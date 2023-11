BIZIT 2023: IT infrastruktura kao nosilac industrije

Blok posvećen IT infrastrukturi posvećen je data centrima, infrastrukturi, multicloud-u, ali i sajber bezbednosti i pametnim gradovima. O mrežnoj opremi i ključnim transformacionim procesima za rad savremenog data centra, njihovoj zaštiti kao i uopšteno o sajber bezbednosti govorili su eminentni stručnjaci iz kompanija Vesimpex, Rittal, Schneider Electric, Enel PS, Vertiv, Konvereks, TRS, Cambium Networks, Aikom, D-Link, Logo, Pulsoc i mnogi drugi.

Slobodan Stanković, vlasnik i direktor, Vesimpex

Svojim predavanjem blok je otvorio Slobodan Stanković, vlasnik i direktor kompanije Vesimpex. Govorio je o zahtevima i izazovima koji se postavljaju pred IT infrastrukturu, te rizicima koji idu uporedo s tim. Dao je nekoliko primera iz prakse, od SCADA aplikacije, preko direktnog upravljanja fabrikom i procesima do veza sa WMS, ERP i drugim poslovnim softverom. Naglasio je da je veliki akcenat na mini i mikro rešenjima u domenu data centara, sa naglaskom na Edge data centre. Takođe, predstavio je velika DC rešenja za velike fabrike, kao i kontejnerske data centre.

Goran Andrić, menadžer prodaje, TRS

O Alcatel-Lucent aktivnoj mrežnoj opremi je govorio Goran Andrić, menadžer prodaje u kompaniji Telekomunikacije Računari Servisi (TRS). Ovaj regionalni sistem integrator ima bogato iskustvo, a tradicija imena Alcatel Lucent traje od 1919. godine. Firma ima preko milion klijenata u više od 100 zemalja i 3500 partnera. Goran Andrić je predstavio portfolio WLAN, LAN, kao i NaaS i XaaS rešenja. Govoreći o proizvodima iz Omniswitch, OmniAccess Stellar kategorija, kao i iz sfere neprekidnih napajanja, predstavio je više primera iz prakse kako ova oprema može pomoći u razvoju. Konkretni praktični primeri su bili, između ostalih, bolnica u Prokuplju, Crnogorski Elektroprenosni Sistem, bolnica u Vranju, te Aleva Novi Kneževac.

Aleksandar Bukva, Key Account Manager Secure Power u kompaniji Schneider Electric

Poslovanje nije samo rad, već i kontinuitet. I upravo tu dolazimo do izazova kako obezbediti kontinuitet poslovanja, a to je upravo bila tema prezentacije koju je održao Aleksandar Bukva, Key Account Manager Secure Power u kompaniji Schneider Electric. Govorio je o trendovima i izazovima u obezbeđivanju kontinuiteta poslovanja, šta znači prekid rada data centra za biznis i o tome kako možemo da sprečimo ili minimizujemo prekid rada data centra, koji istovremeno znači i prekid poslovanja čitave kompanije ili većeg njenog dela. Takođe je naglasio značaj data centara za digitalnu transformaciju i istakao da upravo oni obrađuju sve podatke koje dobijamo i kojima pristupamo preko brojnih pametnih uređaja na koje se oslanja kompletna digitalizacija, usluge i poslovanje. To rezultuje time da je data centara sve više, da su oni sve većih kapaciteta, da su veći potrošači i da je značaj njihovog rada sve veći, za svaku kompaniju. Izlaganje je završio predstavljanjem EcoStruxure IT portfolija kompanije Schneider Electric.

Kristijan Fabina, Regional Sales menadžer u kompaniji Cambium Networks.

„Jedna mreža, jedno IT iskustvo“ je bio naziv prezentacije Kristijana Fabine, Regional Sales menadžer u kompaniji Cambium Networks. Reč je o kompaniji koja je nastala kao startap pod okriljem Motorole, s kojom nastavlja da blisko sarađuje. Kristijan je predstavio Point to Point i Point to Multipoint rešenja, Multi-gigabit Wireless Fabric rešenja. Ceo hardverski asortiman je propraćen besplatnim softverskim rešenjima, kao što su WiFi Designer koji omogućava planiranje i projektovanje bežičnih mreža, LINKPlaner, cnArcher za tehničko osoblje na terenu, cnMaestro Essentials i cnMaestro X za menadžment Cambium rešenja, što uključuje veliki broj podržanih korisnika, kao i analitiku. Predavanje je završeno primerima konkretnih rešenja zasnovanih na ovim platformama i hardveru.

