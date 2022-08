Robot koji ume da vam pripremi piće

Retki su oni kojima bar ponekad ne prija tišina. Na primer dok ispijaju omiljeno piće u lokalnom baru. Za naručivanje je obično potrebno da se izgovor makar jedna rečenica – bar je tako bilo do sada.

Roboti polako ulaze u sve sfere života, pa i iza šanka. Eksperti s napuljskog univerziteta Federico II su smislili novog robotskog barmena, mašinu koja ne priča mnogo. U pitanju je BRILLO (Bartending Robot for Interactive Long-Lasting Operations) koji je uz pomoć mašinskog učenja naučio sve što znaju iskusni barmeni, bar tako tvrde kreatori. To znači da može da zapamti omiljena pića stalnih mušterija, da ćaska, čak i da se šali ako proceni da je to u skladu s atmosferom u lokalu. Najvažnije je ipak to što ume i da ćuti i da prima narudžbine bez ijedne izgovorene reči.

U kratkom videu, koji se pojavio na platformi Twitter, može da se vidi da BRILLO i liči na tradicionalnog barmena – sve do leptir-mašne. Ima i lice koje liči na ljudsko, budući da se klijenti udobnije osećaju uz poslužitelje koji bar podsećaju na ljude. Budućnost nam kuca na vrata i zaviruje u čašu.

