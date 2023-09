Samsung Galaxy Z Flip5 – Ekran unutra, sada i spolja

Peta generacija preklopnog Galaxy Z Flip telefona kompanije Samsung konačno je dobila toliko željeni veliki eksterni ekran. Kako sve to radi i koji su još aduti popularne linije Samsung telefona?

Veoma popularna i zapravo vrlo korisna kategorija preklopnih telefona jesu oni koji se prelamaju po sredini, i na taj način lakše staju u džep ili torbicu. Zapravo, Samsung je naročit uspeh zabeležio upravo sa ovom formom telefona, kojoj su, kako se pokazuje, dame naročito sklone. Potpuno razumemo zbog čega.

Atraktivnosti ovogodišnjeg modela svakako će pomoći udarna stavka – veliki spoljni ekran. Osim regularnog unutrašnjeg 6,7-inčnog ekrana, sada na spoljnoj strani zatičemo još jedan Super AMOLED ekran dijagonale 3,4 inča, rezolucije 720 × 748 tačaka, s novom zaštitom Gorilla Glass Victus 2.

Z Flip5 tako dobija niz korisnih mogućnosti i interesantnih opcija za prikazivanje dodatnih elemenata. Zašto kažemo elemenata? Zato što se na spoljnom ekranu ipak ne prikazuju kompletne aplikacije, već samo vidžeti i ono što je moguće prikazati putem njih. To znači da ćete moći da vidite vremensku prognozu, muzički plejer, poruke, kalendar, ali samo u vidžet formi, umesto da bude dostupna čitava aplikacija sa svim mogućnostima – to ipak ostaje rezervisano za unutrašnji ekran, odnosno standardni režim korišćenja. Istina, moguće je aktiviranjem određenih opcija naterati telefon da prikaže punu verziju, ali to važi samo za svega pet-šest aplikacija koje je Samsung odobrio, pa nam ostaje da vidimo hoće li se taj broj povećati u narednom apdejtu.Dakle, iako je upotrebljivost miljama ispred dosadašnjih modela, ipak postoji to ograničenje na koje treba obratiti pažnju.

Šta vam Flip5 može prikazati na spoljnom ekranu? Ovako nešto…

Glavno hardversko unapređenje ovogodišnje linije preklopnih telefona jeste Snapdragon 8 Gen 2, koji zaista izvlači maksimum iz njihovih ne naročito izdašnih baterija. Snažan procesor će se lako izboriti sa svim vrstama izazova, naročito zbog toga što je potpomognut sa 8 GB RAM-a i brzim UFS 4.0 skladištem.

Telefon dolazi s Android 13 operativnim sistemom, odnosno One UI 5.1.1 korisničkim interfejsom, koji smatramo najboljim među modernim telefonima, te po pitanju softverskih optimizacija i mogućnosti možete biti uvereni da dobijate maksimum (zažmurimo li na vidžete spoljnog ekrana). Od korisnih stavki, spomenimo da se telefon sklapa u potpunosti, tako da nema prostora između ivica sklopljenog ekrana.

Interfejs Galaxy Z Flip telefona

Skoro sve ostalo je isto kao na prethodnom modelu. Verovatno oči najviše „bode“ sistem kamera, kojima zaista treba osveženje. Još su upotrebljive, ali najbolji dani ovog sistema ipak su bili davno. Dva senzora od 12 MP u eri kada imamo brutalne sisteme s telefoto senzorima i ogromne rezolucije s modernim mogućnostima nikoga ne oduševljavaju, naročito kada imamo u vidu ipak popriličnu cenu uređaja, koja je primetno porasla u odnosu na prethodnu godinu. Ono što je dobro jeste dodatna funkcionalnost kamere koja je omogućena činjenicom da u celu priču ulazi spoljni ekran na kome se na kreativne načine može koristiti glavni sistem kamera.

Baterija je takođe ostala ista, s tim što zbog štedljivijeg procesora ima petnaestak procenata bolju autonomiju. Kapacitet je 3700 mAh, a brzine punjenja su ostale iste: 25 W žičano i 15 W bežično punjenje. Naravno, bez punjača u pakovanju. Telefon nije dobio ni podršku za DeX, ali je Link To Windows prisutan. Isto važi i za Flex režim, koji omogućava da izdelite aplikacije između gornje i donje polovine glavnog ekrana, ukoliko tako želite, pa tako možete držati telefon pod određenim uglom.

Samsung Galaxy Z Flip5 je dobio više pomaka, ali se isto tako suočava sa sve većim brojem izazivača. Korisni ekran na poklopcu, novi čipset, šarka koja se potpuno savija i ne ostavlja prostor između ivica. Da li je to dovoljno? U odsustvu većeg pritiska drugih proizvođača, Z Flip serija nije načinila pomake u drugim domenima gde bi oni bili naročito važni, i tu najviše mislimo na kamere i bateriju. No, to ne znači da mnogima neće biti dovoljno dobar. Jednostavno, reč je o uređaju koji stoji na odličnim osnovama i koji može biti primamljiv izbor za svakoga kome treba praktičan telefon, a ne pate previše od jurnjave za specifikacijama.