Igor Kruljević, Solution Specialist, Logo

Igor Kruljević, Solution Specialist kompanije Logo DOO, je govorio na temu „Efikasnost i energetska efikasnost u data centrima“. Nakon predstavljanja same kompanije Logo, koja broji više od 200 zaposlenih i jedan je od pionira na srpskom ICT tržištu, predstavio je E2E servise u ponudi, uključujući konsalting, projektovanje, instalacije i puštanje u rad, kao i održavanje u oblastima telekomunikacionih mreža, jakih i slabih struja. Takođe je bilo reči o veoma aktuelnoj temi u poslovnoj sferi, a to je program proizvodnje optičkih vlakana. Telekomunikacione mreže, data centri, rezervna napajanja, konektivnost, bezbednosni i sigurnosni sistemi, trafostanice i sistemi automatizacije i osvetljenja, sve to spada u portfelj kompanije Logo.

Goran Premec, Regionalni voditelj poslovne IT jedinice, RITTAL

Goran Premec, Regionalni voditelj poslovne IT jedinice u kompaniji RITTAL, je govorio o All-in-one infrastrukturnim rešenjima za energetski efikasne Data centre. Govorio je o istorijatu kompanije Rittal, sigurnim sobama koje su otporne na požare, eksplozije spolja, urušavanja objekata, kao i poplava. Istakao je da je naročito važna osobina Rittal-a modularnost. Naime, kompanija osmišljava svoje proizvode tako da budu primenljivi kod malih, srednjih, velikih preduzeća, u javnim ustanovama i u svim vidovima data centara. Tako imaju rešenja za bukvalno sve – od data centara koji se baziraju na jednom rack-u do gigantskih data centara sa više desetina megavata napajanja. Dodao je da su tokom 30 godina shvatili da se IT infrastruktura mora zasebno organizovati jer je svaki data centar projektni posao koji se treba osmisliti do zadnjeg detalja, kako bi maksimalno odgovarao potrebama korisnika. Zbog toga je osnovano 5 IT Competence centara unutar kompanije Rittal. U njima rade ljudi koji su prošli vrhunske programe sertifikacije i uvek su na raspolaganju partnerima kako bi odradili bilo kakav zadatak. Na taj način je Rittal u stanju da pruži kompletnu podršku prilikom osmišljavanja data centra, bilo direktno, bilo indirektno, preko partnera ili regionalne podrške projektu.

Ivo Pavičić, Country Manager Adria & Hellas u kompaniji D-Link,

Country Manager Adria & Hellas u kompaniji D-Link, Ivo Pavičić, je održao predavanje „Svet povezivanja kroz mrežna i bežična rešenja“. Govoreći o poznatom provajderu mrežne opreme, istakao je da je reč o kompaniji čiji se godišnji prihodi mere stotinama miliona dolara (skoro 600 miliona za 2022.), koja ima preko 1600 zaposlenih i prisutna je u 57 zemalja. Ivo je predstavio portfolio svičeva, uključujući one namenjene potrošačkom i biznis tržištu, sa managed i smart managed opcijama, kao i industrijske svičeve. Predstavljen je i spektar drugih rešenja, uključujući access point-e, kao i razna poslovna rešenja. Istaknuto je da se proizvodi kompanije D-Link koriste u kardio-vaskularnoj bolnici Dedinje 2, u Srpskim Železnicama, u ogromnom broju crnogorskih hotela, hrvatskim i albanskim ministarstvima, te u kompaniji Konzum, hrvatskom maloprodajnom gigantu.

Miloš Stojković, Data centar dizajn i konsalting, ENEL PS

Miloš Stojković, zadužen za Data centar dizajn i konsalting u kompaniji ENEL PS je održao veoma zanimljivo predavanje. Naime, on je govorio na temu „Postavljanje novih standarda“ sa konkretnim primerom realizacije Data centra za potrebe Schneider Electric Razvojnog centra u Novom Sadu. Sa ciljem da postavi primer najbolje prakse u biznisu data centara u Srbiji, Enelps je koncipirao Schneider Electric Hub koristeci najnovije trendove i standarde održivosti. Postavljeni su zahtevi kao što su Visoka pouzdanost – nivo Tier IV ili klasa 4, niska potrošnja energije – free cooling tokom 50% sati godisnje, korišćenje dela otpadne toplote iz data centra za grejanje Schneider Electric poslovne zgrade koja je pored data centra, kao i održivost, u smislu niske potrošnje vode i energije, uz nisku CO2 emisiju. Izabran je UPS sa e-Conversion režimom rada, te XRAF1812 čiler efikasno hlađenje. Ovaj primer je pokazao spremnost kompanije ENEL PS da odgovori potrebama najzahtevnijih klijenata sa najvišim kriterijumima u kreiranju data centra.

