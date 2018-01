Ruski IT gigant Yandex želi da dođe u Srbiju

Najveća ruska tehnološka i IT kompanija Yandex zainteresovana je za dolazak na tržište Srbije, a posebno je zanimljiva saradnja u oblasti razvoja IT proizvoda i usluga koji se odnose na primenu koncepta pametnih gradova. To je saopšteno nakon današnjeg susreta ministra zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj Nenada Popovića sa predstavnicima Yandex-a.

“To što je Yandex uradio u Moskvi sa svojim aplikacijama za navigaciju i sisteme transporta, danas je priznato u celom svetu kao jedan od najmodernijih tehnoloških obrazaca za pametne gradove”, istakao je Popović. Takođe je naveo da, Yandex razvija i druge inovacione i IT proizvode u svim sferama, od saobraćaja do medicine, koji su namenjeni širokoj primeni u velikom broju svetskih zemalja, a posebno na tržištu Rusije i bivšeg Sovjetskog Saveza.

“Ono što je Google u svetu, to je Yandex u Rusiji. Dolazak ovakve kompanije u Srbiju u velikoj meri bi doprineo razvoju naše inovacione i IT zajednice. To bi našoj zemlji donelo najmodernija tehnološka i inovaciona znanja današnjice”, istakao je Popović. Ministar je ukazao da je Yandex zainteresovan za izradu digitalnih navigacionih mapa Srbije. “To bi bila osnova za sve ostale geoservise koje mogu da razvijaju u našoj zemlji. Time bismo stvorili preduslove za povećanje broja ruskih turista u Srbiji”, poručio je Popović.

