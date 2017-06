Rudarite li u slobodno vreme?

U proseku, računar potreban za dobro rudarenje treba da poseduje matičnu ploču sa velikim brojem PCI Express slotova (5 ili 6 je idealno), procesor koji je tu skoro nebitan (Celeron “završava” posao), i 8 GB sistemske memorije . Naravno, bez kvalitetnog napajanja nema govora , jer te grafike zahtevaju veliku količinu struje. Zbog nemogućnosti da se sve one fizički smeste u jednu ploču, tu su takozvani “ rajzeri ” koji omogućavaju da grafike praktično podignete i da dobijete mogućnost da se one ne povezuju na ploču direktnim putem. Na taj način omogućavate bolje hlađenje , ali i više grafika na jednoj ploči . Kućišta za ovakve sisteme možete kupiti kao gotova, a možete ih i sami napraviti prema vašim željama i potrebama. U svakom slučaju, dobra mašina za rudarenje sa 4-5 grafika (Radeon RX 470) će vas trenutno koštati malo preko 1500 evra , i sa stanjem na današnji dan, potrebno vam je oko dva dana za jedan ether novčić , koji, ponovo podsećamo, u menjačnici košta malo preko 200 dolara . Dalju matematiku možete sprovesti sami. Problem jedino može biti dostupnost popularnih grafika, pošto je kod nas već lista čekanja na nekoliko nedelja. Inače, Ethereum, kao i Bitcoin počiva na istom principu, vi svoju računarsku moć ustupate trećem licu, rešavajući neki algoritam, a za uzvrat ste plaćeni u kriptovaluti. Šta rešavate kopajući kriptovalute je pitanje od milion dolara.

