Review: Vreme je za upgrade – Galaxy S9 i S9+

Galaxy S9 i S9+ su tu, pa čak i ako niste fanatični poklonik ove serije mobilnih telefona, svakako će vas zanimati šta je to novo Samsung ugradio u svoje vrhunske modele. A ako ste već korisnik nekog od prethodnih S telefona, da li je vreme za upgrade?

Da se ne lažemo, Google je posustao s Android inovacijama (i sa sopstvenim „revolucionarnim“ modelima pametnih telefona), pa se već neko vreme Android inovacije prenose iz Samsung ekosistema kao novosti. Ne znam za vas, ali sve češće u reklamama dobijam poruku da je nešto raspoloživo za „jabuku“ i Samsung, umesto ranijih poruka da je raspoloživo za „jabuku“ i Android. Ta promena rečnika nosi sasvim jasnu poruku.

Déjà Visual

Tradicija nalaže da se pregled nekog uređaja obično započne oduševljavanjem ili lamentiranjem nad dizajnom i njegovom funkcionalnošću, ali za Galaxy S9 i S9+ nema mnogo šta da se kaže. Ako ste videli prošlogodišnje S8 i S8+ – videli ste i ovogodišnje modele. Skoro da je tako, ali ipak treba pohvaliti izmeštanje čitača otiska prsta ispod kamera modela S9+ (da, ima dve kamere), što je povećalo njegovu funkcionalnost. Rezolucija i aspekt ekrana su ostali isti (18,5:9), pa telefoni i dalje lepo leže u ruci, bez obzira na pozamašne dimenzije. Biometrijske metode autentifikacije su sve popularnije, a možete da ih koristite i za Windows Hello, ako vaš (ostareli) računar nema biometrijske senzore. U saradnji sa Samsung Flow aplikacijom, čitavu „S“ seriju možete da koristite za otključavanje svojih računara kad ste u blizini, pa i za automatsko zaključavanje (lock) kad se udaljite. Unutar „S“ serije smartfona primetan je napredak u broju metoda biometrijske autentifikacije, pa i u lakoći i brzini njihovog korišćenja. Probajte, velike su šanse da vam se dopadne. Samsung Flow omogućava još neke zanimljive opcije, ali o tome drugom prilikom.

Ako se vratimo izgledu, konstatovaćemo da su oba modela opet sa zakrivljenim (infinity) ekranima i potpuno od stakla, što ih kvalifikuje za bežično punjenje. Bežično punjenje je takođe jedna od navika protiv kojih se vaš konzervativni duh pobuni, ali brzo shvatite da više skoro da ne može da vam se desi da zaboravite da napunite telefon. Samsung je već najavio i bežične punjače u obliku stalka (dosadašnji su bili u obliku podmetača), što deluje kao dobro rešenje, pogotovo za one koji vole da dugo i zaljubljeno gledaju u svoj telefon. Promena je i povratak 3,5 mm audio konektora, što su pohvalili mnogi analitičari. Ja nešto nisam siguran, jer mi baš prija slobodna šetnja po kući i dvorištu s BT slušalicama, ali ostaje i činjenica da je izbor (kvalitetnih) žičanih slušalica i setova za telefoniranje daleko veći. Galaxy S9 i S9+ se prodaju u bojama čija su engleska imena Lilac Purple, Midnight Black, Titanium Gray i Coral Blue, a u prevodu na srpski znače isto. Mi smo na pregled dobili crne – ništa im ne fali, ali i ostale boje deluju zanimljivo.

Insajderska priča

Nismo insajderi u Samsung‑u (mada bi bilo lepo), ali smo saznali šta se krije u unutrašnjosti ovih smartfona. Kao i obično, USA, Kina i Japan koristiće verzije s Qualcomm čipovima, a nama je na raspolaganju nova Exynos verzija Samsung‑ovog big.LITTLE čipa s osam jezgara u formaciji 4×M3 jezgra + 4×Cortex‑A55 jezgra. Exynos smo ocenjivali kao energetski efikasniji čip i izrađen je u drugoj generaciji 10 nm FinFET tehnologije; kažu da nudi oko 40 odsto bolje performanse u odnosu na prethodnu generaciju. Očigledno da je po sredi „borba titana“, jer su razlike u brzini jedva uočljive, pa ćete više razlike uočiti na nivou grafičkog podsistema – kod Qualcomm‑a je to Adreno 630 na 710 MHz, a kod Exynos‑a grafiku pogoni Mali‑G72MP18 na 572 MHz. Iz nezvaničnih kanala saznali smo da je za ljute gejmere Adreno nešto bolje rešenje jer su developeri „skloniji da više truda ulože u podešavanja za taj sistem“, jednostavno zato što je više zastupljen kod drugih proizvođača smartfona.

