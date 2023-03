RoboCop: Rogue City odložen za septembar

RoboCop: Rogue City stiže malo kasnije nego što se očekivalo. Najnovija igra stiže u septembru, iako je prethodno lansiranje bilo zakazano negde u junu.

RoboCop: Rogue City verno prati radnju filma

Igra prikazuje RoboCop-a koji traži informacije pre nego što upadne u operaciju dilera droge u podrumu arkada. U ovoj borbi ima mnogo krvi, uključujući glavu koja eksplodira, što se uklapa u preterano nasilje u filmovima o RoboCop-u. Teyon nije otkrio previše o priči, ali RoboCop: Rogue City će ispričati originalnu priču u kojoj cyborg policajac pokušava da počisti ulice Detroita pune kriminala. Igra dolazi na PlaiStation 5, Xbox Series X/S i PC.

Takođe, stigao je i novi trejler za The Lord of the Rings: Gollum, koji je Nacon odložio na neodređeno vreme samo pet nedelja pre nego što je trebalo da stigne prošlog septembra. Još uvek nema tačnog datuma izlaska igre, koja je prvobitno bila predviđena za 2021. godinu, ali bi trebalo da izađe kasnije ove godine.

Izvor: Engadget