Srđan Milićević, tehnički direktor, Konvereks

„Usluge za UPS i data centre“ je bila tema izlaganja tehničkog direktora kompanije Konvereks, Srđana Milićevića. Brojne industrije direktno zavise od neprekidnog napajanja, čime se Konvereks upravo bavi. Oni pružaju usluge obezbeđivanja besprekidnog napajanja, uključujući projektovanje i planiranje, nabavku, povezivanje i puštanje u rad. Osim toga, korisnicima je na raspolaganju produžena garancija kao i paketi održavanja uređaja, čime se proaktivno redukuju potencijalni troškovi i ide u susret eventualnim problemima sa opremom, za šta je prevencija najbolji lek. Stoga je predstavljen i grafikon šta se sve dešava u toku životnog veka jednog UPS uređaja, koji su potencijalni problemi, šta se sve radi i na koje načine interveniše, uključujući zamene ventilatora, baterije, kondenzatora itd.

Ante Maršić, Channel Sales Director CEE, Vertiv

Predavanje pod nazivom “Kritična infrastruktura u Gen AI/HPC aplikaciji” održao je u sklopu bloka o data centrima i IT infrastrukturi Ante Maršić, Channel Sales Director CEE u kompaniji Vertiv. Počevši izlaganje pričom o kompaniji Vertiv i njenom fokusu na data centre i rešenja namenjena IT infrastrukturi, Maršić je izneo na koje načine veštačka inteligencija već danas utiče na našu svakodnevicu, ali i na projektovanje data centara. Zapravo, AI generiše dodatnu potrebu za data centrima zbog velikog broja promena koje donosi, a koje zahtevaju dramatično uvećanje sposobnosti proračunavanja u velikim sistemima. Takođe je izložio interesantan dualitet u domenu potrebe za napajanjem/snagom za CPU-ove i GPU-ove, gde potrošnja procesora uglavnom ostaje ravna, dok potrošnja GPU-ova raste linearno. Najzad, Maršić je govorio o fabrici modularnih data centara koju Vertiv ima u Zagrebu, i koja je spremna da opsluži ne samo čitav region, već predstavlja središte za globalne projekte modularnih data centara u kompaniji Vertiv, na preko 30 hiljada metara kvadratnih, sa preko 200 modula godišnje.

Petar Bajović, SOC menadžer, PULSOC

Petar Bajović, SOC menadžer u kompaniji PULSOC je menadžer bezbednosno-operativnog centra (SOC) u Beogradu, zadužen za razvoj SOC servisa, nadzor svakodnevnog rada i razvoj tima. Cilj SOC servisa je uređivanje ogromnog skupa informacija koje se dobijaju od svih rešenja u IT/OT okruženju, a Petar je govorio o SOCaaS (SOC kao servis) ideji, prednostima ove vrste servisa, kao i osnovnim, naprednim i konsultantskim servisima unutar kompanije. Sajberbezbednost je u velikom fokusu u ovim vremenima i inovativno rešenje kao što je SOC omogućava ne samo monitoring i odgovor na bazične incidente, već proaktivnu potragu za pretnjama, upravljanje i strategiju, kao i kompletan dizajn, implementaciju i održavanje bezbednosne infrastrukture u SOC-u.

Vladimir Uzelac, ICT Solutions Architect, A1 Srbija

Blok posvećen IT infrastrukturi je završio Vladimir Uzelac, ICT Solutions Architect u kompaniji A1 Srbija. On je održao predavanje na temu „Sajberbezbednost u digitalnoj eri“. Osvrnuvši se na ideju kompanije A1 da omogući svakom svom korisniku maksimalnu bezbednost na bilo kom mestu, izneo je brojne statistike vezane za A1 mrežu. Tako je sprečeno čak 56 miliona sajberpretnji od strane 45200 malicioznih softvera, 1 sajber napad se desi na svakih 39 sekundi, samo 14% korisnika je svesno online pretnji, a 40% njih veruje da su provajderi odgovorni za njihovu online bezbednost. Sama Srbija je veoma visoko rangirana na svetskom nivou kada su u pitanju sajber napadi po broju stanovnika, na čak 13. mestu. Stoga je A1 osmislio Secure Access koncept, koji podrazumeva jednostavan interfejs, centralizovan menadžment i širok spektar opcija za borbu protiv pretnji, sa oslanjanjem na A1 data centar i A1 cloud. U 2024. se očekuje security konsolidacija, obimna zaštita, te hibridni firewall i korišćenje AI-ja u borbama sa sajberpretnjama.

Podelite s prijateljima

Tweet