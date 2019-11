Imate li pouzdan data centar?

Data centri su kompleksni sistemi. Softver, hardver i IT infrastruktura moraju da rade zajedno kako bi omogućili ono što je najbitnije, pouzdan rad i kontinuitet poslovanja svojim korisnicima. Povećanjem količine opreme i zahteva, ovaj zadatak postaje sve kompleksniji i sve je manje prostora za improvizaciju i rešenja koja nemaju sistemski pristup. Da li sve to možete sami?

U današnje vreme digitalizacija svih sektora privrede zahteva krupne promene u modernizaciji i bezbednosti data centara. Industrija 4.0, Internet stvari, Big data i Edge computing glavni su pokretači koji stoje iza ovog procesa. Za odabir odgovarajućeg rešenja, kompanijama je potreban holistički pristup i širok spektar rešenja koja će moći da pruže odgovor na različite potrebe i zahteve.

U situaciji kada razvoj poslovanja, uvođenje novih usluga i standarda zahtevaju unapređenje i modernizaciju postojeće ili izgradnju potpuno nove IT infrastrukture, mora se voditi računa o svim elementima koji čine jedan data centar, kao i o njihovoj međusobnoj usklađenosti u celinu koja će pružiti željenu pouzdanost i energetsku efikasnost. Superiorne IT performanse mogu se postići kroz savršenu koordinaciju svih IT sistema, što nije lak zadatak. Samo fizička IT infrastruktura zahteva stručnjake iz svake oblasti posebno, uključujući klimatizaciju, napajanje i bezbednost.

Gde je problem?

Zahtevi koji se postavljaju pred ICT tim ozbiljniji su svakim danom: neophodno je obezbediti neprekidnu dostupnost, integritet i sigurnost podataka i servisa. Infrastrukturni sistemi koji su neophodni da bi se takav zahtev ispunio zahtevaju dodatno angažovanje i stručnost u oblastima koje su daleko od osnovne delatnosti ICT tima.

Sistemi koji omogućavaju nesmetan rad data centra nisu samo tehnička oprema već deo šireg sistema IT sigurnosti koji mora da obezbedi raspoloživost, integritet i sigurnost podataka

IT menadžeri su po prirodi posla uglavnom fokusirani na aktivnu IT opremu i aplikacije, pa se dešava da se nesvesno zapostavlja investiranje u fizičku IT infrastrukturu koja čini temelj svakog IT sistema, što može dovesti do „slabih karika“, neželjenog downtime‑a i rizika po bezbednost opreme i podataka. Takođe, čest problem može predstavljati nedostatak budžeta ili nedovoljno razumevanje menadžmenta za investiciju u „nešto što se ne vidi“, sve do trenutka dok ne dođe do kraćeg ili dužeg prekida u poslovanju. Bez obzira na to, odgovornost za pouzdano funkcionisanje ostaje na njima.

Rizici su brojni, počevši od prekida u napajanju, otkaza sistema klimatizacije koji vrlo često nisu namenjeni za IT opremu i nemaju potrebnu pouzdanost za neprekidan rad (24/7), nepostojanje monitoringa fizičkih parametara, požar, poplava (pucanje vodovodnih instalacija), prašina, korozivni gasovi, neovlašćen pristup, eksplozija, elektromagnetno zračenje itd. Da bi se potencijalni rizici po opremu, gubitak podataka i mogući downtime sveli na najmanju moguću meru, neophodno je pronaći partnera koji će znati ne samo da identifikuje sve pretnje već i kako da ih otkloni, ili barem umanji, pritom poštujući standarde namenjene data centrima.

Kako Vesimpex to radi?

Da bismo došli do najpouzdanijeg i najoptimalnijeg rešenja, potrebno je ispoštovati nekoliko koraka. Nakon definisanja potreba i zahteva klijenta, utvrđujemo postojeće stanje na lokaciji ili lokacijama i identifikujemo sve fizičke rizike koji mogu ugroziti rad informacionog sistema. Detaljna analiza svih sigurnosnih aspekata deo je osnovnih zahteva prilikom planiranja data centra.

Sistemi koji omogućavaju nesmetan rad data centra nisu samo tehnička oprema već deo šireg sistema IT sigurnosti koji mora da obezbedi raspoloživost, integritet i sigurnost podataka. Zbog toga pristup kod analize i planiranja mora da bude sveobuhvatan i ozbiljan. Kao efikasan i pouzdan pristup analizi, primenjujemo metodologiju koja je bazirana na ISO 27001 i 27002 standardima, kao i standardima i metodologiji nemačkog BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik).

Na osnovu strukturne analize postojećeg stanja i definisanim nivoom sigurnosnih potreba, u fazi modeliranja kreiramo sigurnosni model koji omogućava procenu rizika i potrebne mere za njihovo otklanjanje. Uporednom analizom onoga što je potrebno i onoga što je prisutno, dolazimo do početnih pretpostavki projekta: procene budžeta i resursa, a zatim projektovanja tehničkih rešenja i pripreme implementacije.

U drugom koraku planiramo i projektujemo fizičku IT infrastrukturu koja će se zasnivati na zadovoljenju postojećih, kao i budućih potreba. U ovom koraku veoma vodimo računa o modularnosti rešenja,. čime omogućavamo da korisnik ne investira u kapacitete koje neće odmah koristiti kao i buduće jednostavno proširenje. Takođe, pitanje nivoa željene dostupnosti i redundantnosti sistema koji će biti implementirani krucijalno je za arhitekturu data centra. Prema Uptime institutu i Tier klasifikaciji, prilikom planiranja napajanja i klimatizacije, odgovarajući pristup za „razrede dostupnosti“ baziramo na konceptu redundantnosti: modularni n+1, nezavisni 2n ili njihova kombinacija 2n+1. Ne sme se zanemariti ni pitanje energetske efikasnosti i ušteda u energiji, koje će s porastom potrošnje električne energije data centara postajati sve bitnije.

Na taj način, u saradnji s korisnicima i zahvaljujući vrhunskim tehnološkim rešenjima Rittal fizičke IT infrastrukture, implementiramo potpuno rešenje, skrojeno tačno prema potrebama ali istovremeno fleksibilno i proširivo.

Krajnji rezultat

Rezultat opisanog pristupa je potpuno opremljeni data centar koji integriše sve potrebne sisteme i komponente i obezbeđuje sigurno i efikasno okruženje za IT infrastrukturu korisnika. Primenom najnovijih tehničkih rešenja obezbeđujemo pouzdano funkcionisanje i održavanje svih bitnih parametara okruženja u dozvoljenim granicama. Redundantni sistemi obezbeđuju nesmetano funkcionisanje data centra i u slučaju incidenata i kvarova unutar i izvan kompanije s klasom sigurnosti do Tier IV.

Nakon uspešne fizičke implementacije, kruna celog procesa je sertifikacija: provera usklađenosti rešenja sa zahtevima IT standarda koju vrše akreditovane i renomirane kuće.

