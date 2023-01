Šampion Formule 1 Max Verstappen napustio virtuelnu trku u Le Manu

Svetski šampion u F1 opisao je virtuelni događaj 24 sata Le Mana koji se održao proteklog vikenda kao „šou klovnova“.

Ovog vikenda 24 sata virtuelnog Le Mana bilo je preplavljeno tehničkim problemima i DDoS napadima

Naime, tokom trke pojavili su se tehnički problemi koji su doveli do višestrukih crvenih zastava i prekida, koji su ga na kraju naveli da se povuče iz trke.

Virtuelni 24 sata Le Mana pokrenut je 2020. godine nakon što je pandemija Covid-19 primorala da se odloži Le Man u stvarnom svetu. Trka na mreži, koja se vodi na platformi rFactor 2 i uključuje vozače iz celog sveta koji se takmiče na daljinu, dizajnirana je da bude što bliža fizičkom događaju. Ima veoma stroga pravila i zahteve: Između ostalog, najmanje dva vozača u svakom četvoročlanom timu moraju biti profesionalni vozači sa FIA licencom (ili ekvivalentom). Verstappen se zapravo takmičio na tom debitantskom događaju 2020, kao i njegov kolega F1 vozač Lando Norris. Verstappen se od tada vratio na sledeće virtuelne događaje u Le Manu: Kao vozač Formule 1 i aktuelni svetski šampion, on nema puno vremena da se posveti simovima, ali je rekao prošle nedelje da je 24 sata virtuelnog Le Mana „veoma važno za mene i tim—i nadamo se odličnom vikendu i pobedi “. “Mi ovo tretiramo kao pravu trku uživo”, rekao je Verstappen. „Fino podešavamo automobil i testiramo ga u najtoplijim i najhladnijim uslovima, po kišnom i suvom vremenu, i noću i danju. Postoje nedelje pripreme koje idu u ovo, a mnogi to ne shvataju.” Nažalost, ovogodišnja trka mu uopšte nije dobro prošla. Kako objašnjava traxion.gg, otvaranje događaja ometeno je prekidima veze i dve crvene zastave, što je potpuno zaustavilo trku na više od sat vremena. Ti problemi su na kraju rešeni, ali nekoliko sati kasnije, Verstappen – koji je u to vreme bio na prvom mestu – doživeo je prekid veze. Vozačima koji su prethodno imali prekid veze su vraćeni krugovi kako bi efikasno nadoknadili izgubljeno vreme, ali to se nije dogodilo u Verstappenovom slučaju jer su manje od četiri vozila pogođena. Stoga je odlučio da se povuče.

U čestim pitanjima nakon trke, izvršni producent Virtuelnog programa 24 sata Le Mana Gerard Neveu čini se da okrivljuje tehničke probleme za moguće DDoS napade. „Postalo je jasno u prvih sedam sati trke da imamo ozbiljnih problema sa serverom što je dovelo do toga da smo dva puta pokazali crvenu zastavu na trci“, rekao je Neveu. „Posle neke početne istrage, čini se da su neki takmičari u trci slučajno podelili javnosti IP adrese koje ih povezuju sa serverom, što ne bi trebalo da se dogodi. Ovo nas je dovelo u oslabljenu poziciju i bili smo podvrgnuti nekim bezbednosnim povredama koje su izazvale globalno isključenje svih konkurenata. To nikada ne bi trebalo da se desi ako su IP adrese dobro zaštićene.“

DDoS napadi su, nažalost, uobičajeni u onlajn igrama, ali Verstappen – možda drži ovaj događaj na višim standardima od, recimo, runde Warzonea – očigledno nije bio raspoložen za izgovore. Neveu je potvrdio u čestim pitanjima da će se virtuelna trka u Le Manu vratiti 2024. godine, ali je Verstappen rekao da neće učestvovati u njoj.

“Koja je poenta?” rekao je po izlasku iz trke. “Spremate se pet meseci da pokušate da osvojite ovo prvenstvo, vodite šampionat, pokušavate da pobedite u ovoj trci koju ste pripremali dva meseca, a oni to ovako sprovedu. Mislim da su bile dve crvene zastave, okrivljuju to, ne znam ni šta, DdoS napade na server… Iskreno, to je šala. Ne možete ovo nazvati događajem. To je klovnovski šou.”

Moguće je da će se Verstappen predomisliti do 2024. godine. Neveu je obećao „potpunu istragu“ o problemima i rekao da će organizatori „pogledati naše procese i smernice kako bi pokušali da smanje [šansu] da se slični problemi dogode 2024. godine“, a u zavisnosti od toga kako to funkcioniše, to bi takođe moglo pomoći da se Vestappen predomisli. Zanimljivo je da je tim Redline — digitalna trkačka organizacija za koju se bori Verstappen — ipak na kraju pobedio na virtuelnoj trci 24 sata Le Mana: nakon što je penzionisao automobil broj 1 Redline, automobil broj 2 Redline, koji su vozili Felipe Drugovič, Feliks Rozenkvist, Luk Benet i Kris Lulam su osvojili prvo mesto.

Izvor: Pcgamer

