način, The Frame postaje drugačiji deo enterijera. Da bi se TV što bolje „maskirao“, u paketu se dobija set plastičnih dodataka koji se stavljaju preko ivica TV‑a i tako se dobija „drveni“ efekat pravog rama za slike.

Pored toga, Samsung se maksimalno potrudio da obezbedi efikasan način montaže kako između zida i televizora ne bi bilo gotovo nikakvog prostora. Za to služi specijalni wall mount sistem, koji se takođe dobija u paketu. Drugi deo opreme za efektnu montažu jeste One Box Connect rešenje koje Samsung koristi već izvesno vreme kod nekih ekskluzivnijih modela. Ovaj sistem je, u stvari, jedan veoma tanak kabl koji povezuje televizor sa centralom (na kojoj je obilje konektora). Na taj način kablovi su veoma lepo sakriveni i ne narušavaju efekat „rama za slike“, a centrala može da se pomeri dovoljno daleko na neko bolje i pristupačnije mesto.

Adut televizora je ogromna paleta boja. Stoprocentno podržava DCI P3 paletu koja je šira od standardne sRGBa

Još jedan detalj koji doprinosi utapanju u enterijer jeste senzor ambijentalnog osvetljenja, koji će u zavisnosti od okolnog svetla korigovati jačinu pozadinskog osvetljenja u Art modu. Logično, ne želimo da u uslovima kamerne atmosfere ekran sija maksimalnim osvetljenjem od skoro 4.000 nita. U ovom modu, na raspolaganju je pristojan broj umetničkih slika, od novijih pa do legendarnih dela (Scott Ramsay „Žirafe“ pa do Claude Monet‑a i „Terase u Sent Adresu“). Za veću kolekciju, Samsung zahteva registraciju na ovaj servis i plaćanje mesečne pretplate od pet evra, što se olako može protumačiti kao način da se dodatno zaradi, kao da cena TV‑a nije dovoljna. Ipak, taj novac verovatno ide na račun autorskih prava slikarima, pa se na taj način podržavaju umetnici.

Ako ne želite ovu dodatnu mogućnost, mogu se koristiti slike koje su već tu ili, još bolje, možete u galeriju ubaciti svoje slike. Tradicionalni porodični portret uvek je popularna „gazda‑opcija“, ali se mogu postaviti i slike iz aktuelne reklamne kampanje nekog proizvoda. Samsung bi tako svojim komšijama mogao da ponudi jedan lep paket The Frame TV uređaja uz razne druge opcije usluga.

Sve boje Samsung‑a

Deo softvera koji se brine za galeriju, u zavisnosti od prikazane slike, uvek će pokušati da prilagodi prikaz boja i pozadinskog osvetljenja kako bi se stvorio što bolji utisak „nacrtane slike“. Upravo je ogromna paleta boja jedna od bitnih karakteristika ovog QLED panela, koji ima DCI P3 paletu od maksimalnih 100 procenata. DCI P3 paleta koristi se u profesionalnoj filmskoj primeni kod digitalnih kamera i ima mnogo veći raspon boja sRGB palete koja se već dugo uzima kao standard. Da bi se ovo ostvarilo, ovaj QLED panel koristi čak 30‑bitnu paletu, što daje broj od milijardu boja. Eto, a nekada smo mislili da je 16 miliona dovoljno.

Ostatak karakteristika upotrebljenog QLED ekrana podrazumeva QuantumDOT tehnologiju VA panela s EdgeLED pozadinskim osvetljenjem. Ovaj način pozadinskog osvetljenja nije uvek najbolja opcija iako Samsung pokušava da kod određenih modela DirectLED zameni EdgeLED tehnologijom. Ipak, u ovom slučaju, EdgeLED sistem predstavlja optimalno rešenje za The Frame TV. EgdeLED omogućava uštedu prostora, što je u ovoj situaciji veoma značajno, dok se negativne strane ovog sistema osvetljenja praktično i ne vide u Art modu, jer ekran stalno prikazuje sliku. Istina, ugao gledanja mogao bi biti za nijansu veći da bi se dobio ukupni bolji efekat, ali se ni umetničke slike ne gledaju „iskosa“ pa je tu balans.

