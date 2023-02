Samsung objavljuje početak prodaje serije Galaxy S23 u Srbiji

Kompanija Samsung Electronics Co., Ltd. saopštila je danas da su, nakon impresivnih rezultata u pretprodaji, njegovi vodeći Galaxy S23 pametni telefoni dostupni kupcima u Srbiji, kao i širom sveta.

Serija Galaxy S22 je bila izuzetno uspešna prošle godine, sa više nego udvostručenim brojem porudžbina u pretprodaji u odnosu na seriju Galaxy 21. Ove godine, kupovina u pretprodaji je bila još veća, sa više od 60 odsto korisnika koji su požurili da nabave novi Galaxy S23 Ultra.

„Sjajan odziv kojem svedočimo govori da korisnici vole proizvode koji pomeraju granice i pružaju im slobodu da izraze svoju kreativnost“, izjavio je TM Roh, predsednik i direktor divizije za mobilno iskustvo u kompaniji Samsung. „Ovogodišnji broj porudžbina u pretprodaji odražava veliko poverenje koje korisnici imaju u naš brend i potvrđuje da naša posvećenost revolucionarnim inovacijama i održivosti i dalje nailazi na dobar prijem kod korisnika.“

Na čelu sa modelom Galaxy S23 Ultra koji ima novi 200MP adaptivni senzor piksela i čuvenu ugrađenu S Pen olovku, serija Galaxy S23 – u kojoj su i modeli Galaxy S23+ i Galaxy S23 – predstavlja novu eru vrhunskog iskustva korišćenja Samsung mobilnih telefona. Serija Galaxy S23 se odlikuje izuzetnim kamerama koje korisnicima daju slobodu da istražuju svoju kreativnost, najbržom mobilnom grafikom na svetu zahvaljujući mobilnoj platformi Snapdragon® 8 Gen 2 za Galaxy i privlačnim dizajnom kojim ova kompanija ide korak dalje na polju održivosti, sa više komponenti od recikliranih materijala nego u bilo kom drugom Samsung Galaxy pametnom telefonu.

Serija Samsung Galaxy S23 takođe pruža viši nivo mobilne bezbednosti uz Samsung zaštitu od poruka. Ovaj moćni sandboxing alat preventivno štiti od napada preko poruka bez njihovog otvaranja. U pitanju je nova vrsta sajber napada gde sam prijem slike može da ugrozi uređaj – čak i bez reakcije korisnika. Samsung zaštita od poruka deluje kao virtuelni karantin i registruje štetne slike kako biste primali samo one bezbedne. Za više informacija o Samsung zaštiti od poruka posetite Samsung Message Guard Protects You From New and Invisible Threats – Samsung Global Newsroom

Od 17. februara 2023. godine, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ i Galaxy S23 dostupni su preko operatera i prodavaca, u četiri mat boje inspirisane prirodom: fantomski crnoj, bež, zelenoj i boji lavande. Galaxy S23 Ultra prodaje se u Srbiji po preporučenoj maloprodajnoj ceni od 171,999 RSD, Galaxy S23 + po preporučenoj maloprodajnoj ceni od 147, 999 RSD, a Galaxy S23 od 116, 999 RSD.

S23 Ultra – Samsung Galaxy S23 Ultra | Specifikacije i kamera | Samsung RS

S23 I S23+ – Samsung Galaxy S23 i S23 Plus | Specifikacije i kamera | Samsung RS

Samsung takođe pokreće vizuelno interesantnu 3D bilbord kampanju u znak lansiranja serije Galaxy S23. Kampanja naglašava dizajn serije Galaxy S23 koji je inspirisan našom planetom. Počinje u Seulu, a u narednim nedeljama će krenuti i u drugim velikim gradovima širom sveta.

