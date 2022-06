Rođendan Huawei online shop-a

Uveliko poznata online prodavnica huaweishop.rs slavi svoj prvi rođendan i tim povodom, Huawei je odlučio da još jednom obraduje sve svoje kupce i subscriber-e. Naime, svi korisnici koji se prijave na huaweishop.rs u periodu od 8. juna do 17. jula dobijaju promo kodove sa kojim će zatim moći da ostvare dodatne popuste na već snižene cene.

Promo kod za nikad veće popuste

Kompanija Huawei uvek nastoji da svojim korisicima pruži najbolje moguće iskustvo kako korišćenja premium tehnoloških uređaja, tako i kupovine istih. Sudeći po dosadašnjim informacijama sva je prilika da ljubitelje Huawei uređaja čeka mesec fantastičnih iznenađenja, uz mnoštvo popusta i bogatih propratnih aktivnosti.

Za početak, kao što smo već najavili, svi kupci koji se prijave na huaweishop.rs u periodu od 8. juna do 17. jula dobiće specijalne promo kodove koji će moći da iskoriste kako bi došli do svojih omiljenih Huawei urađaja po neverovatnim cenama. Sve što treba da uradite jeste da se prijavite na huaweishop.rs u naznačeno vreme trajanja rođendanske kampanje, pročitate email u kom ćete dobiti promo kodove i ostvarite neki od fantastičnih popusta na Huawei uređaje. Popust se odnosi na kupovine u periodu od 16. juna do 17. jula i podrazumeva tri vrste iznosa:

za vrednost korpe od 20.000 ili više, popust je 2.000 RSD

za vrednost korpe od 50.000 ili više, popust je 5.000 RSD

za vrednost korpe od 100.000 ili više, popust je 10.000 RSD

Napominjemo da su u pitanju popusti i za proizvode sa već sniženim cenama, pa je ovo idealan trenutak da postanete ponosan vlasnik nekog od renomiranih Huawei uređaja: Huawei P50 Pro ili Huawei P50 Pocket, Huawei Watch GT3, Huawei Matebook X Pro, Huawei MatePad T10 i dr.

Ovi najnoviji uređaji iz Huawei ponude, ne samo da odišu elegancijom i modernim dizajnom, već sadrže i tehnološke karakteristike po najvišim svetskim standardima. Ono što ih dodatno unapređuje i čini još funkcionalnijim jeste i preinstaliran Huawei Mobile Services sistem, koji uključuje više stotina najpopualrnijih globalnih aplikacija koje doprinose unapređenju svakodnevice u svim segmentima.

Sjajna zabava za najmlađe u Huawei prodavnicama

Kompanija Huawei je za svoje korisnike spremila još jedno iznenađenje, i to za celu porodicu. Ovog puta Huawei je domaćin specijalno kreiranog događaja fokusiranog na veoma popularan brend poznat mališanima – Talking Tom & Friends, koji će se realizovati u Huawei prodavnici u šoping centru Galerija 11. juna. Tog dana Huawei prodavnice će pružati zabavu i kreativne aktivnosti za sve posetioce, s ciljem da ohrabri mlade umetnike svih uzrasta da isporobaju Huawei tablete u njihovim prodavnicama i upotrebe ih kako bi osmislili zapanjujuće maštovite kreacije. Mališani će tog dana imati priliku da iskažu svoju kreativnost kroz bojenje, a svi posetioci priliku da osvoje vredne Huawei nagrade.

Učesnike konkursa inspirisaće interaktivni Talking Tom junak koji će zasigurno oduševiti sve mališane, a za učešće u konkursu biće potrebno obojiti izabrane šablone sa omiljenim junacima iz ove poznate igrice. Svi učesnici u konkursu će moći da postave svoju sliku online nakon događaja, koja će biti objavljena preko Huawei pretraživača kako bi korisnici mogli da glasaju za sliku koja im se najviše sviđa.

Svi učesnici aktivacije na poklon dobijaju 50 ili 200 GB gratis cloud prostora u periodu od jednog meseca, kao i Huawei poklon paket, dok će nagrade za pobednike konkursa biti vredni uređaji iz Huawei portfolia: Huawei MatePad 10.4 tablet , Huawei Band 6 pametna narukvica i Huawei vaga za merenje telesne težine.

Svi zainteresovani za učešće u ovom konkursu, pre dolaska u radnju neophodno je da se prijave putem ovog linka!

