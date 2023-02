Samsung Galaxy S23 Ultra: Isto, ali bolje

S jedne strane, one spoljašnje, Galaxy S23 Ultra je identičan svom prethodniku. S druge strane, one unutrašnje, promenjeno je gotovo sve.

Novi top model

Samsung Galaxy S23 Ultra mora da opravda epitet najboljeg Android telefona, što u nekoliko prethodnih godina njegovi prethodnici objektivno jesu bili, barem kada je ubedljiva većina korisnika u pitanju. Očekivanja su veća iz generacije u generaciju, a nekako se ovog puta sve spojilo u jedan dominantan top-model. Proteklih godina je ugašena Note serija, olovčica je premeštena u S Ultru, konačno su prekinute sve Exynos zablude i bajke o GPU-ovima sa AMD tehnologijama, već imamo moćni Snapdragon 8 Gen 2 čipset i u evropskim modelima, koji je specijalno za S23 Ultra telefon dodatno ubrzan.

No, spolja se to ne bi moglo zaključiti. Najpažljiviji posmatrači će zapaziti da je zakrivljenje na obodima ekrana malo drugačije. Telefon je isti kao prošlogodišnji i nema promena u tom domenu. Gorilla Glass Victus 2 je zamenio Victus+ zaštitno staklo, i to je sve. No, forma telefona je izuzetno pogodna i dopadljiva, a kvalitet izrade besprekoran. Dizajn je neizmenjen, ali je telefon dodatno ojačan i otporniji je na sve vrste oštećenja i padova, a IP68 sertifikat o otpornosti na vodu i prašinu je prisutan, kako i dolikuje top-modelu. Vrhunski 6,8“ Super AMOLED ekran sa besprekornim prikazom boja i visokim maksimalnim osvetljenjem i dalje je tu, u istoj formi kao prethodne godine.

Gde su najveće promene? Ispod haube. Izuzetno su brojne i čak veoma pozitivno utiču i na one aspekte telefona koji nisu menjani. Primera radi, Snapdragon 8 Gen 2 je izuzetno energetski efikasan čipset spram prošlogodišnjeg Exynos-a, tako da bez obzira na to što je kapacitet baterije ostao isti (5000 mAh) objektivno možete da očekujete 25-30 odsto dužu autonomiju. Malo li je? Pomenuti čipset je ekskluzivno za Samsung ubrzan i samo u njemu dostiže 3,36 GHz pa sada u najzahtevnijim situacijama S23 Ultra donosi bolje performanse od konkurenata baziranih na istom čipu, dok je Adreno 740 grafika zadužena za zabavne sadržaje. Postoje razne vrste konfiguracija memorije i skladišta, a upravo skladišni prostor stiže s dvostruko bržim UFS 4.0 standardom, uz efikasniji memorijski standard i povećan protok. Drugim rečima, sve radi još brže i bolje.

Samsung je u S23 Ultra modelu doneo novi senzor od čak 200 MP, sa multidirekcionim faznim autofokusom, laserskim autofokusom, raznim vrstama stabilizacija itd. Prate ga telefoto i periskopski telefoto sa po 10 MP (i dual pixel faznim autofokusom, 3x i 10x optičkim zumom…), te 12 MP ultraširokougani senzor, ponovo sa dual pixel faznim autofokusom i podrškom za Super Steady video.

Ovakav sistem je izuzetno svestran i sposoban da snima fantastične fotografije i video-zapise. Prednja kamera je takođe osvežena novim senzorom od 12 MP, s pomenutim dual pixel faznim autofokusom, zahvaljujući kome je u stanju da zabeleži fantastične selfije. Pri tome, očekuje se da će Samsung tek s narednim ažuriranjima uspeti da izvuče maksimum iz novog senzora, pa će ubuduće rezultati biti samo još bolji, slično kao i kod prethodnih iteracija.

Zoom nivoi: Normal (1x), wide (0.6x), 3x, 10x – cak i na velikim zoom nivoima, stabilizacija radi fantastično pa su slike čiste, oštre i pune detalja

Bateriju od 5000 mAh smo spomenuli, a ono što je ostalo isto kao i prethodne godine jesu brzine punjenja, koje baš i nisu u rangu današnjih najboljih modela. Preko kabla 45 W i 15 W bežično nisu baš najbrži, što se od top-modela ipak očekuje. Niti u kutiji ima bilo kakvog punjača. Znate već celu priču…

Telefon pokreće Android 13 operativni sistem, sa One UI 5.1 korisničkim interfejsom, verovatno najboljim u industriji. Na spisku su još i Samsung DeX i Wireless DeX, USB-C 3.2 konektor, ultrasonični čitač otisaka prstiju ispod ekrana, stereo-zvučnici, 4,5 W reverzibilno punjenje.

Najzad, ne možemo da ne spomenemo pitanje cene, koja je sada još viša. Iako je Samsung Galaxy S23 Ultra verovatno najbolji telefon koji možete kupiti, ostaje pitanje da li zaista želite da izdvojite toliku sumu za bilo kakav telefon, makar vam on kuvao i peglao. Došli smo do kategorije ozbiljnog OLED televizora, fantastičnog računara, vrhunskog laptopa, stvari koje nećete menjati tako često kao telefon. No, verovatno ste se već odredili po tom pitanju i pre nego što ste pročitali ovaj tekst. Stoga od nas za kraj potvrda – S23 Ultra jeste vrhunski telefon.

Korisna adresa: samsung.com/rs

