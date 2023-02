Kineski Baidu pravi generativni AI chatbot zasnovan na jezičkom modelu većem od GPT-3

Kineski web gigant Baidu, koji ima „AI“ u svom imenu i stavio je AI u fokus svog hiperskaliranog clouda, otkrio je da će pokrenuti generativni AI chatbot kasnije ove godine.

Verovatno će se dvojezični bot zvati ERNIE izvan Kine, Wenxin Yiyan u Kini

Kineski mediji su izvestili o lansiranju, a Baidu je to potvrdio za The Register. „Kompanija planira da završi interno testiranje u martu pre nego što chatbot učini dostupnim javnosti“, napisao je portparol Baidua. Bot će se zvati “Wenxin Yiyan文心一言” or “ERNIE Bot” ili „ERNIE Bot“ na engleskom. Portparol je dodao da su botovi zasnovani na modelu poboljšanog predstavljanja kroz integraciju znanja (Ernie – Enhanced Representation through Knowledge Integration) koji je prvi put predložen 2019. Rečeno je da se Ernie „proširuje u niz naprednih velikih modela koji mogu da obavljaju širok spektar zadataka, uključujući razumevanje jezika, generisanje jezika (ERNIE 3.0 Titan) i generisanje teksta u sliku (ERNIE-ViLG).“

„Ono što ERNIE izdvaja od drugih jezičkih modela je njegova sposobnost da integriše opsežno znanje sa ogromnim podacima, što rezultira izuzetnim razumevanjem i generisanjem sposobnosti“, dodao je portparol.

Za šta će bot biti sposoban nije poznato. Baidu je raspravljao o „predloženom algoritmu učenja koji se može kontrolisati i verodostojnom algoritmu učenja, kako bi se osiguralo da model može da formuliše razumne i koherentne tekstove“. Uradio je težak posao da isporuči takav sistem, imajući u 2021. detaljan „ERNIE 3.0 Titan“ – model jezika pre obuke sa 260 milijardi parametara. ChatGPT koristi GPT3 model parametara od 175 milijardi.

ERNIE/文心一言 je dvojezičan na engleskom i kineskom. Dokument za pripremu za štampu iz 2021. opisuje performanse ERNIE-a i tvrdi da je model superiorniji od svih rivala – uključujući GPT-3 – u mnogim zadacima.

U mesecima od objavljivanja ChatGPT-a, on je izazvao grozničave spekulacije da on i rivalski chat botovi predstavljaju budućnost internet pretrage, softverske industrije i bilo kog oblika ljudskog poduhvata koji uključuje pisanje.

Google-ova objava 6. februara o sopstvenom generativnom četbotu po imenu Bard smatra se pomalo paničnim odgovorom na interesovanje za ChatGPT, a možda i na poziv koji je Microsoft izdao za događaj 7. februara za koji se očekuje da će otkriti sopstvenu AI tehnologiju.

Baiduova najava je svakako okrenula glave: cena akcija kompanije porasla je za oko 15 procenata u satima nakon što je kompanija otkrila ERNIE/文心一言.

