Rotten Tomatoes: Citizen Kane nije najbolji film

Film Citizen Kane je izgubio ocenu od 100% na Rotten Tomatoes, nakon što se na platformi pojavila kritika iz 1941. godine.

Klasik Orsona Wellesa, koji mnogi hvale kao najbolji film svih vremena, držao je odličnu Rotten Tomatoes ocenu sve do skoro. Kritika stara osamdeset godina nosi naslov “Citizen Kane Fails to Impress Critic as Greatest Ever Filmed”, a pojavila se u martu, kao deo arhivskog projekta platforme Rotten Tomatoes. Originalno je objavljena u The Chicago Tribune, a osam decenija kasnije se pojavila i na internetu, zbog čega se ocena slavnog filma spustila na 99%.

U nekim ćoškovima interneta se već godinama raspravlja o tome da li je Citizen Kane zaista najbolji, a prastara kritika im je izgleda priskočila u pomoć. „Savršeno“ i „skoro savršeno“ nije isto, što zna svako kome je odličan rezultat bio na dohvat ruke, da bi potom izmakao. Sigurno je da nova ocena obožavaocima neće predstavljati značajnu razliku, ali je zanimljivo kako duhovi iz prošlosti mogu da naruše ugled decenijama kasnije.

