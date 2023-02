Tinder uvodi nove bezbednosne funkcije, uključujući Inkognito režim

Tinder uvodi nove funkcije koje imaju za cilj da olakšaju korisnicima u aplikaciji za upoznavanje da kontrolišu način na koji komuniciraju sa drugima.

Nove funkcije, koje se uvode širom sveta, objavljene su 7. februara, povodom obeležavanja Dana bezbednog interneta

Jedna od novih funkcija se zove „Inkognito režim“ i predstavlja korak dalje od potpunog sakrivanja vašeg profila. Članovi i dalje mogu da kliknu na Like i Nope u aplikaciji, ali samo oni kojima su se svideli će ih videti u svojim preporukama. Ova funkcija je dizajnirana da omogući korisnicima da preuzmu potpunu kontrolu nad tim ko ih vidi dok se kreću kroz profile na Tinder-u. Inkognito režim je premium funkcija dostupna za Tinder+, Gold i Premium članove.

„Inkognito režim je novi način da možete da kontrolišete svoje iskustvo“, rekao je Rori Kozol, Tinderov potpredsednik za proizvode i integritet. „Uvek ste mogli da sakrijete svoj profil na Tinderu, ali želeli smo da napravimo funkciju koja omogućava ljudima da sakriju svoj profil, ali i dalje mogu da vide sve ostale i da budu prikazani samo ljudima koji im se dopadaju”.

Kompanija takođe pokreće novu funkciju „Blokiraj profil“ koja korisnicima daje mogućnost da izaberu koga žele da vide na Tinderu. Sada, kada se predlože profili, pre nego što se podudaraju, korisnici mogu da ih blokiraju kako se više ne bi pojavljivali. Tinder napominje da ova funkcija pruža jednostavan način da izbegnete da vidite šefa ili bivšeg u aplikaciji. Nova funkcija se pokreće pored trenutne funkcije „Blokiraj kontakte“ koja omogućava korisnicima da odrede koje od svojih kontakata radije ne bi videli ili ih ne bi videli na Tinderu. Pored toga, Tinder korisnicima olakšava prijavljivanje lošeg ponašanja uvođenjem „Long Press Reporting“, koje omogućava ljudima da dodirnu i zadrže uvredljive poruke, pokrećući tok izveštavanja direktno u četu. Kompanija kaže da se pojednostavljivanjem procesa prijavljivanja nada da će više korisnika prijaviti loše ponašanje u aplikaciji.

Na kraju, Tinder ažurira svoje upite „Da li vam ovo smeta?“ i „Da li ste sigurni“ da bi prikupio što više poruka koje klasifikuje kao štetne. The Are You Sure? prompt se pojavljuje pre nego što se poruka pošalje kada Tinder otkrije nešto što bi potencijalno moglo da bude štetno. Da li vam ovo smeta? prompt podstiče korisnike da prijave neprikladne razgovore kako bi kompanija mogla da preduzme mere protiv korisnika koji krše pravila aplikacije. Sada će ove dve funkcije pokrivati više ključnih reči, fraza i emodžija koji se mogu smatrati štetnim.

Tinder takođe pokreće Green Flags, novu kampanju koja ističe bezbednosne funkcije koje nudi korisnicima, od kreiranja profila, do lajkovanja i podudaranja, do ćaskanja i susreta u stvarnom životu. Kompanija kaže da je kampanja Green Flags proširenje nedavne kampanje Match Group-a koja je uvela poruke u aplikaciji i obaveštenja putem email-a kako bi korisnicima dala savete kako da spreče prevaru na mreži.