Ono što je prethodnih godina Qualcomm nudio kao prednost, bila je brzina komunikacije s mrežom, međutim stvari su se ujednačile sa sedmom generacijom Galaxy S modela, kada je Exynos takođe ponudio ugrađenu LTE podršku s agregacijom kanala. Sada se trka u brzini prenosa zaoštrava, pa je Qualcomm u svoj čip ugradio Snapdragon X20 LTE modem, na šta Exynos odgovara integrisanim Shannon 360 LTE modemom. Obe varijante su kategorije 18/13, a maksimalne brzine koje nude u download/upload režimima su 1200/150 Mbps (Qualcomm) i 1200/200 Mbps (Exynos). Razliku zapravo nećete ni primetiti – što zbog toga što će teško neki operator ponuditi samo vama ceo spektar od 5‑6 kanala, što zbog toga što ćete (kao i većina korisnika) većinu vremena provoditi u WiFi režimu. Ipak, S9 i S9+ odlično se snalaze i u svim WiFi spektrima, i sa Bluetooth uređajima – sve do pete generacije. I jedan i drugi koristiće lepo i bežične ekrane do režima 1080p@30fps.

Konačno, kamera

Pod geslom The Camera. Reimagined Samsung nam je ponudio koncept kamera koji bi trebalo da zadovolji sve prohteve savremenog hipstera – od snimanja u krajnje oskudnim svetlosnim uslovima, do bleštavog prštanja snega ili vode u veličanstvenim slo‑mo kadrovima, a sve to u vrlo ozbiljnim rezolucijama. Pored razlike u veličini ekrana od 0,4“, set kamera je jedna od najznačajnijih razlika zbog kojih treba da razmislite o modelu S9+ (mada nekako lepše i leži u ruci). Ako krenemo od senzora, primetićemo da i dalje ima 12 megapiksela, ali je primenjen novi troslojni (3‑layer) CMOS senzor. Njegova glavna prednost je što između sloja senzorskih piksela i matrice za očitavanje, postoji DRAM sloj koji ima dve važne uloge. Prva je da zapamti trenutno stanje svih senzorskih piksela, a druga je da obezbedi mnogo brže očitavanje nego što se to može direktnim čitanjem senzorskih piksela.

Zašto je sve to bitno? Svi dosadašnji senzori očitavali su se scanline metodom koja podseća na prikaz slike na CRT ekranu. Najpre se očitavaju pikseli u prvom redu, jedan po jedan, zatim sledeća linija, pa sve do poslednje linije. Od očitavanja prvog do očitavanja poslednjeg piksela može da prođe neko vreme, pa sporija brzina očitavanja uzrokuje da se zapravo očitavaju vremenski različite, slike. Iako su neki kreativci u stanju da korisno upotrebe ovaj (smear) efekat, on generalno pravi probleme. Zato i pojam ekspozicije (trajanje osvetljavanja kod snimanja na filmsku traku) kod digitalnog snimanja gubi pravi smisao.

DRAM sloj zapravo vraća ekspoziciju u igru snimanja, jer memorijske ćelije mogu istovremeno da zapamte stanja svih senzorskih piksela i da ih čuvaju u tom stanju dok se vrednosti ne očitaju. Druga uloga DRAM sloja je da omogućava daleko brže očitavanje cele slike nego kad se vrednosti očitavaju direktno sa senzorskih piksela. Cela priča ima nekoliko finih posledica koje unapređuju snimanje. U uslovima slabog osvetljenja, snima se niz fotografija (Samsung daje podatak od čak 9 burst snimaka) čija kombinacija (superponiranje ili supersampling) značajno redukuje šum na slikama pod nepovoljnim svetlosnim uslovima.

Druga, fascinantna mogućnost, koju pruža brže očitavanje senzora, jesu novi super slow‑motion načini video‑snimanja od čak 960 fps. Naravno, i ostatak sistema mora da podnese ove brzine, pa je 960 fps moguće samo u 720p rezoluciji. Ipak, tu su i 2160p@60fps i čak 1080p@240fps… Kamere zavređuju daleko više pažnje nego što smo mi mogli da im posvetimo u pet dana druženja s ovim modelima, ali se nadamo da će sve doći na red u skoroj budućnosti. Prvi utisak nam je da nije baš lako naći dobar motiv koji će lepo izgledati snimljen u super slow‑motion režimu. Ali vreme je pred nama… Verovatno ćete o Galaxy S9 i S9+ modelima čitati još svašta, od unapređenog Bixby‑ja do AR emotikona, ali naše prve utiske formiralo je baš ono što smo vam preneli. A ti utisci su veoma dobri, toliko dobri da bi neki od ovih modela vredelo imati – bez obzira na cenu.

(Objavljeno u PC#253)

Podelite s prijateljima

Tweet