Samsung dorađuje Galaxy Fold kako bi sredio probleme sa ekranom

Dugo očekivani preklopni telefon iz Samsung-a, prvi takav model od nekog poznatog proizvođača, doživeo je negativne kritike čak i pre nego što je zvanično pušten u prodaju. Naime, influenseri koji su dobili test primerke telefona, objavili su informacije na Internetu kako su ekrani na njihovim telefonima prestali da rade nakon samo nekoliko dana…

Uzrok tome je bio što su oni odlepljivali plastični film koji je bio prelepljen preko preklopnog ekrana, uprkos tome što je Samsung upozoravao da se to ne radi. Odvajanje tog filma je rezultovalo da ekran telefona više nije radio.

Iako je Samsung naglašavao da se film ne odvaja od ekrana, mora se priznati da su sami bili krivi za to. Naime, zaštitni film je bio tako postavljen da su se njegove ivice same odvajale od ekrana, što je prosto „mamilo“ korisnike da ga u potpunosti odvoje (kao što se skida zaštitni plastični film preko „normalnih“ novih pametnih telefona). Kako su u Samsung-u rekli „možete milion puta da upozorite korisnike da ne odlepljuju film, ali ako vide ivicu koja može da se odvoji, oni će to i da urade“.

Zbog svega toga, Samsung je samo četiri dana pre predviđenog lansiranja Galaxy Fold-a (26. aprila), odlučio da odloži taj trenutak, kako bi popravio uočene probleme. Sada je zaštitni film „uvučen skroz ispod kućišta, tako da njegove ivice nigde ne vire, pa korisnici neće moći da ga zagrebu i odvoje od ekrana.

Drugi uočeni problem je bio preveliki zazor kod preklopnog zgloba, koji je omogućavao da tu upadnu mrvice i da oštete mehanizam. To je rešeno smanjenjem zazora.

Ove izmene prouzrokovale su dodatno odlaganje početka prodaje Galaxy Fold telefona, a nezvanično se pominje sredina juna. U međuvremenu, postoje informacije da su pojedini provajderi u Južnoj Koreji dobili izmenjene verzije ovog telefona na interna testiranja.

Izvor: Phone Arena

Podelite s prijateljima

Tweet