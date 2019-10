Review: Xwave Smart TV Box 100 – Na talasu X faktora

TV Box uređaji izuzetno su pogodni u svakom pogledu. Premda je njihova primarna svrha da „opamete” televizore koji ne spadaju u Smart kategoriju, sa sobom donose niz jednostavnih i raznovrsnih funkcionalnosti koje ne samo da proširuju spektar upotrebljivosti već i olakšavaju svakodnevno korišćenje i iskustvo doživljavanja sadržaja na velikom ekranu podižu za par lestvica više!

Upravo smo takav uređaj dobili na test – stiže s potpisom brenda Xwave, pod oznakom Smart TV Box 100. Prvo pitanje je zašto biste se opredelili za ovaj uređaj, naspram streaming uređaja kao što je Google Cast. U principu, već sam naziv dosta sugeriše – dok naprava kao što je Chromecast ima jasnu funkciju, Smart TV Box 100 nudi daleko više fleksibilnosti.

Poveži i puštaj

Xwave obiluje raznim portovima i konektorima, te mogućnostima za konekcije raznih vrsta. U pakovanju se isporučuje daljinac, ali ukoliko želite, na raspolaganju vam je elegantnija mogućnost povezivanja bežičnog miša i tastature, kada se nivo kontrole i udobnosti podiže na viši nivo. Primera radi, daleko je udobnije na ovaj način pretraživati YouTube sadržaje nego ukucavati preko inače odlično osmišljenog daljinca slovo po slovo.

Sličan princip važi i za druge stvari. Na raspolaganju su dva USB porta, na koje je moguće povezati druge uređaje, ali i dodatnu memoriju (fleš-drajv, hard-disk…), s koje je moguće čitati i puštati sve vrste multimedijalnih fajlova. Kada je reč o vezi sa Internetom, ona može da se ostvari putem ugrađenog LAN porta, ali i putem Wi-Fi Dual Band bežične konekcije. Drugim rečima, ostavljena je velika doza slobode i odabira na koji ćete način uživati u svojim omiljenim sadržajima.

U praksi

Uređaj stiže sa operativnim sistemom Android 7.1.2 (ujedno najnovijim za njega), što je možda nešto starija verzija u odnosu na aktuelnu, ali je sasvim dovoljna za čitav spektar sadržaja koje nudi Xwave Smart TV Box 100. Aplikacije pokrivaju sve osnovne vidove upotrebe uređaja, pa i dosta više od toga – YouTube, Netflix, tri aplikacije za puštanje videa, brauzer, Google Play Store, podešavanja… Naravno, možete preuzeti praktično bilo koju aplikaciju sa Interneta i pustiti je na velikom ekranu, i u tom pogledu vam je ostavljena maksimalna sloboda. Sve aplikacije su raspoređene kao jasne i uočljive pločice na ekranu, pa je navigacija laka i preko daljinca.

Premda dolazi s nominalnih 16 GB prostora, dostupno je 10 GB u praksi, a to se može lako proširiti pomenutim USB memorijama ili microSD karticom kapaciteta do 64 GB. Mogli bismo do sutra nabrajati koje sve formate podržava, ali sve možemo sažeti u jednostavnu konstataciju da pušta sve što možete zamisliti od video, audio i foto fajlova. No, postoje određena ograničenja – output je ograničen na 1080p rezoluciju, bez obzira na 4K izvor. Iako u teoriji to jeste neka vrsta manjka, u praksi retko imamo 4K televizor koji nije u Smart kategoriji, tako da uređaj jasno cilja 1080p modele. Sami kablovi su relativno kratki, i HDMI i strujni, pa o tome treba voditi računa prilikom montiranja, kao i o neverovatno jarkoj plavoj diodi, koja je indikator napajanja i osvetljava celu sobu bez problema.

Kada se sve sabere i podvuče, Xwave Smart TV Box 100 spada u uređaje koje je lako preporučiti. Daje daleko više nego što košta, omogućavajući lako, intuitivno i jednostavno uživanje u multimedijalnim sadržajima celoj porodici. Pri tome donosi visoku stopu raznovrsnosti i opcija, što uvek treba pozdraviti.

Korisna adresa: nt.rs