Kada se pređe u klasičan TV mod, može se primetiti lagan EgdeLED efekat. Ipak, zahvaljujući Supreme Ultra HD Dimming tehnologiji, koju Samsung The Frame koristi, ovaj efekat znatno se umanjuje. Broj zona ne deluje veliki kao na odličnom Q6FN modelu, ali je krajnji efekat sasvim dobar. HDR10+ i HLG modovi mogu veoma efikasno da iskoriste ovu mogućnost, kao i DCI P3 paletu boja, pa pri gledanju filmova, serija i sličnih stvari Frame pruža veoma dobar kvalitet slike, koji se i očekuje od Samsung QLED 4K panela.

Upravljanje i pamet

Operativni sistem Tizen 5.0 ima prostora za doradu, jer još uvek nema tu brzinu i fluidnost kakvu bismo želeli iako je ova verzija donela unapređenja po ovim pitanjima. Sve više pažnje pridaje se „glasovnim komandama“, pa je tako i ovde. Uvek se može postaviti pitanje efikasnosti ove funkcije, posebno na našem jeziku, ali ponekad zna da bude korisno.

Uglavnom, podržani su Google Assistant i Alexa, što nije bio slučaj s prethodnim modelom, a Samsung Bixby se podrazumeva. Naravno, sve popularne aplikacije dostupne su kroz Samsung prodavnicu, dakle Netflix, BBC player, Amazon Prime, YouTube i ostalo, sve je tu.

Mi i dalje više preferiramo klasičnu upotrebu daljinskog upravljača, koji opet ima samo osnovne funkcije, plus par direktnih tastera za popularne aplikacije. Ono što je bitno da se zna, kratak pritisak Power tastera aktivira pomenuti Art mod, dok držanje duže od dve sekunde stvarno isključuje televizor. Ovakva konfiguracija daljinskog upravljača je dovoljna, posebno uz sve integrisanije glasovne komande.

Mnogo je značajnija odlična audio‑komponenta koja krasi Frame TV. Kombinacija četiri zvučnika (2+2 subwoofer‑a), ukupne snage od 40 W, pruža veoma fin i jak zvuk za TV, pa nije neophodno razmišljati o nekom dodatnom audio‑sistemu. Integrisani Quantum Processor 4K obrađuje i sliku i zvuk, čime se dodatno doprinosi kvalitetu onog što zvučnici reprodukuju, a slično važi i za sliku. Quantum Processor 4K ima integrisanu Samsung AI tehnologiju koja omogućava precizniji HDR prikaz, ali i bolji upscale sadržaja koji nisu 4K, pa tako sav ostali video‑materijal izgleda mnogo bolje na ekranu.

Za topliji, savremeni dom

Samsung Frame TV je interesantna ideja koja odgovara specifičnom profilu kupaca. Ukrašavanje i humanizacija enterijera u poslovnom prostoru svakako je jedna od namena, ali i ljubitelj umetnosti i moderne tehnologije možda je spreman da plati nešto veću cenu zarad Art režima. Slike na njemu izgledaju veoma lepo, pa se mora prići baš blizu ekranu da bi se shvatilo da to nije „ulje na platnu“.

Frame TV ima i odgovarajući senzor koji detektuje prolaznike, pa će se ekran na vreme uključiti ukoliko se podesi da posle određenog vremena ode u sleep mod. Ova mogućnost je veoma korisna za uštedu energije, ali i radnog veka ekrana, jer ne moraju sve „slike“ da svetle u kancelarijama tokom vikenda ili u kući dok ste na skijanju u Aspenu ili Garmišu.

Što se tiče standardnih TV funkcija, one su takođe dobre pa nude iste mogućnosti i kvalitet slike koje se očekuju u ovoj kategoriji QLED televizora. Ipak, za čiste TV potrebe postoje povoljnije varijante, sa QLED panelom ili bez njega.

Korisne adrese: Samsung.rs, Tehnomanija.rs