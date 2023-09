Kako koristiti Google Messages? 

Dugo vremena, iMessage je ostavljao svoje Android konkurente u prašini.

Konkurencija iMessage-u

Čak ni Google-ovo sopstveno rešenje za slanje poruka – Google Messages – nije moglo da se takmiči sa sjajnom (iako samo za iPhone) implementacijom Apple-a. Sada, zahvaljujući različitim novim trikovima, Google Messages ima mnogo više da ponudi.

Naravno, korisnici Androida već imaju širok izbor aplikacija za slanje poruka, uključujući WhatsApp i Telegram. Šta čini Google Messages posebnim? Može li se takmičiti sa konkurencijom u Android prostoru i čak svrgnuti Apple-ov iMessage kao najbolja aplikacija za slanje poruka? Evo svega što treba da znate.

Šta je Google Messages i kako funkcioniše?

Google Messages je Google-ova sopstvena aplikacija za slanje poruka za Android i Wear OS. To je aplikacija koja obećava da će ujediniti tradicionalno slanje SMS poruka sa RCS i funkcionalnošću trenutnih poruka i suštinski je odgovor Google-a na Apple iMessage.

Google Messages nije nov: prisutan je na Android telefonima od 2014. godine, ali u poslednjih nekoliko godina dobio je mnogo više funkcija. To mu je pomoglo da sustigne konkurenciju i predstavi nekoliko svojih sopstvenih posebnih karakteristika. U poslednjih nekoliko godina, Google je usvojio RCS (Rich Communication Services), što je omogućilo aplikaciji da prenosi duže poruke, ali i slike i video zapise mnogo boljeg kvaliteta. Takođe, Google je uveo end-to-end enkripciju u aplikaciju i omogućio korisnicima da odgovaraju na poruke u niti i reaguju na njih emotikonima i drugim reakcijama – funkcije koje su dobro poznate i omiljene u drugim aplikacijama za slanje poruka. Možete takođe započeti grupne razgovore i otvoriti Messages for Web da biste lako slali poruke sa drugih uređaja i koristili sve druge funkcije četa koje poznajete iz drugih aplikacija.

Koji su benefiti Google Messages?

Google Messages takođe ima dosta prednosti u poređenju sa drugim rešenjima. Prvo, dolazi unapred instaliran na vašem Android telefonu, što olakšava brzo prilagođavanje nakon postavljanja uređaja. Takođe je odlično mesto za sve vaše razgovore, jer prikazuje i vaše SMS i MMS poruke, kao i mrežne RCS poruke.

Google Messages može besprekorno prelaziti između RCS i tradicionalnih SMS poruka. Ako su uključene čet funkcije, RCS je podrazumevano podešavanje, što znači da nećete trošiti SMS limit koji možda imate u svom mobilnom planu. Umesto toga, RCS je sličniji WhatsApp-u i iMessage-u, koristeći Wi-Fi ili mobilne podatke za slanje poruka. Tek ako to ne uspe, Google Messages će koristiti tradicionalni SMS.

Postoje i druge prednosti Google Messages. Jedna od njih je zakazivanje poruka. Ako želite nešto poslati kasnije, možete to unapred pripremiti i postaviti da se pošalje kasnije. Takođe možete uključiti “nudges” – male podsetnike o slanju poruka sa rođendanskim željama ili odgovore na poruke koje niste otvorili dugo vremena. Postoji i opcija transkripcije glasovnih poruka, tako da možete videti šta govore bez potrebe da ih slušate sve.

Ali najbolja stvar koju Google Messages nudi je Google ekosistem sam po sebi. Integracija sa Google aplikacijama znači da možete lako dodavati podsetnike iz aplikacije, slati YouTube video zapise i Google Photos. To je praktičan način za deljenje svih vaših Google povezanih sadržaja.

Kako koristiti Google Messages?

U nastavku ćemo prikazati sve relevantne opcije u Google Messages. Kada ih omogućite, pretvaraće ga iz dosadne SMS aplikacije u aplikaciju za slanje poruka bogatu funkcijama, vrednu konkurencije iMessage-u.

Otvorite meni za podešavanje

Prvo otvorite Google Messages i kliknite na ikonu vašeg profila u gornjem desnom uglu. Iz pop-up prozora, idite na Messages settings.

Uključite chat funkcije

Prvo, želećete da uključite funkciju četa u RCS meniju. To je ono što čini Google Messages mnogo više od obične SMS aplikacije: omogućava vašim porukama da se šalju putem mreže i omogućava sve funkcionalnosti četa (kao što su reakcije i odgovori na niti) koje biste očekivali od bilo koje druge aplikacije za slanje poruka.

Da biste to uradili, u meniju Settings dodirnite prozor sa RCS četom i uključite opciju Turn on RCS chats.

Uključite deljenje Google Photos linkova

Ako često šaljete fotografije i želite da stignu u najboljem mogućem kvalitetu, bez trošenja puno podataka, trebalo bi da uključite deljenje Google Photos linkova. Na ovaj način, dok šaljete SMS/MMS, aplikacija će poslati link do vašeg Google Photos dela, umesto niskokvalitetne, zrnaste fotografije.Da biste to uradili, u Settings-u dodirnite Google Photos i uključite opciju Always send videos by link in text.

Uključite Bubbles

Sledeći su Bubbles, zabavna opcija koja omogućava otvorenim razgovorima da se pojave kao mali baloni iznad vaših drugih aplikacija. Ako želite da ih omogućite – ili za sve svoje Google Messages, ili samo za izabrane razgovore – možete otići u meni za Bubbles i označiti jednu od opcija tamo.

Uključite transkripciju glasovnih poruka

Transkripcija glasovnih poruka je nešto što je korisno u prepunim prostorijama ili javnom prevozu, kada ne želite da koristite slušalice, ali i dalje treba da proverite glasovni memo koji vam je neko poslao.

Možete je imati u Google Messages tako što ćete uključiti funkciju u meniju za Voice message transcription, gde bi trebalo da uključite opciju Show transcripts of voice messages.

Dodajte i personalizujte sugestije

Sledeća stvar koju treba da pogledate je meni sa Suggestions. Tu možete uključiti ili isključiti svoje pametne odgovore i predložene radnje, koje na osnovu sadržaja poruke predlažu šta možete brzo napisati kao odgovor, ili vam omogućavaju da dodate datume u svoj kalendar ili slike u svoje poruke. Osim toga, ovo je i mesto gde ćete pronaći Nudges. To su podsetnici koji vam pomažu da ostanete u toku sa svim neodgovorenim porukama i rođendanima vaših prijatelja.

Prilagodite svajp akcije

Takođe možete prilagoditi šta će svajp levo ili desno na vašim porukama raditi u Google Messages. Da biste to uradili, u Settings-u idite na Swipe actions i dodirnite Customize pored opcija Swipe right i Swipe left.



Izvor: Techadvisor

