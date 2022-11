SAD zabranjuje uvoz kineske tehnologije iz Huawei i ZTE

SAD zabranjuje prodaju komunikacione opreme kineskih kompanija Huawei i ZTE i ograničava upotrebu nekih sistema za video nadzor kineske proizvodnje.

Federalna komisija za komunikacije je saopštila u petak da je jednoglasno izglasala usvajanje novih pravila koja će blokirati uvoz ili prodaju određenih tehnoloških proizvoda koji predstavljaju bezbednosne rizike za kritičnu infrastrukturu SAD-a.

Ovakva odluka je najoštrija do sada u višegodišnjom ratu SAD-a i Kine. Do sada su brojne kompanije bile pogođene ovakvim odlukama. Najnovija odluka pogađa kompanije kao što su Hikvision i Dahua – koji su proizvođači kamera za video nadzor.

Nova naredba se odnosi na buduće opreme iako se ostavlja otvorena mogućnost da se prethodna ovlašćenja opozovu. To bi praktično značilo da do sada proizvedena oprema koja ima komponente Huawei i ZTE može u ovom momentu da bude u upotrebi, ali da je neizvesno do kada. Mogućnost opoziva ove opreme može u velikoj meri da ugrozi veliki broj kompanija. Sa druge strane, nova naredba je to već učinila jer je sada neophodno pronaći nove dobavljače.

Dahua i Hikvision su trenutno pod nadzorom FCC i sva oprema biće ponovo pod proverom pre nego što se daju ovlašćenja za dalju upotrebu.

Jedino pitanje koje se stalno provlači kada je ova tema u pitanju jeste kako je moguće da ovakav bezbednosni rizik nije bio ranije uočen? Ili je bio uočen a dozvoljen? Ili ovakvog rizika nema – već je reč o političkom podgrevanju tenzija.

Izvor: cbsnews.com

