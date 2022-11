Samsung Galaxy Watch 5 Pro – Pamet na zglobu

Samsung je vladar Android satova baziranih na Google platformi, gde i usko sarađuje na razvoju. Nakon odlične četvrte generacije Galaxy Watch satova, stigao je trenutak za peticu

Samsung-ovi pametni satovi su neobični, na pozitivan način. Skinovi su neuobičajeni, ali dizajn je jasan i razgovetan, te vam brzo uđe pod kožu. Nekada imaju jedinstveni sistem kontrole, poput obrtanja krunice, a nekada privlače pažnju nesvakidašnjim bojama. Galaxy Watch 5 Pro kombinuje tradicionalni kaiš i kopču kakvu možete videti na satovima s metalnom narukvicom. Rezultat je interesantan – jednom podesite kaiš prema obimu svog zgloba i nakon toga, kada skidate sat, koristite samo kopču, te ga skidate i vraćate za sekundu. Na prvi pogled čudno, u praksi i lepo i korisno.

Galaxy Watch 5 Pro je definitivno namenjen osobama s nešto više ambicija u pogledu fizičkih aktivnosti, i to njegov izgled jasno sugeriše. Deluje vrlo robusno, veliko, namenjen je sportistima, onima koji puno i često vežbaju, izlaze napolje i slično. No, istovremeno je i veoma lagan, pa u tom smislu njegov izgled vara. Zapravo je primetno lakši od prethodnika i spada u lakše satove na tržištu, pa uopšte ne opterećuje zglob. Ovo može puno značiti onima koji žele da ga koriste tokom spavanja.

Da, tokom spavanja, što jasno sugeriše najbitnije poboljšanje Watch 5 Pro sata. Baterija je znatno porasla na 590 mAh, a i brzina bežičnog punjenja na 10 W. Nažalost, punjač morate sami da obezbedite ili da punite sat reverzibilno pomoću nekog moćnog telefona. U praksi, to znači da je autonomija produžena na tri dana, što je sjajna vest i čini da ovaj pametni sat nema nikakvu konkurenciju među satovima bogatim funkcijama koje permanentno rade u pozadini.

Novajlija je opremljen velikim brojem senzora, od onih na koje ste navikli, do merača pritiska, NFC-a koji omogućava beskontaktna plaćanja i slično. No, neke mogućnosti su regionalno ograničene na pojedina tržišta, dok je za druge funkcije neophodno softversko preuzimanje i dopuna da bi se uopšte mogle koristiti. Recimo, ako želite da snimate elektrokardiogram, morate da preuzmete softversku „dopunu”, i to ne s Google Play prodavnice, već sa Samsung Store-a. Kad smo kod softvera, radi odlično i veoma je brz. Bazira se na Android Wear OS 3.5 sistemu u kombinaciji s One UI Watch 4.5 interfejsom.

Hardverski, sat se nije previše promenio u odnosu na prethodnu godinu. I dalje je tu 5-nm Exynos W920 Dual Core procesor koji radi na 1,18 GHz, uz pomoć 1,5 GB RAM-a i 16 GB skladišnog prostora. Stoga lako možete da prebacite muziku direktno na sat, te preko Bluetooth slušalica uživati u njoj tokom šetnje ili vežbanja. Takođe, podržan je mikrofon pomoću koga možete pričati preko sata kao da ste Dik Trejsi, što je veoma korisna opcija u brojnim situacijama. Ekran dijagonale 1,4 inča je od safirnog stakla, a sam sat je otporan na vodu i prašinu po IP68 standardu, do 50 metara dubine, te podržava i MIL-STD-810H vojne standarde na otpornost.

Kao i uvek, u fokusu je veliki broj podržanih fizičkih aktivnosti i vežbanja, u čemu će vam sat asistirati i kroz koje će vas voditi. Međutim, sada postoji podrška za EKG, kao i merenje krvnog pritiska, čime se dodatno proširuje spektar upotrebljivosti ovog pametnog sata, uz sve ostalo što je u stanju da radi, a za šta bi nam trebalo puno, puno vremena samo da rudimentarno nabrojimo.

Pametni satovi su postali digitalni asistenti u punom smislu te reči, a istovremeno nas oslobađaju permanentnog korišćenja gabaritnijih pametnih uređaja. Galaxy Watch 5 Pro pride donosi veoma interesantne nove mogućnosti, a uz sve to je unapređen u svakom pogledu, naročito tamo gde je najbitnije, poput baterije i izdržljivosti. Stoga je veoma lako preporučiti ga svima kojima je potreban kvalitetan pametan sat.

Korisna adresa: samsung.com/rs

Podelite s prijateljima

Tweet