Ruski poslanici podržali kontroverzni zakon o stvaranju „suverenog interneta“

Ruski zakonodavci odobrili su kontroverzni nacrt zakona koji bi omogućio Moskvi da izoluje internet saobraćaj države od stranih servera, o čemu smo već pisali, u ključnom drugom zasedanju koje otvara put da se zakon usvoji 1. novembra.

Zakonodavci u Državnoj dumi, donji dom parlamenta, izglasali su 320 prema 15 za usvajanje predloženog nacrta zakona. Predložene mere stvorile bi tehnologiju za praćenje internet saobraćaja i usmeravanje ruskog internet protoka daleko od stranih servera, navodno kako bi se sprečilo da ga strana zemlja ugasi.

Autori inicijative kažu da Rusija mora da osigura sigurnost svojih mreža nakon što je američki predsednik Donald Trump otkrio novu američku strategiju za sajber bezbednost prošle godine u kojoj stoji da je Rusija nekažnjeno sprovodila sajber napade. Ruski mediji su ovaj zakon nazvali „zakon suverenog interneta“.

Kritičari smatraju da bi sprovođenje ovih mera bilo skupo i da bi dalo ogromna ovlašćenja za cenzuru vladinom novom centru za praćenje internet saobraćaja. „To je nacrt zakona o digitalnom ropstvu i uvođenje cenzure na internetu“, rekao je Sergej Ivanov, član nacionalističke Liberalno-demokratske stranke. Ovaj potez izazvao je zabrinutost u društvu koje je naviklo na otvoreni internet. Nekoliko hiljada ljudi izašlo je na ulice Moskve u znak protesta prošlog meseca. Sergej Bojko, aktivista koji je pomogao u organizovanju protesta, rekao je da bi moglo da dođe do dodatnih demonstracija. „Cilj je da vlast uspostavi monopol nad informacijama u zemlji“, rekao je Bojko za The Associated Press. „Više nismo u sovjetskom vremenu kada je bilo dovoljno da se kontrolišu mediji, telegraf i štamparije. To je bilo dovoljno. Sada im je potrebno da kontrolišu šire okruženje, i moraju da kontrolišu internet.“, prenosi ABCNews.

Međutim, autori zakona insistiraju na tome da mere samo naglašavaju plan da se ruski internet učini „sigurnijim i pouzdanijim“. „Popularno ime nacrta zakona, „Kineski vatreni zid“, nema nikakve veze sa našom inicijativom“, rekao je Leonid Ljevin, zakonodavac iz vladajuće stranke Jedinstvena Rusija, koja dominira ruskim parlamentom.

Izvor: The Guardian

