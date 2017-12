Rusija gradi luksuzni hotel na Internacionalnoj svemirskoj stanici

Dok privatne kompanije u Sjedinjenim Američkim Državama rade na projektima koji bi putnike koji su spremni da plate trebalo da povezu na kratka putovanja po kosmosu, Rusija sprema nešto grandioznije, te skuplje.

Naime, prema portalu Popular Mechanics, postoji plan po kojem ruska korporacija Roscosmos planira da sagradi luksuzni hotel na Internacionalnoj svemirskoj stanici (ISS). Tako će oni koji budu mogli da izdvoje tričavih 40 miliona dolara u tom hotelu budućnosti moći da provedu nedelju ili dve, a za dodatnih 20 miliona moći će i da „prošetaju“ svemirom uz pouzdanu pratnju obučenog kosmonauta.

U planu stoji da je građevinska kompanija RKK Energia, koja obično sklapa ugovore za poslove u svemiru, osmislila strategiju za finansiranje drugog modula koji će graditi u okviru stanice, a koji će koštati između 279 i 446 miliona dolara. Kompanija već gradi prvi od dva planirana modula, a koji će služiti kao naučna laboratorija, te stanica za napajanje energijom. Iako je i drugi modul oduvek bio deo plana, ruska vlada finansira samo izgradnju prvog. Taj drugi, turistički modul, će prema projektu spolja izgledati kao i prvi, ali će se sastojati od četiri sobe, od kojih će svaka imati po dva kvadratna metra, prostora za pružanje medicinskih usluga i održavanje lične higijene, te sale za ručavanje.

RKK Energia se nada da će u budućnosti u hotel moći da šalje jednog do dvoje putnika po Soyuz letu, a kada NASA prestane da kupuje mesta za astronaute koji se zapute ka Internacionalnoj svemirskoj stanici. To će biti daleko jednostavnije jednom kada se krene sa Boeing i Space X komercijalnim letovima, a za održivost projekta neophodno je da bar 12 bogatih putnika plati po četiri miliona dolara za mesto, ali unapred, a ako šestoro isto tako bogatih gostiju godišnje poseti hotel, te plati svoj boravak, kompanija bi mogla da povrati ono što je investirala za šest do sedam godina.

