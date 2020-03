Riot Games: Valorant je napumpani Counter-Strike

Možda ste već čuli za Valorant kao Projekat A, naslov koji Riot Games najavljuje već neko vreme. U poslednjim procurelim informaicijama, možemo da vidimo i kako izgleda ova igra u akciji. Valorant je brza taktička pucačina iz prvog lica čiji će način igre biti prepoznatljiv svakome ko je ikad igrao Counter-Strike i Overwatch.

Ono što će ga razlikovati od naslova kao što je Counter-Strike jesu supermoći koje će igrači Valorant-a koristiti u bitkama. Iz Riot-a već navode kako je jedan od glavnih ciljeva da naprave ovu igru glatkom – serveri sa najmanje 30 frejmova u sekundi na slabijim mašinama, koje su stare čak i do deset godina. Na savremenim računarima igrači bi trebalo da uživaju u visokom frejm rejtu, od 60 do 144 fps. Iz ove kompanije ističu svoju posvećenost da one koji varaju neće tolerisati.

Valorant bi trebalo da izađe na leto 2020. godine.

Izvor: gamesradar

