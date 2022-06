Samoregulišuća obuća za dijabetičko stopalo

Istraživači sa Indijskog instituta za nauku kreirali su obuću koja može samoregulisati raspodelu pritiska kada osoba hoda, pomažući da se izbegne bol i trenje koje mogu dovesti do problema kod ljudi sa dijabetesom. Pacijenti sa dijabetesom mogu imati nenormalan hod, ponekad zbog bola ili utrnulosti u ekstremitetima, što potencijalno može dovesti do komplikacija kao što su čirevi na stopalima kada cipele trljaju ili na drugi način oštećuju stopala.

Ove nove cipele sadrže nekoliko lukova koji se vraćaju u poziciju kada se primeni pritisak koji premašuje određeni nivo, pomažući da se pritisak ravnomerno rasporedi i izbegava preterani pritisak i trenje na bilo kom delu stopala.

Pacijenti sa dijabetesom često doživljavaju gubitak osećaja u stopalima zbog dijabetičke periferne neuropatije, što može uticati na njihov hod. Sa zdravim modernim hodom, peta prvo udara o tlo, a zatim stopala i prsti, i to pomaže da se pritisak ravnomerno rasporedi po celom stopalu.

Međutim, za one sa dijabetičkom perifernom neuropatijom ovaj hod može biti poremećen, što dovodi do abnormalnog pritiska u određenim oblastima. Vremenom, to može dovesti do problema kao što su čirevi na stopalima, koji mogu biti posebno loši zbog osnovnog dijabetesa. Za borbu protiv ovoga, ove specijalno razvijene cipele sadrže brojne lukove koji mogu reagovati na pritisak hodanja i pomoći da se on preraspodeli. Lukovi “škljocnu” u obrnuti oblik kada naiđu na preveliki pritisak.

Istraživači tvrde da je njihovo rešenje efikasnije od postojećih dizajna, od kojih neki koriste memorijsku penu kako bi cipele bile manje abrazivne. „Postoji mnogo komercijalnih proizvođača cipela koji prodaju skupu obuću u ime pružanja udobnosti koristeći ono što nazivaju memorijskom penom, ali mi smo ih testirali i one nemaju potrebne karakteristike“, rekao je GK Ananthasuresh, istraživač uključen u studija. „Ovu obuću mogu da koriste ne samo ljudi koji pate od dijabetičke neuropatije, već i drugi.

Jedna od prednosti sistema je njegova jednostavnost. „Ovo je mehaničko rešenje problema“, rekao je Ananthasuresh. „Većinu vremena ljudi koriste elektromehanička rešenja. Takva rešenja uključuju korišćenje senzora i aktuatora koji mogu povećati cenu obuće i učiniti je veoma skupom.

Izvor: medgadget

