Ring of Pain: Igrajte potpuno besplatno

Epic Games Store svake nedelje nudi novu besplatnu igru, a ovog puta je to Ring of Pain. Zainteresovani će moći besplatno da je preuzmu sve do 1. septembra, kada nas očekuje neki novi naslov (ili više njih). Pored igre, besplatan je i Destiny 2: Bungie 30th Anniversary Pack, a inače košta oko 25 evra.

Igra Ring of Pain je izašla 2020. godine i ima sjajne ocene. U pitanju je RPG s kartama i čudovištima, a igrači kažu da je pravo osveženje u odnosu na slične igre. Dizajn privlači pažnju, te doprinosi celokupnoj atmosferi. Igrač može da se pomera levo ili desno, a ponekad ima mogućnost da se teleportuje na potpuno drugu poziciju, kako bi pobegao od neprijatelja ili ga napao iz zasede. Svaki novi nivo ima jače neprijatelje, pa se konačno stiže do bosa, uvek najjačeg monstruma.

Ljubitelji ovakvih strategija će se sigurno obradovati, a pozitivne ocene će tom zadovoljstvu dodatno doprineti. Epic garantuje zabavu, pa Ring of Pain valjda zato i nudi besplatno, a inače košta oko 20 evra.

Podelite s prijateljima

Tweet