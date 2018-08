Sa Markom Somborcem na (Aj) Ti – “Lebom me ‘rane gafovi političara”

Svakodnevica često ume da nas neprijatno iznenadi, pa se pitamo ima li izlaza iz naizgled bezizlaznih situacija? Talentovani karikaturista Marko Somborac rešava ovu dilemu posmatrajući život iz drugačije perspektive. U dnevnom stripu lista “Blic” oslikava životne (ne)prilike i otkriva postojanje paralelne realnosti u kojoj nas poznati likovi političke scene mogu slatko nasmejati, a njihovi postupci beskrajno zabaviti. Zahvaljujući tome važi za najpopularniji domaći strip u Srbiji i svojevrstan društveni fenomen. Dobitnik je više nagrada, a među njima najprestižnije su nagrada za novinarstvo grada Beograda, kao i fondacije “Katarina Prepadović” za 2017. godinu. Za pcpress.rs razotkriva kako bi, prema njegovom viđenju, trebalo da izgleda strip kreiran veštačkom inteligencijom.

Jutro započinješ humorom ili satirom?

Više volim da počne humorom, jer u njemu ima smeha, za razliku od satire koja može da bude, iako duhovita, i gorkog ukusa.

Dnevni strip u listu „Blic“ dnevna je doza (pod)smeha čitalaca. Da li je naša politička scena nepresušni izvor inspiracije?

Jeste – ‘lebom me ‘rane’ svojim postupcima i gafovima. Moraću da krenem da im dajem procenat, a prilikom dobijanja nagrada, nikad ne zaboravim da se zahvalim našem rukovodstvu na nesebičnoj i svakodnevnoj pomoći.

Šta koristiš od alata za digitalno crtanje?

Imam Lenovo X230t, laptop koji može da se preklopi u tablet, sa olovkom za crtanje po ekranu. Isprobao sam Photoshop, dobar je za kolor i slova. Alias za olovku i tuš. Takođe, Manga koja je pogodna i za slikanje. Trenutno isprobavam Madibeng.

Koja ti je omiljena društvena mreža?

Twitter, zgodan je za informisanje, komunikaciju i diskusiju sa raznim ljudima. Može dosta da se nauči i prenese.

Da li možeš da nam opišeš proces izrade stripa u štampanim medijima?

Uveče čitam novine za sutra. Ujutru pratim nove vesti, gledam šta je najavljeno da će se desiti. Za to vreme, kazaljka sata je sve bliža dedlajnu. Šta sam smislio do tad – to mi je. Krećem da crtam, pa šta bude.

Da li činjenica da si uvrštenih među najmoćnije ljude u medijima utiče na tvoju percepciju?

Mislim da ću tek u penziji imati vremena da uživam u ‘plodovima slave’, jer dnevni ritam ne ostavlja dovoljno vremena ni da se čovek pošteno uobrazi. Uostalom, zar očekujete da jedan Marko Somborac krene da govori o sebi u trećem licu? Ups…

Da li je IT svet pogodniji za strip ili karikaturu?

Meni je svejedno. Ukoliko je strip kratke forme, onda je teško reći koji je žanr. Uglavnom, u svakom poslu može da se nađe tema za obradu.

Koristiš li aplikacije za mentalno razgibavanje?

Ne, preporučite mi neku?

Da li si do sada koristio neki napredan softver ili veštačku inteligenciju u svom radu?

Nažalost, samo ovu moju inteligenciju. Kakva je da je, moraće da posluži. Ne bi bilo loše da me prikače za neke žice, naprave program koji analizira i predviđa postupke političara, a sve to na kraju procesuira moj robot koji nacrta strip. Evo, dobrovoljno se javljam Bil Gejtsu za neki eksperiment tog tipa.

